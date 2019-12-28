 Журналісти не будуть присутніми під час обміну утримуваними особами, фото і відео надасть Офіс президента, - пресцентр ОС

Про це hromadske повідомив представник штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не відмовляли в акредитації журналістам, бо у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором цього заходу (обміну полоненими. - Ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його", - зазначив прессекретар.
За словами Саранцева, штабу повідомили, що світлини і відеоматеріали має надати Офіс президента України.
Також спікер додав, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися до них за акредитацією на обмін, і в разі надходження відповідного наказу, журналістів можуть допустити на захід.
Розуміє, падло, що навіть елітна багатоповерхівка не гарантія - її можна й
рязанськимкиївським цукром того...
Аваков ведь вроде даже был ночным комендантом Майдана. А сейчас, говорят, его подопечные охраняют Портнова....
Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
Окей, трохи здалеку (здавалося б, дивне питання - та воно в тему).
Ти яку українську горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
Та я вообще предлагаю прекратить эту вольницу - разные каналы, городят, что в голову взбредёт. Оставить 1+1 и хватит. Там всё правильно расскажут.
Лгут во всем и постоянно.
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.©
))
Надеюсь хоть Юля Мендель будет....
и нарИду тоже )))))))
терезу палача с красноярска тоже отдаёте?