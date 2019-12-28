EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  5529  117
Матеріали за темою:
Все про:обмін (573) Бутусов Юрій (1166) полонені (615)

 Відомі імена кількох українців зі списку на обмін. Переговори тривають, торгуються за кожного, - Бутусов

Переговори з Російською Федерацією щодо остаточного поіменного списку на обмін тривають, торгуються за кожне ім'я.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ на сторінці у фейсбуці.

За даними джерела Цензор.НЕТ, у списку на обмін, який очікує забрати з РФ Україна, український полонений, який наразі перебуває у в'язниці найдовше - танкіст 1-ї танкової бригади Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон 18 січня 2015 року, а також спецпризначенці 3-го полку спеціального призначення Глондар і Коріньков, що потрапили в полон 16 лютого 2015 року.

Дивіться також: Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР". ФОТО

Крім цього, Анастасія Мухіна, 70-річна мешканка Луганська. Її схопили на вулиці 8 лютого 2018 року, жінка наклеїла на сусідньому будинку листівку "Донбасе, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну!"

Також у списку Андрій Яровий, консультант ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих, затриманий у серпні 2018 року за проїзд на окуповані території та за провезення препарату для особистого споживання, дозволеного в Україні, будучи офіційним консультантом Глобального фонду боротьби зі СНІДом.

"Переговори щодо остаточного поіменного списку тривають, торгуються за кожне ім'я. Росія не бажає віддавати всіх. Навіть цивільні люди, не пов'язані з війною, для Путіна - інструмент для шантажу", - зазначає Бутусов.

Читайте також: Журналісти не будуть присутніми під час обміну утримуваними особами, фото і відео надасть Офіс президента, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167857
 
   
 Топ коментарі
 
Анастасия Мухина, 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!". Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.

Что и требовалось доказать, террористов меняют на набранных с улицы заложников.
 показати весь коментар
 
Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом

И кто его просил туда ехать? Я уверен там половина списка таких и гражданских. Так и меняйте их на всяких Портновых и Левочкиных и Мертвечуков, а не на наемных киллеров которые завтра выйдут и убьют еще десятки наших.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну за танкиста и спецназовцев слов нет. Бабулька 70 лет тоже. А тот олень, который сам перся в Орду, пусть сидит... Он ничего не стоит. Таких оленей не одно стадо можно наловить....
 показати весь коментар
 
 
а причем тут цивильные? тем более какие то консультанты по спиду которые сами в лапы поехали? где наши пленные солдаты и офицеры ВСУ? почему только несколько фамилий? что то тут не так!
 показати весь коментар
 
 
путиноиды спецом "обменный фонд создают", хватая всех подряд типа 70-летней бабульки или активиста по борьбе со СПИДом, чтобы потом вытягивать своих убийц, шпионов и т.п. А это создаёт им уверенность, что в Украине можно безнаказанно убивать, проводить диверсии и т.п., потому что за это ничего серьёзного не будет, а потом и поменяют.

Как это ни печально, но от практики обменов надо отказаться - это война. А пойманных убийц, диверсантов, шпионов надо наказывать по-максимуму, желательно на пожизненное. Тогда другие желающие ж/д рельсы взорвать или убить проукраинского активиста и так далее будут крепко думать перед тем, как соглашаться на ФСБшные задания.

А уже освобождённых убийц, диверсантов, шпионов украинские спецслужбы должны доставать на территории россии, это принципиальный вопрос. Чтобы все понимали, что в эту игру может играть не только ФСБ/СВР/ГРУ рф, но и СБУ/СВР/ГУР Украины.
 показати весь коментар
 
 
під зебілом "в эту игру" наші спецслужби гратись не будуть. Собі дорожче вийде... Перш за все - виконавцям. Здадуть...
 показати весь коментар
 
 
Асеев есть в тех списках?! А татары крымские?! Если нет, то нах тот обмен нужен! Зеля, вали нах!
 показати весь коментар
 
 
Пусть валит нах Твоя "Лолита", которая сдавала солдат а теперь Зеленский вынужден таким образом освобождать ни в чем не повинных людей. Пороха до Суду! Иначе его повесят. как собаку.
 показати весь коментар
 
 
Ты, мразь с кликухой василь ярмак, твоим уродам квартальным - п-ць! И тебе вместе с ними! Хотя... ты и так на рашке, казьол прыгожинский. А вот этим зебилам придьоцца драпать!) Кому на Израиль, кому на Ростов, а кому на лугандон.
 показати весь коментар
 
Ми тебе знйдемо і повісимо значно раніше аніж тобі здається, чмо обригане.
Спочатку Пороха - а потім і тебе.
 показати весь коментар
 
А мудака цього Ярового навіщо забирати?
 показати весь коментар
 
Даю на водку!))) Завтра зустрічай мене в Мельбурні! Тікі шоб автівка вмєстітєльна була, бо в мене чумайданів багато. Як довезеш мене до мого помешкання, то я тебе одразуж вб'ю!))) То я пожартувала))). Тобі сподобалось, крихітко богденятко-портянко? Або ти в нас жиденятко, в якого мамка любить скорость?! Дивись, я вбиваю на відстані! Якщо щось піде не так, то накрайняк відбудесся імпотенцією. Це для тебе буде бінго! Краще завалі хлєбало і не мрій мене закаляти. Не таких бачили!)
 показати весь коментар
 
Ой, ще забула подякувати за таку відверту смачну погрозу! Заскрініла. А далі вже нехай профі цим займаюцця. А я на новорічний відпочинок!) А тобі бажаю нє хворать на розум, убогоє.
 показати весь коментар
 
Франя, не епи мне мозги. Меня зельоные опарыши не возбуждают.
 показати весь коментар
 
Из 57 наших обмениваемых - только 7 военных. А мы отдаем 87 убийц и террористов. Такая статистика, г-н Бутусов.
 показати весь коментар
 
 
Та шо ти тому Бутусову доказуєш, нема смислу йому шось доказувати!
 показати весь коментар
 
а нашо нам та бабця-сіпаратіска, яку обманули братушкі-москалі?
 показати весь коментар
 
а цей спідонос яким чином попав в ранг воєнноплєнного?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору