 Відомі імена кількох українців зі списку на обмін. Переговори тривають, торгуються за кожного, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ на сторінці у фейсбуці.
За даними джерела Цензор.НЕТ, у списку на обмін, який очікує забрати з РФ Україна, український полонений, який наразі перебуває у в'язниці найдовше - танкіст 1-ї танкової бригади Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон 18 січня 2015 року, а також спецпризначенці 3-го полку спеціального призначення Глондар і Коріньков, що потрапили в полон 16 лютого 2015 року.
Крім цього, Анастасія Мухіна, 70-річна мешканка Луганська. Її схопили на вулиці 8 лютого 2018 року, жінка наклеїла на сусідньому будинку листівку "Донбасе, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну!"
Також у списку Андрій Яровий, консультант ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих, затриманий у серпні 2018 року за проїзд на окуповані території та за провезення препарату для особистого споживання, дозволеного в Україні, будучи офіційним консультантом Глобального фонду боротьби зі СНІДом.
"Переговори щодо остаточного поіменного списку тривають, торгуються за кожне ім'я. Росія не бажає віддавати всіх. Навіть цивільні люди, не пов'язані з війною, для Путіна - інструмент для шантажу", - зазначає Бутусов.
Как это ни печально, но от практики обменов надо отказаться - это война. А пойманных убийц, диверсантов, шпионов надо наказывать по-максимуму, желательно на пожизненное. Тогда другие желающие ж/д рельсы взорвать или убить проукраинского активиста и так далее будут крепко думать перед тем, как соглашаться на ФСБшные задания.
А уже освобождённых убийц, диверсантов, шпионов украинские спецслужбы должны доставать на территории россии, это принципиальный вопрос. Чтобы все понимали, что в эту игру может играть не только ФСБ/СВР/ГРУ рф, но и СБУ/СВР/ГУР Украины.
Спочатку Пороха - а потім і тебе.