 "Подумайте про тих, хто роками сидить на підвалі", - Фірсов за обмін ексберкутівців на українських військовополонених

Про це чиновник написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Фірсов заявив, що був на Майдані і бачив смерть людей, і готовий робити все, щоб винних покарали. При цьому він зазначає, що з моменту злочину вже минуло 5 років.
"Затримали всіх, кого змогли знайти і встановити. Зібрали всі свідчення і докази. Погодьтеся, що для цього було достатньо часу", - написав він.
"Чи готовий я обміняти беркутів-вбивць на наших полонених? Однозначно так. Десять разів так. Подумайте про тих, хто роками сидить на підвалі. Це наші хлопці, все ще живі... наші хлопці. Я навіть уявити боюся, як вони роками витримують знущання і ті нелюдські умови. Для них кожен день може бути останнім. Вони мають повернутися додому. Іншого варіанту просто бути не може. Треба використати цей шанс на 200%", - вважає Фірсов.
Предатели...И Фирсов продался,не ожидали ....
Хрясь ему по роже!
Хрясь по роже его лизунам, да так чтоб рошен со штанин полился!
Що ви пропонуєте ? Не йти на обмін ?..Так . а якщо там в списки їх внесено по вказівкам ************ сепарів * !?
а где тереза палач с красноярска?
отдаёте убийц, что взарвали молодых ребят в Харькове.
Отдаёте убийц.
Этим дело не закончится, всё только начинается.
Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
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1. Незалежність і свобода
Люди, вбивць яких сьогодні випускає Зеленський, 6 років тому змінили історію. Якби не вони, якби не їхні жертви, то ми би спочатку опинилися в Туркменістані з Янекбаши, де прокурор Рябошапка підносив би папірчики Гаю Юлію Пшонці про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності особу, що вдягнула будівельну каску чи, о Боже, купила смартфон і зайшла в соцмережі.
А товариш Зеленський трусив би дупою на корпоративах ригів безкоштовно, віддаючи Саші Стоматологу, крім усього, частину свого "бізнесу" за організацію криші.
Потім це би закінчилося російськими військами на російських танках в формі беркуту і лінією фронту десь в Бережанах чи у Пустомитах. Можна поглянути на Сирію, там наглядніше.
Звісно, може Рябошапка з Зеленським цього якраз і хотіли і цього добиваються, але тоді вони не мають нічого спільного з Україною.
То ж, люди, вбивць яких сьогодні випускає Зеленський - унеможливили вищенаписане ціною власних життів. І покарати їхніх вбивць - це найменше що для них має і МУСИТЬ зробити українська влада.
І Зеленський особисто обіцяв це зробити ще місяць тому.
2. (Не) Безпека
Безпека - основа держави.
Влада відпускаючи терористів, які як в тирі стріляли по мішеням, дає дозвіл на знищення громадян держави.
3. (Не) Законність.
"100% свій" Генпрокурор, який за законом має бути нейтральним, який за законом має садити всіх, включно з президентом, якщо той порушив закон, який за законом має бути втіленням закону і законності та справедливості, порушуючи закон замінює прокурорську групу, порушуючи закон і КПК вимагає звільнити вбивць бо в нього політичні домовленості з... росією. Домовленості з росією... домовленості... з росією.
4. (Не) Справедливість.
Справедливість - основа державного будівництва.
Злочини проти Майдану і злочинці залишилися непокараними.
Хоча їх злочини очевидні і підтверджені десятками відео.
Життя 48 людей на їх совісті.
В той же час, за фальсифікованими обвинуваченнями садять АТОвців, волонтерів і бойового генерала.
Чи довго буде існувати суспільство в таких умовах і тимчасова влада?
5. Обмінний фонд.
Попередня влада звільнила 3244 полонених (військових і цивільних). Для тих, хто попередні 5 років проістерив, поширював брехню і сам брехав, бо так було зручно, а зараз прозрів від цифри і не вірить - лінк внизу, під постом.
До честі попередньої влади жодного разу вона не порушила принципи. Ніяких беркутівців, ніяких терористів. Обмін комбатантів. І це правильно.
Хоч, як мінімум, 1 раз, в середині 2017 кремль вимагав звільнити беркут, але влада на це не пішла і попри це в грудні 2017 відбувся великий обмін.
Ця влада, під крики "Ура, главноє што рібята дома", у вересні, під час першого обміну віддала всіх ключових персон і залишилася без обмінного фонду. А владу про це попереджали ще тоді. Тоді Пристайко казав, що все окей. І що зараз?
Більше того, обмінний фонд під час війни міг би поповнюватися. Що в нас мало агентури? В тому числі і у Верховній раді? Але влада чомусь садить АТОвців і волонтерів, а не російських маріонеток, які вже реалізують плани по зміщенню цієї влади.
6. Брехня.
Зеленський особисто місяць тому обіцяв родичам Героїв Небесної Сотні покарати винних. Зараз він їх вбиває власноруч. Цих згорьованих, вбитих горем людей.
7. (Не) людяність
Сьогодні Зеленський втік на Івано-Франківщину привізши туди безпрецедентну кількість охорони. Втік для того, щоб відкрити сільський міст, ремонт якого напевне коштував менше ніж чартер до Франківська.
А можна і треба було просто по-людськи поговорити з людьми, які залишилися без справедливості, з родичами загиблих, яким ти особисто обіцяв довести справу до покарання винних.
А що тепер говорити цим людям, як дивитися в очі дітям-сиротам, коли вбивці їх батьків будуть хвалитися злочинами по кремлівському телебаченні?
8. Нерівноцінний обмін.
Ми міняємо комбатантів, людей, які виконували свій військовий і громадянський обов'язок на терористів, які вбивали мирних людей і не мають відношення до військових дій.
9. Корупція
Очевидна корупція і порушення законів шляхом зміни прокурорів і втручання в судову систему.
10. Безпричинність
Не було жодної причини для таких дій. Не було жодної причини для здачі територій. Не було жодної причини для підписання формули Штайнмайєра.
Нагадаю, що за час правління Зеленського на фронті вбито майже 100 захисників і група людей (якщо не помиляюся 8 військових) потрапила в полон, після чого тіло одного з них повернули з очевидними слідами катування.
11. Умисел і змова з кремлем.
Все це відбувається на фоні "втрати" справ Майдану і маніпуляцій псевдоправдою на російському тв, що основана нібито на документах з втрачених справ.
Тобто, тут очевидний умисел.
12. (Анти) рейтинги
Все це робиться заради рейтингів.
Але влада забула, що їхньому електорату загалом плювати на полонених (ну типу вони за звільнення, але олів'є смачніше), а громадянське суспільство цього владі не забуде.
Вже був один, який розводив як котят.
Багато хто з виборців Зеленського дуже хотіли зруйнувати "стару систему", але чомусь так виходить, що своїм вибором вони руйнують незалежність, свободу, безпеку, законність, справедливість, правду... і Україну.
Ще не жалівся на маленьку зарплатню ?