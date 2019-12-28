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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Беркут (321) суд (5697) полонені (615) злочини проти Майдану (59) Притула Сергій (6)

 До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула

До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення та подальшого обміну колишніх "беркутів", і владі не варто застосовувати проти цих людей силу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав шоумен і волонтер, кандидат від "Голосу" Сергій Притула. Наводимо його текст повністю.

"Я колись своїй дівчині зробив подарунок на день народження - керамічне горнятко, в якому просверлив дірочку на дні і нашкрябав цвяшком "Чаша терпіня".

Шкода, що ті, хто приходять до влади в Україні, не мають можливості зробити те ж саме. Тому й чаша набирається швидко. І кожна крапля має шанс стати останньою. Для когось, як Яника, це закінчується революцією. Для когось, як для Віктора Андрійовича чи Петра Олексійовича, болючою поразкою на виборах. Володимир Олександрович вирішив не вигадувати велосипед.

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Відвели війська, а нічого не змінилося. Кап!

На час досудового слідства закрили бойових офіцерів, яких просили взяти на поруки Герої України, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького і керівник патрульної поліції України. Кап!!

Закрили волонтерів, справа яких тріщить по швах і зшивається білими нитками. Кап!!!

Сьогодні без вироку суду "беркутівців", які на очах усього світу вбивали українців у центрі столиці, вносять до списку на обмін. Ну, тут вже – "бульк"!

Зараз до Лук’янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення і подальшого обміну "беркутів". Серед цих людей немає жодного, хто б не хотів повернення наших полонених додому. Але всі вони хочуть розуміти, за яким принципом і хто формує списки на обмін? Чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх"? Чому в списки на обмін включили людей, яким навіть вирок не винесли? Згідно якої норми закону? Як ГПУ збирається завершувати справу Небесної Сотні, якщо єдину ниточку, стрільців,  ми віддаємо Путіну?

Чаша переповнена. Пружинка стиснулась.
Максимально не рекомендую владі застосовувати силу проти людей, які збираються на Лук’янівці. Ви самі створили собі цей клопіт. Небажанням чути і небажанням пояснювати логіку своїх кроків. Застосування сили може розпочати такі процеси, яких не хоче ніхто в нашій країні. А в сусідній чекають із великим нетерпінням".

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Сьогодні, 28 грудня, апеляційний суд Києва розглядає  скаргу ексберкутівців.

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Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані. 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захисниця потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167853
 
   
 Топ коментарі
 
беркутня - громадяни України, які скоїли злочин на території України..... вони не є полоненими... з сцанича переговорник, як з гівна куля В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 2288 міняйте всіх наших полонених на всіх їхніх полонених.... і крапка
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Медведчука меняй на наших Войнов
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Ты мне сейчас вообще что хочешь донести? Что за бред ты несешь в контексте моего поста выше? А если кусок Луны отвалиться и упадет тебе на голову через пятку? Чушь да? Ну, так прекращай впаривать невпариваемое.
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на Сталина молишься небось?
иди, почитай что вытворяли комми, хотя кому я эт рассказываю то? иногда даже жаль что не жахнули пару ракет по Европе, может ты бы не гавкал в защиту крайной дряни.
все давай - с верунами и комми стараюсь долго не общаться - противно До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула - Цензор.НЕТ 8295
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на счёт немецких офицеров - боевых и не судили, если не было нарушении введения войны, вё что разсказывала совиет хистори можно вычеркнуть.
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Причем тут это? Офицеры нацистской Германии совершали зверства. У них было оправдание: "Мы выполняли приказ". Ты согласен с их аргументом?
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Не только я согласен. Но и Нюрнбергский трибунал тоже.
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Ну, значит радуйся освобождению террористов и убийц. Можешь начинать праздновать. Подумаешь, убивали из автоматов Калашникова и снайперских винтовок в безоружных людей. Антимайдан рулит, скажи?
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Почему я должен радоваться??? Тем, что они выполняли свой долг так как они его понимали. Жаль, что они не достигли результата....
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то и пиши о тех кто совершил преступление а не в общем о всех, кстати, они и отвечали за сввоии поступки, не прятались под чужими шивронами или вообще без знаков отличия.

с их аргументами не согласен, то что они ( беркутовцы ) возможно не осозновали всё, это не оправдывает их поступок, да и прятались они под масками, что указывает, что всётаки они понимали что идёт еротив народа а не против преступников.
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та пошли его и все - он тут будет еще красную шваль обелять.
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Перестаньте.Советские также совершали зверства,выполняя приказы и Сталина и Берии. В большей частью над своими.Чужих тоже не жаловали.
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Конечно. Я не помню, чтобы Вермахт был признан преступной организацией.
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Прєзідєнт- прокладка це дуже недобре.
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для зрадаунов солдаты это пушечное мясо .не убили пусть в тюрьмах гибнут .
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На обмен понапихают тамошних ватников.
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Беркутню,яка вбивала майданівців, на мило, а шкуру на барабан, довічне цим покидькам.
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Neponimaju kak mozno meniat ubijc sotni lliudej na prostyx soldat ili politzakliucionyx?Nado bylo mozet srazu etix s berkuta pristrelit takze kak oni streliali po liudiam.
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i nepoimjosj, ja tozje neponimaju i kak rezuljtat nasji strani svobodni i rastjot blagopolucjije ljudei a ne toljko kakih to oligarhov. В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 7260
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чем эти беркутовцы хуже Харьковских взрывателей? Скорее всего эти выполняли приказ а терористы взрывали ради экшена.
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Беня поехавший - та 50 вертолетов и штурмовиков разнесут те танки что только лапти полетят
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копировщик какую картинку увидел такую в цензоре и притулил.Но в в сайтах РФ и ДНР картинок больше-вот он и перепечатал за пять лет войны 60 000 картинок из сайтов ДНР и РФ.
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наш народ полоумный. давно заворушки не было. аж скучно. я - та за любой кипеш
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В список на обмен пленными включили наемника «ДНР» бразильца Рафаэля Лусварги.

Он воевал на стороне «ДНР», он командовал «Градом», штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево..... по информации ночью боевика повезут на обмен.
В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 9676
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дурень ти притула
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коллаборанты с мафией одурачили всю страну и захватили всю власть. И сейчас Украину без резких движений возвращают под власть России и мафии. Все хотели, чтобы коллабрантов и мафию начали сажать, а коллаборантов и мафия еще больше начали возвращаться в страну и коллаборантов, как Ефремов, который признася в СМИ ЛДНР, что финансировал ЛДНР и по статье гос измена он должен был сидеть минимум 15 лет, но все слышали записи разговоров, как Зе команда его добилась освобождения. Портновы эти возвращаются, которые тоже в гос измене СБУ обвинялись и дело было заведено и записи опубликовали даже, где Глазьев говорил, что Портнов помогал в оккупации Крыма. Богданы эти с Коломойским встречаются. Дубинские с Коломойским встречаются. Зеленский тайно с Коломойским встречался. Просто всю страну развели, как ло...
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Парашенко и Зе-глист - один кремлёвский проект.
Лолита просто немного поумнее этого дурачка-клоуна...
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Откр По словам главы СБУ, в ходе досудебного расследования приведенные заявителем факты своего подтверждения не нашли, в связи с чем уголовное производство было закрыто.
ытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак - Апостроф В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 105
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Нужно своих забрать, а держать этих просто в тюрьме... не вариант. Им рашка дом, пусть туда валят.
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Такої ганьби під Новий Рік ще не було!
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Не дай Бог Ваша дитина попаде в полон, Ви все віддасте щоб її визволити... нема ганьби.
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Зеленский за 5 лет так и не смог доказать их вину, ужас какой.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Какая жесть происходит! Здорово что есть публичные люди, которые не зарыли головы в песок и продолжают отстаивать и освещать позицию украинского народа.
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А почему бы этим крикунам не предложить себя в обмен на пленных. А отдать России преступников которых она принимает на обмен, это считаю показать миру что Россия при Путине защитница преступников, убийц не зависимо от национальности. И опять же содержать их у нас сейчас не позволительная роскошь.
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Чому ДОСІ немає вироку вбивцям ? Чому видача не відбувається у правовому полі? Чому у в списку на обмін не має кримських татар та інш політичних ? Таких як ти підкацапників треба нищити разом із клоуном і Ко
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Кои са тези крикуни?

Отец КГБ Зе сякаш говори.
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Це рішення повністю відбілює путіна і його душогубів ! Рветься остання надія на докази в подальшому в міжнародних судах і трибуналі!!!! Ми вже маємо таку проблему з Цемахом ! Це дійсно був плод ризикованої праці розвідників і Цемах це важливий свідок ! І що ? Зараз "путін нє віноват! " , все придумали ці укри ! Де ваші докази ? А докази поїхали на обмін в Москву... кінець історії. Зараз відбувається друга серія цього фільму по відмиванню репутації керівництва РФ ! І тут дуже чітко прослідковується зв'язка : Богдан - Портнов -Янукович+ Медведчук - путін .Саме ця політика ,їх ідеологія , цілі і цінності набирають обертів в Україні! І мене зовсім не дивує сьогоднішня заява Портнова відносно Майдану! Все іде до того що всіх цих людей на Майдані, і тих хто захищав і продовжує захищати Україну ця колективна влада зробить злочинцями !
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Да ничего вы не сделаете.
Обменяют одних и сдадут других.
ПРИЕХАЛИ....
Сидите и пейте пиво по своим подвалам.... Уже всё решено.
Решено было давно.
Когда?
А ещё до 31.03.2019.....
Так что уЗбогойтесь....
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Опа, и шлюшка уже на эту тему отписалась.
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хоч би поцікавились, як проходив той обмін в Ізраїлі...
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пять лет порохоботскую мразоту совершенно не волновало, что нет суда над виновными в бойне на майдане, а тут истерика и заламывание рук - "не дадим беркут менять"! единственное слово напрашивается, что бы охарактеризовать эту публику - ПОДОНКИ!
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кто? Те кто твоих кентов из беркута не даёт выдать а или кто
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Если бы порохоботская мразота, как ты выразился, сотворила что то подобное ты бы первый изошёл на дерьмо обвинив их во всех грехах. Что не так ПОДОНОК И МРАЗЬ?
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От не перестаю дивуватись Притулі... - сцарь добрий, лише бояри погані???
Сергій Притула - офіційна сторінка

26 грудня о 19:01 ·

До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула - Цензор.НЕТ 7846

Парубка на фото зі мною звати Роман Ратушний.
Станом на момент нашої зустрічі Роман вже майже 2 місяці не живе вдома, переховується від переслідувань і цілодобово перебуває під охороною небайдужих громадян, які забезпечують його фізичну безпеку.
Але про все по черзі.
В один чудовий день Корбан вирішив додати киянам клопоту у вигляді незаконної забудови у Протасовому Яру. Те, що кияни звикли там проводити своє дозвілля і те, що КМДА не давала на це дозволу - це, звісно ж, для ділка його калібру - дрібниця.
Коли місцева громада згуртувалась і завітала з протестом на територію забудови, тітушня застосувала силу. Людей били. Забігаючи наперед, скажу, що неодноразово. Не перебираючи, особливо, хто перед ними: чоловіки, жінки чи літні люди.
Коли розбиті голови, щелепи та струси мозку стали для противників забудови буденним явищем (всього було зафіксовано 17 епізодів побиття тітушнею представників громади), на допомогу Роману, якого місцеві обрали координатором протестної ініціативи, підтягнулись хлопці, для яких, після російських танків, тітушки не видавались чимось вельми страшним. Коли забудовники зрозуміли, що силою продавити питання буде складно, а сама проблема вийшла в публічну площину, на Рому почали виходити переговорники.
Спочатку пішли по звичному для себе шляху - запропонували Ромі 50 000$, щоб він просто зник з горизонту і не заважав. Коли Рома пояснив, що він у процесі не заради грошей, а просто тому, що не можна просто так взяти і нагнути киян, тактика помінялась. Спочатку це були «м'які погрози». Потім прямі. Цілодобове стеження, машини з «мордоворотами» під його будинком і будинком брата.
Ромі організували зустріч з президентом, який пообіцяв, що все буде гаразд і йому нічого боятися. Проте, нічого не помінялося. Тітушки просто поміняли номера на машинах, на яких здійснювали стеження. Можливо це такий збіг обставин. А можливо тому, що один з переговорників від забудовника зараз працевлаштований у офісі президента. А батько ще одного працівника офісу працює у структурах Корбана. Я не знаю.
Знаю тільки те, що в силах Володимира Олександровича припинити цькування Романа Ратушного. Простою підтримкою у публічній площині. Геополітика - це важливо. Але життя одного конкретно взятого українця - не менш! І коли президент публічно підтримає Романа - це буде його гарантією безпеки. Тому що в такому разі атака на Романа буде вже атакою і на президента.
Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитись у ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік не переховуючись по людях, а вдома з мамою. Може навіть щоб «квартал» подивився. Це займе якихось 30 секунд під час традиційного звернення до українців з бігової доріжки чи з Тесли. На акціях пам'яті Каті Гандзюк активісти розгортають банер «Мовчання вбиває». Для Романа Ратушного, у його 22 роки, це може перестати бути метафорою.
А для вирішення питання забудови Протасового Яру може вистачити одного комунікатора від президентського офісу, бо громада та КМДА не справляються. Тільки, якщо можна, не когось з тих двох вище згаданих.
Заздалегідь вдячний за підтримку.
Веселих Свят!
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Вот из-за таких могут сорвать обмен. На телевидинии кривлялось, а здесь угрожает. Патриот нашелся, а шо делали 5 лет, что не посадили и даже не думали, а теперь кинулись, когда никаких улик не осталось.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Мудило, пять лет прошло, чем твой барыга занимался?
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Посмотри на их ряхи, гнилью не пахнет. А то, что одного за 5 лет посадили, это победа. А наших военнопленных, по твоему, оставить гнить, они добровольно пошли защищать страну, в отличии от тебя, а этим недоноскам приказывали. Кто нибудь сидит из тех, кто отдавал приказы. Думаю нет. Если мы так будем бросать наших защитников, то ты нас не защитишь.
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Вот таких предателей как ты и надо обменять. А этих судить. Отдав беркутню дела по Майдану окончательно развалиться.
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Так пойди сам вместо какого то беркута, а то он советы дает, патриотик. Покажи пример, может и я подумаю. Обмен будет и я ЗА. Если ты против, так кто предатель для тех, кто в плену.
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Коли вже так панамського мародера будуть вивозити?
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Если обмен не состоится, он же будет кричать, что виноват Путин.
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все сми и почти все журналюги молчат.
прихвостни.
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Зеленський перефарований на зелено, чорт!!!
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Это все потому . что Порох слил завоевания Майдана ! А теперь, все кричат караул , а кто это сделал ?
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Решение суда теперь будет так обжаловаться?
Кто кого переорет и кто кого отмудохает?
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Мені от просто цікаво де всі були коли відпустили під домашній арест головного свідка в цій справі керівника того самого беркута який віддавав накази?????
Це пішаки їм дали наказ вони його виконували, без того свідка вони нічого не варті...
По друге де ви всі були коли 5 років ця справа нікуда не рухалась, просто ліпили томи і робили видимість роботи... в той же час знімали з розшуку головних винуватців розстрілу...
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як на мене - народжується новий всеукраїнський Лідер - Притула !!!!!)))))
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