 Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін

На своїй сторінці у фейсбуці Єнін у трьох пунктах виклав своє бачення ситуації, передає Цензор.НЕТ.
По-перше, він упевнений, що коли генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Сергія Горбатюка, "не скориставшись турборежимом ВРУ, щоб перевести всіх слідчих у "справах Майдану" в ДБР разом із кримінальними провадженнями ще у вересні", він взяв на себе всю відповідальність за "справи Майдану".
По-друге, коли Рябошапка дав вказівку своїм підлеглим змінити запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання підозрюваним/обвинуваченим у "справах Майдану" в рамках підготовки "обміну" з РФ, "він разом зі своїм заступником Віктором Чумаком взяв відповідальність за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про страшні події грудня 2013 р. - лютого 2014 р. Януковичі/захарченки сюди точно не повернуться, а тепер Україна віддає навіть тих, кого вдалося затримати всупереч постреволюційному головотяпству".
Також Єнін впевнений, що "і це теж хтось буде розслідувати".
Офіс Генеральної Прокуратури України - ОГПУ коротше.
а так хотілось повісити 100 + вбивств на сільських хлопців з беркуту, які максимум, що накоїли - то це гамселили протестувальників кийками та гумовими кульками....
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
справедливость восстанавливать. Есть гешефт с кацапским дядей Вовой и с этого курса никто сворачивать не планирует.
Але: ти збрехав тут. Хоча: не раз тут доводилось, що саме в цей момент часу (вже більше, ніж 3,5 роки) йде не слідство (воно вже завершене), а судовий розгляд по суті справи. А чи не головною рисою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня.
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
Класно звиздіти - не мішки таскати.
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
Рябошапка вимагав від підлеглих змінювати запобіжні заходи у справах, в яких зацікавлена Росія. ЗМІ оприлюднено документ
фото: gp.gov.ua
28 грудня, 2019, 16:05
Керівництво Генеральної прокуратури України (ГПУ) здійснювало тиск на прокурорів у резонансних провадженнях (справа про розстріли на Інститутській, справа харківських терористів тощо), вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів
Відповідний документ сьогодні, 28 грудня 2019 року, оприлюднило видання Тиждень.ua, передає Еспресо.TV.
В тексті цього офіційного листа йдеться про "домовленості між Україною та Росією" щодо запланованого обміну, який стосується підозрюваних і засуджених.
"З огляду на стислі строки запланованого одночасного звільнення осіб, необхідно розглянути питання щодо зміни запобіжних заходів… на особисте зобов'язання", - зазначається у документі.
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Одне з джерел "Тижня "у Генпрокуратурі підтвердило цю інформацію на правах анонімності.
Співрозмовник журналістів зауважив, що свого часу групи прокурорів отримали листи за підписом генпрокурора Руслана Рябошапки. В цих документах йшлося про людей, які нібито були у списках на обмін, який за інформацією російських медіа має відбутися 29 грудня цього року.
"Такий документ від Руслана Рябошапки прокурори справді отримували. Якщо говорити конкретно - то в цьому документі прокурорам ставили вимогу змінити запобіжні заходи підозрюваним на особисте зобов'язання. Але потрібно було попередньо обговорити це питання з судами та учасниками процесу", - зазначив співрозмовник "Тижня".