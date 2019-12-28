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Все про:обмін (573) полонені (615) операція Об'єднаних сил (1909)

 Журналісти не будуть присутніми під час обміну утримуваними особами, фото і відео надасть Офіс президента, - пресцентр ОС

Журналісти не будуть присутніми під час обміну утримуваними особами, який має відбутися 29 грудня на Донбасі.

Про це hromadske повідомив представник штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не відмовляли в акредитації журналістам, бо у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором цього заходу (обміну полоненими. - Ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його", - зазначив прессекретар.

За словами Саранцева, штабу повідомили, що світлини і відеоматеріали має надати Офіс президента України.

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Також спікер додав, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися до них за акредитацією на обмін, і в разі надходження відповідного наказу, журналістів можуть допустити на захід.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167848
 
 
 Топ коментарі
 
Just Do It‏ @NataBelova 5 часов назад

Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
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Министерство правды нарисовалось...
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Портнов сьогодні на своєму телеграм-каналі анонсував "клітки" для всіх. Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5034
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Офис зеленого президента с бурятом Богданом боятся журналистов как черт ладана.
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Все темные и гнилые дела делаются без лишних глаз. Здесь Монике обычный его тупой пиар и огласка не нужны.
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Насправді там будуть знімати фільм. Можливо потрібно буде декілька, а швидше всього - декілька десятків дублів, щоб Зєлєнскій виглядав впевнено і красиво. Судячи з ролика у Теслі такі зйомки займають цілий день. Щоб не було потім критики, пресу не запросили. Все просто.
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А портнов часом, психически не болен? А то, такое ощущение, что ему не помешает подколоться всякими препаратами, замедляющими полет бурной фантазии
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аміназину йому,трепанацію й в дурку!
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Сидить, що характерно, на якомусь острові в маєтку під охороною.
Розуміє, падло, що навіть елітна багатоповерхівка не гарантія - її можна й рязанським київським цукром того...
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Психически больна все Бенина "семья" и 73% дебилов, приведших их к власти под дружный хохот и улюлюканье.
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Ни разу не реванш, правда зебилы? Это все благодаря вам, гниды! Что вы там про Пороха год назад говорили, вспомнили?
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мне очень интересно, наблюдают ли за художествами Портнова паны Аваков, Антон Геращенко, зорян Шкиряк.
Аваков ведь вроде даже был ночным комендантом Майдана. А сейчас, говорят, его подопечные охраняют Портнова....
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На крайняк - пожизненное и домой, под личное обязательство
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Петебобик, а при отсекателе гражданских кого меняли со стороны кацапов и днровцев? Поваров и водителей?
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нет Пети не при власти он,сейчас ваш кумир главный зебил и ко правит
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Та шо ты к нему приклепался за этого петю. Он этого петю, может, и видал, и вертел. У нас тут что, двуполярная политика - петя или зеля?
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Just Do It‏ @NataBelova 5 часов назад

Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
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не популяризируйте этого дерьмоеда.
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Ну хто б сумнівався!..студія Квартал зніме для зеленого стада кіно яке Коломойша покаже на каналі Г+Г..!
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их там еще не хватало як пса у церкви
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Але ж без журналістів - це...
Окей, трохи здалеку (здавалося б, дивне питання - та воно в тему).
Ти яку українську горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
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А ось і фіаско. Відвалився прапорець разом з болтами
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че случилось??? эректильная дисфункция???? печалька конечно, но...жизнь продолжается))
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ну...как бывшие (и нынешние) шоумены...они понимают толк в сенсациях...
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вот это победа, вот это достижение уже - офигеть.
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Замість свбоди інформації - Юдейська свобода дезінформації для знищуваного населення Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 776 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 776 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 776
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Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Та я вообще предлагаю прекратить эту вольницу - разные каналы, городят, что в голову взбредёт. Оставить 1+1 и хватит. Там всё правильно расскажут.
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І взагалі - заборонити усі приватні розмови на політичні теми! Про преЗЕдента та СН - лише у встановленому законом форматі прославлення!
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Зрада!! Если нет фотографий события - значит его не было Нечего постить в инстаграм
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Значит, хотят что-то или кого-то скрыть.
Лгут во всем и постоянно.
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Сегодня, с утречка, вот тут, анонсировали что в Раде вот-вот закон интересный примут, о масс-медиа. Мне сдаётся, что это- уже отголоски скорого принятия. А ваааще-то.... всё настолько нерационально и хреново, что даже комментировать нечего. Вот, разве что картиночку размещу, понравилась.
Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9447
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Лямур де труа, хто з них кого,куди чпокає-чмокає Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5724
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Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.©
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Помню-помню... Народное название этой песни "Машины времени" было- "Песенка о Политбюро".
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Машина Времени - НоВый поворот-И мотор ревет!!
))
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и я за тебя тоже...и за новую и за позапрошлую...и за сталина
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Это что-то новенькое!
Надеюсь хоть Юля Мендель будет....
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О как. А что же так засекречено? Вречение почётных грамот сепарам и убийцам наших сограждан подписанных лично гидрантом?
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Щось не видно шаржів Жори Ключника. Здувся?
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моника включило в список обмена что-то (кто-то)) такое что НЕЛЬЗЯ показать народу
и нарИду тоже )))))))
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Похоже за террористов и убийц , вернут заробитчан а не воинов ........
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*суки позорные.
терезу палача с красноярска тоже отдаёте?
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Срут людям на голову. Пора в ростов их отправлять.
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