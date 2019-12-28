 Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Портнова.
Соратник Януковича вважає, що звільнення ексберкутівців у рамках обміну утримуваними особами не стане фіналом розслідування злочинів на Майдані.
"Декілька державних злочинців висловили сьогодні думку, що після майбутнього звільнення співробітників "Беркута" про справу Майдану можна буде забути.
Забути можна буде, коли ви в одній клітці зі слідчими, прокурорами та адвокатами так званих героїв Майдану за обідом з'їсте цю кримінальну справу. Ми вас у цей бік ведемо, барани тупі", - написав Портнов.
...І не буде більше кастрюль на голові, не буде будівельних касок і фанерних щитів.
Буде надійний калібр і вранішнє повідомлення в пресі.
А потім вони почнуть тікати, як щурі. Можливо в рік щура?
То просто думка, яка вирівніє баланс емоцій від прочитаних новин.
Всім добра !
или болел он свирепой нелюбви к "зебобам", или как там обзывалка та)
Тому якщо його посадити голою сракою на мурашник, щоб через деякий час залишився добре обсмоктаний шкілет - це буде лише позитивною дією для відновлення законності й громадського ладу.
Так а где майдановка ла ла ла?
Как то подозрительно....
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Антимайдан взяв повністю владу в Україні !
Це отой острів, де у багатому маєтку під надійною охороною сидить Онуча.
тубусовщина буде тільки облизуватися, жодних санкцій до них не застосовуватиме...
І я ще про те, що тут касапські боти та зебіли його підтримують; а господарі, власники сайту - нуль по фазі! На сусідній гілці мій подібний комент знесли; і ці недовго протримаються (якщо мене вчергове не забанять!)
перед кем он будет отвечать то? Будда его не тронет ибо считает что все шо не делается - инь-янь и лунь
вон, ыконку даже отжали когда-то с Киева, Боколюбский приходил и начудил. и еще раз поверим Рашке, и вна 55-й раз тоже.
К тому и идёт.
А вся ця маячня про «сою, ліпєцк, мальдіви, офшори», була лише прикриттям, кормом для дебілів?
Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины призвал экс-замглаву Администрации президента Украины Андрея Портнова не настаивать на защите его журналистских прав и напомнил, что прежде всего он является политиком и юристом.
То, что Офис Президента называет Портнова журналистом исходит из объективной реальности, и никак не связано с кацапами, как и твое очень ценное признание или непризнание.
25% пассіонаріїв, і 75 % народу.
Я думаю, этот знает ,что делать.
И своё они не отдадут.
Кто хочет,тот имеет.
Вместо них назначил шестерок, готовых на все.
Представник НОВОПРИЗНАЧЕНОЇ Рябошапкою групи прокурорів зачитав у суді документ, який вказує на тиск з боку керівництва ГПУ.
Керівництво Генеральної прокуратури України тиснуло на прокурорів у резонансних провадженнях - щодо розстрілів євромайданівців на Інститутській, у справі харківського теракту, - вимагаючи звільнити обвинувачених із СІЗО.
Агент рвет злодеев: Авакова, Коломойского, Медведчука, Порошенко, Дубинского, Шария
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в чем проблема шоб поскорей начать служить Яхве?)