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 Політика України
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Все про:Беркут (321) майдан (531) Портнов (165)

 Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов

Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов опублікував порцію образ і погроз на адресу слідчих, прокурорів і адвокатів, які займаються розслідуванням злочинів проти Революції Гідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Портнова.

Соратник Януковича вважає, що звільнення ексберкутівців у рамках обміну утримуваними особами не стане фіналом розслідування злочинів на Майдані.

"Декілька державних злочинців висловили сьогодні думку, що після майбутнього звільнення співробітників "Беркута" про справу Майдану можна буде забути.

Забути можна буде, коли ви в одній клітці зі слідчими, прокурорами та адвокатами так званих героїв Майдану за обідом з'їсте цю кримінальну справу. Ми вас у цей бік ведемо, барани тупі", - написав Портнов.

Читайте також: Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу беркутів, - визнаний в ОП журналістом Портнов 01

Читайте також: Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167851
 
 
 Топ коментарі
 
РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 3 часа назад

...І не буде більше кастрюль на голові, не буде будівельних касок і фанерних щитів.
Буде надійний калібр і вранішнє повідомлення в пресі.
А потім вони почнуть тікати, як щурі. Можливо в рік щура?
То просто думка, яка вирівніє баланс емоцій від прочитаних новин.
Всім добра !
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Он шо, ссученок, провоцирует?! Очень на то похоже. Но, мне сдается, что берега таки потеряны... Хреновые дела, если коротко.
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 3 часа назад

...І не буде більше кастрюль на голові, не буде будівельних касок і фанерних щитів.
Буде надійний калібр і вранішнє повідомлення в пресі.
А потім вони почнуть тікати, як щурі. Можливо в рік щура?
То просто думка, яка вирівніє баланс емоцій від прочитаних новин.
Всім добра !
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Давайте без призывов к противоправным действиям? Украина це Европа или Гуляйполе?
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в отпуске был?)
или болел он свирепой нелюбви к "зебобам", или как там обзывалка та)
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цікаво під яким ніком портнов сере на Цензорі? Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов - Цензор.НЕТ 805
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Сначала ету тварь нужно повесить на столбе а потом будем уже право рассматривать, Вспомни через что Европа сама прошла и как уничтожали таких тварей на кострах и четвертовали прежде чем заработали суды.
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То есть ты призываешь плюнуть на законы, жить по понятиям? Тогда нас лишат безвиза да и вообще будут пускать разве что в Зимбабве и Северную Корею.
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***** сам куди ти кого посилаєш на які "закони", якщо на закони Януковича чи портяшки то тобі саме у Корею треба їхати а в Україні їх не буде всі виздихають зрадники, кожний здохне "не своєю смертю".
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Давайте без угроз.
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Вот как раз последние 30 лет мы по понятиям и воровским законам и жавем. Ничего общего сс справедливостью ети законы не имеют. И не нужно тут вонять и пугать нас безвизом. Уже сколько патриотов и украинцев в Украине взорвали и расстреляли и никто нас безвиза не лишил. И если пару десятков воров-олигофренов и сепаров отправятся в Ад конца света не будет.
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Ця тварюка портнов сукупністю своїх дій та слів поставила себе поза законом.
Тому якщо його посадити голою сракою на мурашник, щоб через деякий час залишився добре обсмоктаний шкілет - це буде лише позитивною дією для відновлення законності й громадського ладу.
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Треба нагострити гарно сокирузловити портнова і зняти п"ятихвилинний флешмоб "голова портнова". Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов - Цензор.НЕТ 3414
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Пока такие портновы шастают по стране и признаются ОПой журналистами, Украина - не Европа!
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Слыш, зеб, где ты видел призыв вешать на столбе? Иди ,об тот столб головой с разгона стукнись - может, прозреешь.
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Правильно! Надо объявить месяц Испании в Украине! Целый месяц испанской инквизиции!
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когда она была? в 17 веке? А ты в каком столетии живешь?
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Хозяин...Красиво говорит
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Они сделали это разом.
Так а где майдановка ла ла ла?
Как то подозрительно....
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А вот этого можно прилюдно матерям убитых отлестать его по щекам.Пусть обратится в суд!
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У*бок портнов уже сколько лишних лет зря землю топчет
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Он шо, ссученок, провоцирует?! Очень на то похоже. Но, мне сдается, что берега таки потеряны... Хреновые дела, если коротко.
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А ну земрази расскажите, что любой ценой надо...
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Я знаю одну локацію в Києві, яку було б непогано накрити "градами".
Це отой острів, де у багатому маєтку під надійною охороною сидить Онуча.
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Почалося... точніше - знову провокує... Зараз тут будуть 73/43%зебіли і касапські боти срати вслід за цим злочинцем...

тубусовщина буде тільки облизуватися, жодних санкцій до них не застосовуватиме...
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Провоцирует. Это же отчетливо видно. И всё круче обороты.
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і я про те ж!
І я ще про те, що тут касапські боти та зебіли його підтримують; а господарі, власники сайту - нуль по фазі! На сусідній гілці мій подібний комент знесли; і ці недовго протримаються (якщо мене вчергове не забанять!)
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господарям теж харчуватись треба - більше срачів, більше бабла від реклами
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Вы это сделали вмести граждане Украины , вы и за это будете отвечать перед Богом . А Бог не фраер, он высоко и все видеть . Желаю вам , что вас Путин танками давил . Вы и так ничего не поймёте .
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ахаха, а если кто-то буддист?
перед кем он будет отвечать то? Будда его не тронет ибо считает что все шо не делается - инь-янь и лунь Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов - Цензор.НЕТ 6614
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Вспомни историю , 1918 год украинцы поверили врагам русским , потом пришёл 1932/33 и наказал . Голоду было все равно кого забирать . Это так вкратце для думающих людей.
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ну а я шо, доктор? если они сотни лет гноили украинцев, то шо я сделаю шо поверили в 50-й раз?
вон, ыконку даже отжали когда-то с Киева, Боколюбский приходил и начудил. и еще раз поверим Рашке, и вна 55-й раз тоже.
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И никто не пригласит его к Чечетову, Бузине, Кирпе... Скажу я вам как фашист фашистам - хунта у нас беззубая.
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Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

К тому и идёт. Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов - Цензор.НЕТ 7368
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Зебіли, ви довбні зробили це разом! Пишайтеся!
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Невже, всім цим «патріотам, борцям з Порошенком», і зараз незрозуміло, що манкурти мстять Порошенку, Турчинову, Парубію за те що вони «поссорілі Україну с Россієй» ?
А вся ця маячня про «сою, ліпєцк, мальдіви, офшори», була лише прикриттям, кормом для дебілів?
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да потому что "патриоты" то у нас в большинстве своём засланные!
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Та зрозуміло, що СРСР робила заготовки консервів великого терміну зберігання на такі випадки.
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"Патріоти" і "борці з бариґою" гріють теплі місця у державних структурах з фантастичними зарплатами. Якби свого, асу фюПорошенко дав всім цим Найєма, Абромавічуса, Фірсов м такі посади, а головне - гроші, вони б співали йому здравиці такі, як зараз Зєлєнскому.
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Порошенко, Портнов, Шарик и прочие кацапские агенты через СМИ работают в одной связке - они одновременно делают картинку для кацапского тв что в Украине после революции - беспредел и беззаконие, а для внутреннего потребителя набрасывают провокации на вентилятор ради взаимных срачей.
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"признанный в ОП журналистом Портнов" тобто ти визнаєш що ОП працює на кацапів?
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Та мені по цимбалах його права. Я його не визнаю журналістом. ОП визнає .Ще раз питання: ти визнаєш що ОП працює на кацапів?
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На кацапов работала администрация президента Порошенко, о чем красноречиво свидетельствует прием в жоппоблок ее главы Райнина.
То, что Офис Президента называет Портнова журналистом исходит из объективной реальности, и никак не связано с кацапами, как и твое очень ценное признание или непризнание.
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Беручи до уваги твій зебілізм питаю втретє: ти визнаєш що ОП працює на кацапів?
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Портнов пише в ГБР доноси на Порошенка, це називається «работают в одной связкє» ?
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Правильно, делает картинку для "политического преследования", а ты как думал?
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Порох и Портнов в одной связке, поэтому второй вернулся при Монике и с Богданом на Пороха дела открывают.))) Да ты тупее даже двух местных Игорьков ))))
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В стране 73 % населения биомасса ! Такая страна обречена на максимум вассалом быть России и нет больше украинцев , а малороссы, и минимум уничтожения .
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Це стандарт.

25% пассіонаріїв, і 75 % народу.
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А он прав на счет баранов.
Я думаю, этот знает ,что делать.
И своё они не отдадут.
Кто хочет,тот имеет.
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Ось кого насправді привели до влади зє дятли, яким порох був не такий...
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этот биоматериал считает вполне приемлемым портрет законтаченной урки в школе у своего ребенка, - его будущее только в биореакторе.
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2020 Украине уже не будет , будет Малороссия . Так вам и надо . Рабами России были , рабами остались и нечего людьми становится
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Только слепой не видит куда бежит Украина
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Рябошапка выгнал прокуроров, которые расследовали дела Майдана и отказывались участвовать в освобождении беркутовцев-убийц.
Вместо них назначил шестерок, готовых на все.

Представник НОВОПРИЗНАЧЕНОЇ Рябошапкою групи прокурорів зачитав у суді документ, який вказує на тиск з боку керівництва ГПУ.
Керівництво Генеральної прокуратури України тиснуло на прокурорів у резонансних провадженнях - щодо розстрілів євромайданівців на Інститутській, у справі харківського теракту, - вимагаючи звільнити обвинувачених із СІЗО.
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Рожа паскудная, рыго-аналовская! Зебильная тварь! Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов - Цензор.НЕТ 6163
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Он точно адвокат и журналист? Смешной такой, больше интересно кто такие "Мы" из контекста "Мы вас в эту сторону ведём, бараны тупые".
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Плохие предчувствия. Все это плохо закончится.
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но только для злых, бобрые будут - вечно наяривать на флейтах и кричать "словобоху" в раю.
в чем проблема шоб поскорей начать служить Яхве?)
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а прислушайтесь, прислушайтесь к этой мрязи, ведь разве не он говорил что прогонит трубу, напомните ка, что случилось с трубой на дня?
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Столько негатива! Ребята, давайте жить дружно!
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Не раніше ніж Онуча провалиться до лихих парфумів на пекельні борошна.
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до лихих парфумів на пекельні борошна ? - я Вас не понял.
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А можно я скажу, что портянкин ******* и ******. Ничего личного, просто я так вижу. Ему же можно.
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Зебіли, своїми діями, втч ігноруючи виходки цього покидька впевнено провокують людей до чергового вибуху народного гніву.
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Так, а в чому він не правий? Просрали все, що можна, жрить не обляпайтесь.
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ему ш разрешили тут осбосноватся . значит он выгодет нынешлей власти . Гринпацики к тому и ведут .
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Ублюдок портнов дограється, як і ті, які це кодло пригріли в Україні.
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Собственно с ним и не поспоришь. Триумф быдла уже состоялся. Будете и дальше загнивать в бандитско-рашистском государстве.
Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов - Цензор.НЕТ 4670
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Да, **** жидовская, бабки ***** хорошо отрабатывает. А, ЗЕленые ушлепки ему аплодируют.
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І цю потвору Портянку охороняє український спецназ.!!!.. Приїхали.немає слів.
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Портнов сказал в Телеграмм канале, что украинцы это тупое быдло и будет жрать со своими следователями и прокурорами говно в тюремной камере. А беркутовцы будут освобождены по обмену, а тупое быдла-73% он вместе с Зе препрезидентом поставит в стойло. Вот такие дела маслята , кушайте и не обляпайтесь хуже не будет сказал канал Г+Г
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