 У Кримінальному кодексі немає такої підстави як "обмін" для зміни запобіжного заходу, - відсторонений від справи ексберкутівців прокурор Донський

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я в цій справі з літа 2014 року... Для нас це стало цілковитою несподіванкою", - заявив прокурор ГПУ Олексій Донський.

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Прокурор зазначив, що має сумніви щодо того, чи справді відповідна постанова виносилась генпрокурором, через численні помилки в ній.

Коментуючи інформацію про те, що обвинувачених ексберкутівців готують на обмін, і про те, що їм готується зміна запобіжного заходу, і відповідаючи на запитання, чи до нього зверталося керівництво ГПУ з цього приводу, Донський сказав: "Таку інформацію ми також отримували, але наша позиція була категорично незмінною: питання обмінів - це питання політичне, прокуратура не може бути залучена в рішення політичних питань".

"У Кримінальному кодексі немає такої підстави як "обмін" для зміни запобіжного заходу, і ми не можемо йти назустріч будь-кому і будь-яким політичним обставинам для цього. Є обґрунтованість обвинувачення і ризик - це виняткові обставини, що враховуються під час обрання або зміни запобіжного заходу", - зазначив Донський. Відповідаючи на запитання, чи погодилися нові прокурори на те, на що він не погодився, Донський сказав: "Я так розумію, що так. Інакше я не розумію підстав для зміни (групи прокурорів. - Ред.)".

Нагадаємо, прокурор ГПУ Олексій Донський також заявив, що підстав для відсторонення групи прокурорів, які працювали над справою про розстріли на Майдані 5 років, немає. Постанову генпрокурора Руслана Рябошапки буде оскаржено.

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