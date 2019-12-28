 Стали відомі деталі законопроєкту "Про діяльність медіа", зареєстрованого нардепами зі "Слуги народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ініціаторами стали нардепи Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Ірина Констанкевич, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов, Тетяна Циба.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєкт спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України і прав користувачів медіасервісів, а також на регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості.

Крім того, в документі зазначено необхідність стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності ЗМІ.

Ліцензуванню відповідно до законопроєкту підлягає винятково мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України та постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

Законом визначаються умови та порядок організації конкурсу на отримання ліцензії, подання документів на участь у конкурсі та визначення його учасників, призначення та проведення конкурсу, встановлення його результатів, порядок сплати ліцензійного збору і видачі ліцензії. Крім цього, законопроєкт містить норми щодо продовження терміну дії ліцензії, внесення змін до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ліцензіатів і умов ліцензії, підстави і порядок анулювання ліцензії.

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Обов'язковій реєстрації, відповідно до закону, підлягають суб'єкти, які здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб'єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб'єкти у сфері медіа, зокрема і нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа - сервісів на умовах, які передбачають оплату користувачами доступу або користування такими медіасервісами.

Суб'єкти у сфері онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації самостійно приймають рішення про реєстрацію. Порядок реєстрації, підстави відмови в реєстрації та скасування реєстрації суб'єктів у сфері медіа визначаються законом.

Іноземні лінійні медіа можуть поширюватися на території України провайдерами аудіовізуальних сервісів лише після реєстрації таких медіа в порядку, що окремо визначається законом.

Законом визначається статус Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який є незалежним постійно діючим колегіальним державним органом, що діє на підставі Конституції України, законів України та здійснює державне регулювання, нагляд і контроль у сфері медіа.

Документ містить норми, що встановлюють склад Національної ради, вимоги до її членів, порядок їхнього відбору та призначення, повноваження членів Національної ради, повноваження Національної ради, принципи і порядок здійснення нею нагляду і контролю за дотриманням законодавства у сфері медіа.

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Закон вводить нову форму регулювання - спільне регулювання у сфері медіа, як поєднання функцій і засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання. Предметом спільного регулювання є визначення вимог до поширення інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил. - Ред.), створення та поширення такої інформації. При цьому суб'єкти у сфері медіа добровільно беруть на себе обов'язок дотримуватися цих вимог, а Національна рада визнає, що ці вимоги є достатніми для забезпечення суспільних інтересів. Для забезпечення спільного регулювання Законом передбачається створення органу спільного регулювання у формі громадського союзу, що є юридичною особою, засновниками якої є ліцензіати і реєстранти, а також їх галузеві об'єднання.

Законопроєктом також встановлюються заходи реагування на порушення законодавства у сфері медіа та санкції за порушення законодавства у сфері медіа.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом (№837/2019) доручив Кабінету Міністрів розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин до 31 грудня 2019 року. Кабмін зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.

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Від Кабміну також очікується розробка законопроєктів, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні. Крім того, Кабмін зобов'язаний передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.