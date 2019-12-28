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 Політика України
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Все про:Беркут (321) Супрун Уляна (550) полонені (615)

 "Це відмова боротися і запрошення кремлівським маніякам робити ще більше зла", - Супрун про видачу колишніх "беркутівців" Росії

Не можна віддавати колишніх "беркутівців", які вбивали людей на Майдані, без вироку і без розмови з постраждалими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написала ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Не буває простих рішень у складних ситуаціях. Але віддати беркутівців, які вбивали людей на Майдані, без вироку, без розмови з постраждалими, нівелюючи закон і здоровий глузд, - це не вирішення і не компроміс. Це відмова боротися і запрошення кремлівським маніякам робити ще більше зла", - написала вона.

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Наразі,  28 грудня, апеляційний суд Києва розглядає скаргу ексберкутівців.

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Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

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У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані. 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захисниця потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167855
 
   
 Топ коментарі
 
Это не отказ бороться.
Просто предатели уже давно договорились с врагом.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Вот и начни со спонсора предвыборной компании нынешнего президента раз не оправдывает.
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За Поца КолоМойшу таки знають як за человека, яких мало, а скоро совсем не будеть. Поц КолоМойша говорить немного, но говорить смачно потому, что Поц КолоМойша всегда имееть пару умных слов. Зато Поц КолоМойша таки совсем не имеееть совесть. За совесть Поца КолоМойши знають ещё больше - на том месте, где у Поца КолоМойши должна быть совесть выросло ещё одно продолжение спины. Той наивный, кто станеть суетиться за совесть Поца КолоМойши, таки смачно уткнётся носом в двойной тухес Поца КолоМойши.
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Трубецкой,а Коломойский тоже что то "ляпает" о законности обмена пленными?Или остальные со списка Трубецкого?
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Коломойше срать на пленных и на небесную сотню.
Он пришел за приватбанком и деньгами.
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Когда я вижу шарпееподобную харю поца КолоМойши, просто таки тянет учинить погром.
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ну а теперь про госдеп который в мацковских подъездах гадит. насыпай ольгинец , я вас по духу чую... смотриж и пиндосов ввернуть не забыл... шо ты на нашем сайте делаешь винторогий?
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Ты там, «по духу чующий» сильно не перенапрягайся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я.
И чей это «наш сайт» - твой и твоих **********?
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слово " пиндосский " писал олень? в Украине так американцев не называют! поэтому дятел прокололся ты.... сливай воду! куйловец ты 100%!
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Ти ба, довбенику, як тебе ковбасить. Кажу ж тобі, довбодятле, не перенапружуйся. А то ще й гримнеш у свої вже напевно засцяні патріотичні шаровари і пропердиш в них діру більшу ніж твоя всрана дупа. І звідкіля тобі, пустоголовому вар'ятові, знати кого, де і як називають?
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та я за тобой давно наблюдаю.... ольгинец сраный.... шо в военном универе украинську мову учить начали?
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І не просто українську а ще й лемківську, русинську і покутську говірки галицького діалекту.
Это хорошо, что ты давно наблюдаешь. Наблюдай тщательнее и прилежнее. Не забрасывай это своё наблюдение. Может поумнеешь - не всё ж время дурнем прозябать. Только когда будешь выходить из парадного, временно прекращай наблюдение, а то споткнёшься о поребрик.
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Давайте Зеленьского поміняємо на заручників ! А в придачу ще Коломойського, Богдана, Авакова, Медведчука....
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Падлошенка и ахмета тоже в список👍
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террористы россии и ордло перестают беспокоиться за содеянное.
путин и заленский выпустят.
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Ярмолочники уже во всю стебуца над дегенератами гоями. Это уже очевидно, вопрос в другом - кто больше виноват горбатоносые или хохлы малороссы??
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Эту Супрун можно было бы слушать, если бы она предложила вытащить свое тело из теплой постели и отодрать за уши от стола с едой и домашнего уюта и посадить на неизвестное время до неизвестного обмена в росийское сизо возле параши вместо какого-нибудь нашего парня там.

А тут такие как она могут верещать что угодно, а потом прийти домой и сожрать кусок торта с чашкой кофе и лимоном.
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А ты кто такой что бы тебя слушать?
Твоих близких убили освобождаемые по обмену лица?
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А я не пжджу с высокой трибуны. А пишу комент, и не для тебя, порохосрань, так что вали на х.
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Зелесрань.
Прекращай тупить.
Завали свое хайло.
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Не тебе 8%-я порохосрань учить 73% украинского народа. Чмо опаное.
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Зелесрань тупая.
Ты не знаешь почему ты такая бедная если ты такая умная?
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Вошь, которую со своим 8%-м петей и в микроскоп не разглядишь. А вони, как от стада бааранов.
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A чукча ану юрист в мокшанські болота. Нема чого засирати сайти своїми висирами
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Супруняка решила попердеть, пиарится на горе все кому не лень, даже такая жаба по которой нары плачут
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Так а чем она хуже квартального шута щИрого украинця?? У нас как бЭ равенство .
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Necro Mancer‏ @666_mancer 19 мин.19 минут назад

Я правильно понимаю, что прессу не пускают только с украинской стороны?

"Это отказ бороться и приглашение кремлевским маньякам делать еще больше зла", - Супрун о выдаче экс-"беркутовцев" России - Цензор.НЕТ 4914
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Когда мы уже забудем эту старую клячу, да отправьте ее на Евровидиние. пусть там ею любуются.
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пингвин, тогда и изю каломыйского куда нибудь отправить не забудь!
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orionemc2 a7fce8b3 - маланец, читал Шевченко Т.Г.

Знаешь как он тебя называет?
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Ты должна сидеть с падлошенко в одной камере,и слать свои мэсиджи через тюремное окошко ведьма старая😠
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A чукча ану юрист в мокшанські болота. Нема чого засирати сайти своїми висирами
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Если у вас нет пленных россиян, то её обменяйте.
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Просто Зеленському зараз потрібен позитив любою ціною. Майдан для нього діло, яке кануло в Лету, а ось попіариться на свіженькому і здобути лаври "асвабадітеля" більш актуально.
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але в цьому нема нічого нового, ми пам'ятаємо один парад, на якому вручали чини та нагороди генералам. Це, ідентичні дії.
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Чудес не буває. З хама не буде пана. З клоуна не буде ПРЕЗИДЕНТА
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Удалили коммент. Повторюсь, мне же не жалко
Спасибо жителям кривбасса за презедента ********
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Шо папуасы уже не сматрят иё лекции пра прассес техники дификации.
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