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 Політика України, Події
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Все про:суд (5697) злочини проти Майдану (59) Донський (3)

 У Кримінальному кодексі немає такої підстави як "обмін" для зміни запобіжного заходу, - відсторонений від справи ексберкутівців прокурор Донський

Відсторонена група прокурорів у справі ексберкутівців відстоювала позицію, що питання обміну - політичне, а прокуратура не може бути залучена в рішення політичних питань.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я в цій справі з літа 2014 року... Для нас це стало цілковитою несподіванкою", - заявив прокурор ГПУ Олексій Донський.

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Прокурор зазначив, що має сумніви щодо того, чи справді відповідна постанова виносилась генпрокурором, через численні помилки в ній. 

Коментуючи інформацію про те, що обвинувачених ексберкутівців готують на обмін, і про те, що їм готується зміна запобіжного заходу, і відповідаючи на запитання, чи до нього зверталося керівництво ГПУ з цього приводу, Донський сказав: "Таку інформацію ми також отримували, але наша позиція була категорично незмінною: питання обмінів - це питання політичне, прокуратура не може бути залучена в рішення політичних питань".

"У Кримінальному кодексі немає такої підстави як "обмін" для зміни запобіжного заходу, і ми не можемо йти назустріч будь-кому і будь-яким політичним обставинам для цього. Є обґрунтованість обвинувачення і ризик - це виняткові обставини, що враховуються під час обрання або зміни запобіжного заходу", - зазначив Донський. Відповідаючи на запитання, чи погодилися нові прокурори на те, на що він не погодився, Донський сказав: "Я так розумію, що так. Інакше я не розумію підстав для зміни (групи прокурорів. - Ред.)".

Нагадаємо, прокурор ГПУ Олексій Донський також заявив, що підстав для відсторонення групи прокурорів, які працювали над справою про розстріли на Майдані 5 років, немає. Постанову генпрокурора Руслана Рябошапки буде оскаржено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167852
 
   
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Зеленский собирается отдать Путину киевскую беркутню, чтобы она в следующем году со своим командиром Кусюком била москвичей!


В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской - Цензор.НЕТ 4302
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Зечмокіну нічого неписано,воно падло не заспокоїться доки не знищить все живе В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской - Цензор.НЕТ 4068 В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской - Цензор.НЕТ 4068
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Чем больше узнаю зеленских, тем больше понимаю тех, кто в прошлом устраивал жидовские погромы. И я не один такой....
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Євген Магда‏ @rozumaha 24 часа назад

Якщо тенденція збережеться, наступною вимогою РФ буде видати їй Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Віктора Муженка, комбригів та комбатів... Нереалістично, думаєте..?
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Беркутовцев нужно было осудить, и только после суда их обменивать. Обменнивать без суда всеравно что оправдать их. Напоминаю, что Сенцов был осуждён москальским режимом. Так же были осуждены моряки, прежде чем их выдали нам.
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вопрос к ниму - почему годами раследовалось и теперь всё превратилось в пшик
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Не в коем случае не оправдываю Рябошапку, но этот боров, 5 лет расследовал-расследовал... и думал будет расследовать вечно, а тут вдруг взяли и выгнали!
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І не буде більше кастрюль на голові, не буде будівельних касок і фанерних щитів. Буде надійний калібр і вранішнє повідомлення в пресі. А потім вони почнуть тікати, як щурі. Можливо в рік щура? То просто думка, яка вирівнює баланс емоцій від прочитаних новин. (с)
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