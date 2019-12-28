 До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав шоумен і волонтер, кандидат від "Голосу" Сергій Притула. Наводимо його текст повністю.
"Я колись своїй дівчині зробив подарунок на день народження - керамічне горнятко, в якому просверлив дірочку на дні і нашкрябав цвяшком "Чаша терпіня".
Шкода, що ті, хто приходять до влади в Україні, не мають можливості зробити те ж саме. Тому й чаша набирається швидко. І кожна крапля має шанс стати останньою. Для когось, як Яника, це закінчується революцією. Для когось, як для Віктора Андрійовича чи Петра Олексійовича, болючою поразкою на виборах. Володимир Олександрович вирішив не вигадувати велосипед.
Відвели війська, а нічого не змінилося. Кап!
На час досудового слідства закрили бойових офіцерів, яких просили взяти на поруки Герої України, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького і керівник патрульної поліції України. Кап!!
Закрили волонтерів, справа яких тріщить по швах і зшивається білими нитками. Кап!!!
Сьогодні без вироку суду "беркутівців", які на очах усього світу вбивали українців у центрі столиці, вносять до списку на обмін. Ну, тут вже – "бульк"!
Зараз до Лук’янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення і подальшого обміну "беркутів". Серед цих людей немає жодного, хто б не хотів повернення наших полонених додому. Але всі вони хочуть розуміти, за яким принципом і хто формує списки на обмін? Чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх"? Чому в списки на обмін включили людей, яким навіть вирок не винесли? Згідно якої норми закону? Як ГПУ збирається завершувати справу Небесної Сотні, якщо єдину ниточку, стрільців, ми віддаємо Путіну?
Чаша переповнена. Пружинка стиснулась.
Максимально не рекомендую владі застосовувати силу проти людей, які збираються на Лук’янівці. Ви самі створили собі цей клопіт. Небажанням чути і небажанням пояснювати логіку своїх кроків. Застосування сили може розпочати такі процеси, яких не хоче ніхто в нашій країні. А в сусідній чекають із великим нетерпінням".
Сьогодні, 28 грудня, апеляційний суд Києва розглядає скаргу ексберкутівців.
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані. 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.
Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.
Захисниця потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.
иди, почитай что вытворяли комми, хотя кому я эт рассказываю то? иногда даже жаль что не жахнули пару ракет по Европе, может ты бы не гавкал в защиту крайной дряни.
все давай - с верунами и комми стараюсь долго не общаться - противно
с их аргументами не согласен, то что они ( беркутовцы ) возможно не осозновали всё, это не оправдывает их поступок, да и прятались они под масками, что указывает, что всётаки они понимали что идёт еротив народа а не против преступников.
В список на обмен пленными включили наемника «ДНР» бразильца Рафаэля Лусварги.
Он воевал на стороне «ДНР», он командовал «Градом», штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево..... по информации ночью боевика повезут на обмен.
Лолита просто немного поумнее этого дурачка-клоуна...
ытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак - Апостроф
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
Отец КГБ Зе сякаш говори.
Обменяют одних и сдадут других.
ПРИЕХАЛИ....
Сидите и пейте пиво по своим подвалам.... Уже всё решено.
Решено было давно.
Когда?
А ещё до 31.03.2019.....
Так что уЗбогойтесь....
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
Сергій Притула - офіційна сторінка
26 грудня о 19:01 ·
Парубка на фото зі мною звати Роман Ратушний.
Станом на момент нашої зустрічі Роман вже майже 2 місяці не живе вдома, переховується від переслідувань і цілодобово перебуває під охороною небайдужих громадян, які забезпечують його фізичну безпеку.
Але про все по черзі.
В один чудовий день Корбан вирішив додати киянам клопоту у вигляді незаконної забудови у Протасовому Яру. Те, що кияни звикли там проводити своє дозвілля і те, що КМДА не давала на це дозволу - це, звісно ж, для ділка його калібру - дрібниця.
Коли місцева громада згуртувалась і завітала з протестом на територію забудови, тітушня застосувала силу. Людей били. Забігаючи наперед, скажу, що неодноразово. Не перебираючи, особливо, хто перед ними: чоловіки, жінки чи літні люди.
Коли розбиті голови, щелепи та струси мозку стали для противників забудови буденним явищем (всього було зафіксовано 17 епізодів побиття тітушнею представників громади), на допомогу Роману, якого місцеві обрали координатором протестної ініціативи, підтягнулись хлопці, для яких, після російських танків, тітушки не видавались чимось вельми страшним. Коли забудовники зрозуміли, що силою продавити питання буде складно, а сама проблема вийшла в публічну площину, на Рому почали виходити переговорники.
Спочатку пішли по звичному для себе шляху - запропонували Ромі 50 000$, щоб він просто зник з горизонту і не заважав. Коли Рома пояснив, що він у процесі не заради грошей, а просто тому, що не можна просто так взяти і нагнути киян, тактика помінялась. Спочатку це були «м'які погрози». Потім прямі. Цілодобове стеження, машини з «мордоворотами» під його будинком і будинком брата.
Ромі організували зустріч з президентом, який пообіцяв, що все буде гаразд і йому нічого боятися. Проте, нічого не помінялося. Тітушки просто поміняли номера на машинах, на яких здійснювали стеження. Можливо це такий збіг обставин. А можливо тому, що один з переговорників від забудовника зараз працевлаштований у офісі президента. А батько ще одного працівника офісу працює у структурах Корбана. Я не знаю.
Знаю тільки те, що в силах Володимира Олександровича припинити цькування Романа Ратушного. Простою підтримкою у публічній площині. Геополітика - це важливо. Але життя одного конкретно взятого українця - не менш! І коли президент публічно підтримає Романа - це буде його гарантією безпеки. Тому що в такому разі атака на Романа буде вже атакою і на президента.
Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитись у ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік не переховуючись по людях, а вдома з мамою. Може навіть щоб «квартал» подивився. Це займе якихось 30 секунд під час традиційного звернення до українців з бігової доріжки чи з Тесли. На акціях пам'яті Каті Гандзюк активісти розгортають банер «Мовчання вбиває». Для Романа Ратушного, у його 22 роки, це може перестати бути метафорою.
А для вирішення питання забудови Протасового Яру може вистачити одного комунікатора від президентського офісу, бо громада та КМДА не справляються. Тільки, якщо можна, не когось з тих двох вище згаданих.
Заздалегідь вдячний за підтримку.
Веселих Свят!
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
прихвостни.
Кто кого переорет и кто кого отмудохает?
Це пішаки їм дали наказ вони його виконували, без того свідка вони нічого не варті...
По друге де ви всі були коли 5 років ця справа нікуда не рухалась, просто ліпили томи і робили видимість роботи... в той же час знімали з розшуку головних винуватців розстрілу...