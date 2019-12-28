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 Економіка
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Все про:аграрії (76) Кабмін (3180) сільське господарство (100) Милованов Тимофій (121)

 Сьогодні Кабмін через суд розблокував і провів виплату дотацій для аграріїв на 1 млрд грн, - Милованов

Кабінет Міністрів України зміг розблокувати і виплатити дотації аграріям у розмірі майже 1 млрд грн, які раніше були заблоковані судом через позов Всеукраїнської аграрної ради до уряду.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми писали, як через судовий позов було унеможливлено виплату 1 млрд гривень підтримки аграріям. Міністерство економіки подало касаційний позов 26 грудня. І сьогодні суд прийняв рішення і розблокував платежі. Це на межі неможливого. Бо кінець року і платежі вже зупинено. Але за пів дня після рішення суду ми провели 1 млрд платежів", - написав Милованов.

Він також опублікував у себе на сторінці офіційне повідомлення з цього приводу, в якому зазначається, що відповідно до касаційного позову Міністерства юстиції України суд розблокував можливість провести виплати за двома державними програмами: "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" (830 млн гривень) та "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" (186 млн гривень).

Дивіться також: На підтримку аграрного сектору в 2019 році держава витратила 3,4 млрд грн, - Милованов. ВIДЕО

Отже, загалом у 2019 році аграрії отримали майже 4,4 млрд гривень державної підтримки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167856
 
 
 Топ коментарі
 
косюку и бахматюку?
или еще кому-то по три копейки хватило?
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Ну, минимум у трех аграриев сегодня день удался.
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Дайте список тих аграріїв, яким ви повертаєте гроші. Серед них є прості фермери, які працюють на землі чи ви віддаєте ці гроші своїм мільярдерам?
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 9 часов назад

Усе, що робить зелена влада, є поганим за визначенням.
Бо поганою є мета.
Пошуки бодай якогось позитиву серед гівна, що продукується режимом, є вкрай небезпечними - як грілка на "гострий живіт".
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Порохобот детектед и тут зраду-зрадную нашел. Аленя, можно вопрос? Очень простой для шыкаладного мозга. Кто планировал, утверждал и подписывал бюджет 2019? Зеленский или твои шыкаладные фантазеры?
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косюку и бахматюку?
или еще кому-то по три копейки хватило?
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Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko 27 дек.

яка ж краса: Газпром відмовляється письмово гарантувати транзит.
Тобто весь "договір" складається лише з нашої відмови від претензій до раїсі, в обмін на незакріплені обіцянки.
Поки не підписують, - чекають поки населення почне жерти олів'є.
Ось тоді все і станеться, непомітно..
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а шо - у самого руки из жопы выросли?..
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Ну, минимум у трех аграриев сегодня день удался.
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а тепер гімновар роз"ясни чому українську землю вам так хочеться продати ...ніодин капіталіст не візьметься за збиткову справу ...так чому продати гніда іносрана ? ...бо збиткова ...так залиште її у спокої ...а як не збиткова то чому продати а не здавати у оренду ?
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Земля їх і нахрін не потрібна, вони не знають що з нею робити. Їм гроші потрібні.
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Нацбанк меняет тарифы на перевод денег -- ну , что зебилы , платите , так вам и надо
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"мы провели 1 млрд платежей" по 1 гривні? Сегодня Кабмин через суд разблокировал и провел выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 2644 Що ви наобирали довбні зелені...
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Аграриев у нас немного чтоб им дотации платить. Потому и видим сопротивление тех "аграриев" которые не хотят менять рыночную модель рынка и то что у них сейчас, халява из бюджета.
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То, кому цей лібертеріанець дав ті гроші?
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1 лярд?! Нихера себе! Во народ с завтрашнего дня на селе гопака забацает---давно такой прухи не было. Но дождались. Если однажды закончится и эта каденция--то его назовут в народе ЗЕ Справедливый!
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Дайте список тих аграріїв, яким ви повертаєте гроші. Серед них є прості фермери, які працюють на землі чи ви віддаєте ці гроші своїм мільярдерам?
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Как педро стухло, так мы сц@м имена называть? Да не стесняйся! Косюку - все ( при педро ), аграриям - х@й. Если такой упоротый порохобот, не сцы называть вещи своими именами
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Милованов далек от экономики и реальности жизни в Украине,как этот неуч вообще оказался в правительстве!..?
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Сегодня Кабмин через суд разблокировал/ Типа Кабмин геройски победил суд. Но Кабмин это слуги народа Коломойского.Суд тоже слуги народа Коломойского. Где геройство? Это борьба нанайских мальчиков.Чистый цирк не геройство.
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Хотілось би побачити хочаб першу п'ятірку з тих, хто отримали ці гроші.
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У одного из "Аграрийов" толька яхта стоит
Как нашего пол флота..🤑
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а попробуй ту яхту содержать... вот ему и дотации...
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и когда же селяне получат эти дотации? В Новом году? Или ещё раз на грани невозможного - завтра???
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