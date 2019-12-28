EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  2097  48
Матеріали за темою:
Все про:Єнін (106) Рябошапка Руслан (233) злочини проти Майдану (59)

 Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін

Колишній заступник генпрокурора Євген Єнін впевнений, що буде розслідування нинішніх дій влади, зокрема Руслана Рябошапки.

На своїй сторінці у фейсбуці Єнін у трьох пунктах виклав своє бачення ситуації, передає Цензор.НЕТ.

По-перше, він упевнений, що коли генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Сергія Горбатюка, "не скориставшись турборежимом ВРУ, щоб перевести всіх слідчих у "справах Майдану" в ДБР разом із кримінальними провадженнями ще у вересні", він взяв на себе всю відповідальність за "справи Майдану".

Читайте також: "Втримай "Беркут", - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані

По-друге, коли Рябошапка дав вказівку своїм підлеглим змінити запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання підозрюваним/обвинуваченим у "справах Майдану" в рамках підготовки "обміну" з РФ, "він разом зі своїм заступником Віктором Чумаком взяв відповідальність за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про страшні події грудня 2013 р. - лютого 2014 р.  Януковичі/захарченки сюди точно не повернуться, а тепер Україна віддає навіть тих, кого вдалося затримати всупереч постреволюційному головотяпству".

Також Єнін впевнений, що "і це теж хтось буде розслідувати".

Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін 01

Читайте також: Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167849
 
 
 Топ коментарі
 
До рябошапки Майданом Занимались 5 лет Порошенко ,4 генпридурка и уйма просто прокуроров -придурков или предателей
 показати весь коментар
 
Украинская сторона этим обменом признает, что власть в государстве сейчас принадлежит не тем, кто защищал Конституционный строй Украины. По факту этот обмен есть признание того, что Украина окупирована.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Рябая шапка на услужении для бандитов с баблом всей Украины. Какой он генпрокурор? Это крыша основных украинских бандюковичей. А Небесную сотню похерил и плюнул.Сотня же ему бабло не платит с того света.Ну а совести и морали у него нет и не было.
 показати весь коментар
 
 
Ну, так, як говорила Моніка Янелох, стопроцентний підерас.
 показати весь коментар
 
так раба шапка на 100% управляємая маріонєтка Зє!біла-маріонєткі
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
отож... кнурисько зі своїми парафіянами наче показились.... правда ось-ось буде на поверхні...

а так хотілось повісити 100 + вбивств на сільських хлопців з беркуту, які максимум, що накоїли - то це гамселили протестувальників кийками та гумовими кульками....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
До рябошапки Майданом Занимались 5 лет Порошенко ,4 генпридурка и уйма просто прокуроров -придурков или предателей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
красавчик))))
 показати весь коментар
 
Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нужно было спросить у прошлой власти - где за 5 лет приговоры по майдану????? теперь курите бамбук, господа и отцепитесь от вовчика
 показати весь коментар
 
 
Рябошапка свого часу отже отримає не лише за свої дії, а й всю ненависть і біль Майдану. І це неодмінно станеться. Як би вони не переконували себе у зворотньому.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Луценко вже отгимав?
 показати весь коментар
 
 
Прошу нагадати, кого Луценко випустив з уже затриманої "беркутні".
 показати весь коментар
 
Маланским пацанам это всё похер. Не для того эти весёлые люди наверх выцарапались, чтобы

справедливость восстанавливать. Есть гешефт с кацапским дядей Вовой и с этого курса никто сворачивать не планирует.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Завтра будем встречать настоящих Героев,а не вопящих.
 показати весь коментар
 
 
он просто поставил точку а затянул в длину годох вставленик Пороха
 показати весь коментар
 
 
понятно, тепер, і ти - 73/43%зебіл. Бо чомусь досі вважав тебе адекватним.
Але: ти збрехав тут. Хоча: не раз тут доводилось, що саме в цей момент часу (вже більше, ніж 3,5 роки) йде не слідство (воно вже завершене), а судовий розгляд по суті справи. А чи не головною рисою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня.
 показати весь коментар
 
 
соевое брехло. что ж вы 5 лет на узнали правду?
 показати весь коментар
 
 
Они правду то узнали, но правда оказалась очень горькой...
 показати весь коментар
 
 
вся правда известна. теперь надо беркут обменять на укр бойцов. всё.
 показати весь коментар
 
Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
 показати весь коментар
 
брысь за поребрик, ты соево-кацапское копеечное троляко.
 показати весь коментар
 
Украинская сторона этим обменом признает, что власть в государстве сейчас принадлежит не тем, кто защищал Конституционный строй Украины. По факту этот обмен есть признание того, что Украина окупирована.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Енин гнида ты с 2016 года был зам ген прокурора... какого хера ты не расследовал и не наказал убийц небесной сотни ???
 показати весь коментар
 
Що він меле? Владна верхівка чудово знає, хто і які накази віддавав. Хто стріляв. А хто не стріляв. А хто розвалював справи, то нехай розповість Шокін, Луценко, Грицак, Матіос. А ще - Аваков. Вони все чудово знають. І Парубій знає. І багато-багато хто знає. Тільки розповідати не хочуть. Бо своїх не здають. Поставте собі питання - хто такий Ложкін, і його наступник? І чому порошенко не викинув ложкіна з голови своєї адміністрації, коли той передав свою медіа імперію медведчукові. Чому порошенко не призначив головою своєї адміністрації Михальчишина? Корчинського? Білецького? Чому призначав постійно когось з штату медведчука?
 показати весь коментар
 
 
а які результати показали Махніцький, Тенюх, наприклад?
Класно звиздіти - не мішки таскати.
 показати весь коментар
 
 
Каждый для себя уже узнал правду, которая им ближе. А официальные версии меняются из года в год в зависимости от коньюктуры.
 показати весь коментар
 
Вся гидотна зелена команда буле відповідати за злочини...
 показати весь коментар
 
 
какой бравый енин. а что 5 лет делал. или пэтька с югиком не велели
 показати весь коментар
 
"Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин уверен..." а вот я уверен, что любой прокурор, що за 5 років тримання людини в тюрьмі не зміг доказати вину, повинен сам сісти на 5 років в тюрму!
 показати весь коментар
 
Рябошапка ответственен/обвиняют Рябошапку все кому не лень.Да , в отличие от Луценко Рябошапка отметился в университете Соломона.Но от этого он не стал кем то.Он никто и зовут его никак.Как и остальных слуг Коломойского. Все претензии следует предъявлять к хозяину Украины, гражданину Израиля Коломойскому.Вору в особо крупном размере.
 показати весь коментар
 
А Луценко будет нести ответственность? Или 5 лет не считается?
 показати весь коментар
 
Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
 показати весь коментар
 
https://espreso.tv/news/2019/12/28/ryaboshapka_vymagav_vid_pidleglykh_zminyuvaty_zapobizhni_zakhody_u_rezonansnykh_spravakh_zmi_oprylyudneno_dokument
Рябошапка вимагав від підлеглих змінювати запобіжні заходи у справах, в яких зацікавлена Росія. ЗМІ оприлюднено документ

фото: gp.gov.ua

28 грудня, 2019, 16:05

Керівництво Генеральної прокуратури України (ГПУ) здійснювало тиск на прокурорів у резонансних провадженнях (справа про розстріли на Інститутській, справа харківських терористів тощо), вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів
Відповідний документ сьогодні, 28 грудня 2019 року, оприлюднило видання Тиждень.ua, передає Еспресо.TV.
В тексті цього офіційного листа йдеться про "домовленості між Україною та Росією" щодо запланованого обміну, який стосується підозрюваних і засуджених.
"З огляду на стислі строки запланованого одночасного звільнення осіб, необхідно розглянути питання щодо зміни запобіжних заходів… на особисте зобов'язання", - зазначається у документі.
Читайте також: 9 фактів про нового генерального прокурора України Руслана Рябошапку
Одне з джерел "Тижня "у Генпрокуратурі підтвердило цю інформацію на правах анонімності.
Співрозмовник журналістів зауважив, що свого часу групи прокурорів отримали листи за підписом генпрокурора Руслана Рябошапки. В цих документах йшлося про людей, які нібито були у списках на обмін, який за інформацією російських медіа має відбутися 29 грудня цього року.
"Такий документ від Руслана Рябошапки прокурори справді отримували. Якщо говорити конкретно - то в цьому документі прокурорам ставили вимогу змінити запобіжні заходи підозрюваним на особисте зобов'язання. Але потрібно було попередньо обговорити це питання з судами та учасниками процесу", - зазначив співрозмовник "Тижня".Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін - Цензор.НЕТ 7879
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору