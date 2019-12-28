 Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобов'язання (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Суд скасував утримання під вартою трьом ексберкутівцям - Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну. Також суд скасував домашній арешт двом ексберкутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.
Рішення виносила колегія суддів: головуюча Маргарита Васильєва, а також Віктор Габрієль і Анатолій Орел.
Зал зустрів рішення суду криками "Ганьба". Маринченка та Тамтуру відразу після оголошення рішення відвезли із суду. Янішевський, Зінченко й Аброськін зараз перебувають у СІЗО, з якого їх мають звільнити.
Зінченко й Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014 року, Янішевський, Маринченко та Тамтура - з лютого 2015 року. У жовтні 2019 року суд змінив запобіжний захід Тамтурі - його відправили під нічний домашній арешт, а Маринченка відправили під цілодобовий арешт 19 грудня 2019 року.
Читайте також: Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну. ДОКУМЕНТ
Дивіться також: Суд не дав адвокатам сімей Героїв Небесної Сотні ознайомитися із матеріалами апеляції. ФОТОрепортаж
Люди, які зібрались біля апеляційного суду, намагалися перешкодити вивезенню двох ексберкутівців.
Фото і відео: Олег Богачук
Шо при Порошенко було зрада то при Зеленському перемога
Об этом "Прямому" рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"В течение 5 лет войны около 3000 пленных удалось освободить из плена России и сепаратистских образований Донецка и Луганска. Президент Порошенко на каждой встрече с международными партнерами при любых переговорах поднимает вопрос возвращения пленных. Вопрос украинских моряков также стоит на повестке дня каждый день на всех международных встречах. 3000 возвращенных пленных говорит о том, что президент Порошенко занимается этой работой, она является приоритетом на всех международных коммуникациях. Поэтому заявления Зеленского по поводу в только этих 24 является как минимум несправедливым по отношению к тем 70 украинцам, которые все еще остаются в плену ", - подчеркнула она.
Луценко добавила, что Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом военнопленных, так и не знает цифр освобожденных пленных и сейчас находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
А в новогоднем поздравлении ОНО похвастается обменом беркутят на заложников Путина. Вы же понимаете, что оно записано?!
Они сбегут?
Цирк.
Зелесрань наголосовала по приколу.
подонки и мрази
"Свобода никогда не исходит от правительства.
Свобода всегда исходит от его подданных.
История свободы - это история ограничения правительственной власти, а не ее возрастания."
Вудро Вильсон
почитай определение понятия свобода...хотя бы в выкепеди
"Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на МайданеИсточник: https://censor.net.ua/n3167847
Ты для начала сам прочитай определение слова свобода и нарушение закона и лучше в словаре,а не в методичке
Ст. 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей» 2016 года определяет перечень оснований, согласно которым судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Вот некоторые из них:
Говорят шо хло отказался менять крымских татар под соусом-они же граждане РФ.У них роспаспорта.Мы своих граждан не выдаем.Сначала всех заставили получить паспорт и вот.А Украина меняет граждан Украины на граждан Украины.Шмарклет сглотнул кидалово хла.
Отличная логическая цепочка.
Януковичи, Азаровы, Клюевы, Портновы, Пшонки и т.д., аплодируют стоя!
Ждите!
все таки надругались грязно над украинцами слуги чужого народа.......
это с одной стороны и не плохо.... - вот сейчас все прояснится окончательно....
«Обмін полоненими» було затіяно лише для того, аби замести сліди злочинів, здійснених під час майдану - заява партії «Європейська Солідарність» - Європейська Солідарність
Якщо мені знову доведеться бути на війні чи на Майдані - не вговорюйте мене брати полонених...
Ужас!
Зеленский хоть понимает, что он делает уголовно наказуемые вещи?
Куда он бежать будет???и успеет ли?
это ж надо, в канун Нового года такое сделать...
Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу
1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
2. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов'язково зазначаються обставини, які:
1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;
2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.
ВОТ КАК МОЖНО ОБОСНОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ??? Письмо Рябошапки на тему "будем менять на наших" - политическая целесообразность. Какие обстоятельства (кроме политической целесообразности) возникли после ареста ??? Или что прокуроры не знали в связи с арестом ??? Ну ответ же очевиден - отпустите, потому что Президент попросил, пофиг, что не по закону . . . И после этого судьи будут говорить о независимости, о том, что на них незаслуженно льют помои в прессе, подрывают авторитет суда . . . Но суд не имеет права смотреть на целесообразность (обмена в том числе), он должен смотреть на ЗАКОН. И после этого они хотят, чтобы судебные решения уважали !
Будь я на месте той коллегии, я бы ходатайство прокурора отклонил. Ибо НЕТ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ. И пошли все нах.... И президент с Рябошапкой, и прокуроры в заседании, и адвокаты обеих сторон, и подозреваемые, и потерпевшие (родственники), и журналисты, и зрители, и митинг под СИЗО / судом, и русские с террористами из ОРДиЛО, и (Боже, прости меня) наши заложники, которых выменять хотят на этих беркутов - тупо ВСЕ. Пусть мир погибнет, но закон торжествует. Такой суд ненавидели бы, но уважали бы. А этот и ненавидят, и не уважают, потому что они сами себя не уважают, в первую очередь.
13 хв ·
Отже, єдині «беркути», які отримали справедливе покарання - це вбиті на Майдані.
Це висновок на майбутнє.
========================================================
Зелена команда здає і продає Україну
Імпічмент президенту
Де прокуратура, де військові, де хоча б якась інституція, яка могла б зупинити щоденне беззаконня та злочинну сваволю? Наруга з української держави залишається не тільки без покарання, але й без правової оцінки.