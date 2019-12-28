 "Це відмова боротися і запрошення кремлівським маніякам робити ще більше зла", - Супрун про видачу колишніх "беркутівців" Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написала ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Не буває простих рішень у складних ситуаціях. Але віддати беркутівців, які вбивали людей на Майдані, без вироку, без розмови з постраждалими, нівелюючи закон і здоровий глузд, - це не вирішення і не компроміс. Це відмова боротися і запрошення кремлівським маніякам робити ще більше зла", - написала вона.

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Наразі, 28 грудня, апеляційний суд Києва розглядає скаргу ексберкутівців.

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Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

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У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані. 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захисниця потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.