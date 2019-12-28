 "Втримай "Беркут", - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані

Про це повідомив у фейсбуці волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, дорогі друзі.
Все вказує на те, що беркутів відпустять без суду і байдуже до Героїв Небесної Сотні, справедливості і взагалі гідності нашої як нації.
Ну і до Закону.
Єдиний вихід - масово бути присутніми під СІЗО і судом на випадок спроби вивезти звідти це біосміття.
Під судом і в суді зараз - кілька сотень людей.
А ось хто готовий за кілька годин підтягнутися на Дегтярівську, 13, під Лук'янівське СІЗО?
Ставте плюсик у коментарях і готуйте теплі речі і чай.
Буде весело і хороша компанія, як колись під судом щодо Насірова", - написав він.
Нагадаємо, апеляційний суд Києва розглядає 28 грудня скаргу ексберкутівців.
Впрочем, дебилы походу ничего не сорвут, ибо вертолет заблокировать они не смогут))
Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
про шіболети
по твоєму він далеко від фронту ?
(Томас Карлейль)
Мы на этапе номер 3.
Героев небесной сотни не вернешь, а иродов этих можно обменять на приличных людей.... как бы больно и обидно не было, а думать нужно о живых.
Весело будет стопудово. Есть подозрение, что и результат будет, как по Насирову.
😇
Дуже хочется Зеленському попіаритись на черговому обміні.
главное,не дать этим зелЕным чмырям удрать на ростов!
митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки.
видео https://www.youtube.com/watch?v=q6vD28GYZnQ