 Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін

На своїй сторінці у фейсбуці Єнін у трьох пунктах виклав своє бачення ситуації, передає Цензор.НЕТ.

По-перше, він упевнений, що коли генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Сергія Горбатюка, "не скориставшись турборежимом ВРУ, щоб перевести всіх слідчих у "справах Майдану" в ДБР разом із кримінальними провадженнями ще у вересні", він взяв на себе всю відповідальність за "справи Майдану".

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По-друге, коли Рябошапка дав вказівку своїм підлеглим змінити запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання підозрюваним/обвинуваченим у "справах Майдану" в рамках підготовки "обміну" з РФ, "він разом зі своїм заступником Віктором Чумаком взяв відповідальність за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про страшні події грудня 2013 р. - лютого 2014 р. Януковичі/захарченки сюди точно не повернуться, а тепер Україна віддає навіть тих, кого вдалося затримати всупереч постреволюційному головотяпству".

Також Єнін впевнений, що "і це теж хтось буде розслідувати".

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