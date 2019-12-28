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 Суспільство
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Все про:Київ (6745) суд (5697) полонені (615) злочини проти Майдану (59)

 "Втримай "Беркут", - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані

Єдиний можливий варіант не дати відпустити ексберкутівців - масово бути присутніми під Лук'янівським СІЗО й апеляційним судом.

Про це повідомив у фейсбуці волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, дорогі друзі.

Все вказує на те, що беркутів відпустять без суду і байдуже до Героїв Небесної Сотні, справедливості і взагалі гідності нашої як нації.

Ну і до Закону.

Єдиний вихід - масово бути присутніми під СІЗО і судом на випадок спроби вивезти звідти це біосміття.

Під судом і в суді зараз - кілька сотень людей.

А ось хто готовий за кілька годин підтягнутися на Дегтярівську, 13,  під Лук'янівське СІЗО?

Ставте плюсик у коментарях і готуйте теплі речі і чай.

Буде весело і хороша компанія, як колись під судом щодо Насірова", - написав він.

Читайте також: Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну. ДОКУМЕНТ

Втримай Беркут, - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані 01

Нагадаємо, апеляційний суд Києва розглядає 28 грудня скаргу ексберкутівців.

Читайте також: Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167846
 
   
 Топ коментарі
 
Just Do It‏ @NataBelova 5 часов назад

Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
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Медведчука поменяй на украинских заложников, а не преступников
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Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА. При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Какое же дно... Они нам рассказывают, как любят ветеранов, но всеми силами пытаются сорвать обмен тех, кто в плену пять лет...
Впрочем, дебилы походу ничего не сорвут, ибо вертолет заблокировать они не смогут))
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Медведчука поменяй на украинских заложников, а не преступников
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Just Do It‏ @NataBelova 5 часов назад

Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
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Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА. При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Ці люди втратили близьких чи друзів на Майдані. І вони ж першими пішли воювати. Але для вас вони дебіли. Бо ви з іншого боку.
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Суспільство потребує СПРАВЕДЛИВОСТІ !
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Эти беркутята, согласно "закона Савченко" уже фактически почти 12 лет отсидели.
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Втримуваты треба було с помощью станкового пулемета... и не дрочить по УК и УПК судам прокурорам и мусарам...
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Эх Ксюха Какая такая справедливостьОжидается тобой от маланского вундеркинда Он нафантазировал себе что это одуренно поднимет его рейтинг А вот мне здается что сие идиотское решение станет началом его концаЭто ж надо Плюнуть в душу всем участгикам Майдана Кто ему посоветовал так жидко обосратсяч Сейчас созваниваюсь с хлопцами которые вместе со мной стояли на Майдане Будем решать что делать Хоть многие в том числе и я зареклись от протестов Но вундеркинд Перегнул палдку
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Молодцы "активисты". Только сидят спокойно они в Киеве за сотни км от линии фронта и не их мужья, сыновья, отцы в плену у орков Домбаса много лет.
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це волонтер написав.
по твоєму він далеко від фронту ?
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та что по телефону говорила " что было до 2014 года уже никого не интересует"
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Как у зебилов все просто, обмен преступников с пожизненным - это такой пустяк.
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Всех активистов на передовую, освобождать наших пленных.
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А ***** завтра новых пленных наберет! что дальше делать бушь? кого бушь отпускать педофилов?
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так и будем менять, им бандиты, а нам героев.
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кого менять на кого! я тебе отрежу яйца а потом скажу что я потриот *****, бушь менять? токо твои яйца назад уже не вернутся!!
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ну это же не я решил героев на бандитов менять! кто решил тому и будем резать!! а как по мне впервую очередь надо спрашивать пострадавших! если пострадавшие согласны с таким обменом то лично у меня нет вопросв! а наскоко я знаю пострадавшие не согласны с таким обменом!!
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кто бандит а кто нет решает закон определенной страны! кому то сталин герой а кому то бандит!! в мире все относительно! и как я писал ранее токо посдрадавшие могут решать кого и куда отпускать, если пострадавшее лицо согласно простить бандита (за деньги за спасение героев за новую квартиру....) тогда как говорится и другим нечего выступать!! хотя все равно это не правильно выходит можно закон нарушать если сильно хочется!!
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как всегда, много букв, мало смысла. попробуй еще раз более лаконично.
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ну если кто то не может складывать буквы в слова то ничем не могу помочь, школа 3й класс!!
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Бандитов на героев обменивать не впервые, но они же не осуждены. В этом вся проблема. То есть Украина отдаёт их в статусе подозреваемых. Отдаёт своих граждан, пусть даже граждан - подонков. Так можно далеко зайти.
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В каком статусе? А это, что тогда: Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство.
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Конечно это тоже мягко говоря ненормально, но они осуждённые террористы и с цветами их в рф никто встречать не станет, на таком не попиаришься, а вот подозреваемых можно эффектно подать как "героев защищавших легетимную власть и вырванных из лап украинской хунты"
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Не они патриоты им только в Киеве работать.
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А родители убитых этими беркутами имеют право сказать НЕТ обмену? Или твоё мнение важнее.
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"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."

(Томас Карлейль)
Мы на этапе номер 3.
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Нормальные страны как-то, худо-бедно. все этапы проходят, а нас к этому 3-ему гвоздями прибили.
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/"беркутов отпустят без суда и безразлично к Героям Небесной Сотни/"

Героев небесной сотни не вернешь, а иродов этих можно обменять на приличных людей.... как бы больно и обидно не было, а думать нужно о живых.
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Ви впевнені, що обмін буде на "приличных людей"?
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Будет весело и хорошая компания, как когда-то под судом по Насирову", - написал он.

Весело будет стопудово. Есть подозрение, что и результат будет, как по Насирову.
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Лучше бы Пете с Юрой е..ла набили,что 5 лет др..ли
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Зубожілий, ти тортик рошеновський будеш на новий рік їсти?
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Це лайно,только для вас.Эксклюзив от *****)))Кстати как это ваше лайно смогло эксклюзивные права при своей каденции откусить.Папачкино прошлое)))
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я буду есть рошеновский торт и не один. и что?? еще и смоктунець не один. дальше че??
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Срала власть на граждан! ЗЕЛЕ нужна красивая картинка а протестующие граждане ему побоку! пока граждане сидят по домам а не штурмуют раду кабмин банковую, власти на граждан побоку!! вот когда начнут граждане ловить в кабмине министров и давать по мордам вот тогда власть сразу скажет что ей надо поговорить!!
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Зебили , объясните мне , почему меняют этих с беркута, а не Медведчука на украинских заложников? Спасибо
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Мертвечука не требует ордло.И порошенко -тоже.
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вот его заслуги и главное перед кем, вот кто радуется его успехам и на кого оно работает!
"Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане - Цензор.НЕТ 8789
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как по мне майдан надо было собирать после первого же кидка от новой власти! если власти не давать по мордам после кидков и вранья то под конец своих сроков власть вообще наглеети майдан все равно будет токо как всегда будет поздно!!
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Новая фишка - восьмипроцентный майдан! Пшик петарды в луже из грязи! "Втримай "Беркут", - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані - Цензор.НЕТ 2275
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Пятру ляксеичу и к алкашу комсомольскому,вопросов нету?
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сою путчит. надо украинских бойцов на сою менять.
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Не выпускать? Ну так возьмите их на собственное содержание. Наши пленные не нужны? Ну так пи%дуйте туда по обмену. Вонючие псевдопатриоты. Вот и все что надо знать о порохопатриотизме. Оно бы и моряков там похоронило...
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, с Украины могуи отпускать граждан ********(обменивая их на расейских оккупантов Украины ).но если отпускают Цемаха- гражданина Украины и "Беркут" граждан Украины в рабсею.тогда это прямое доказательство соучастия"зеленой власти" в преступлениях против Украины и в соучастии убийства людей во времья М айдана,,,
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Підозрюю я, що не дадуть активістам щось зробити.
Дуже хочется Зеленському попіаритись на черговому обміні.
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романсиницин...соловей на крови наших пленных патриотов
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пора уже вылавливать всех этих гнид зелЕных!
главное,не дать этим зелЕным чмырям удрать на ростов!
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Ведь по сути, обещанного обмена "всех на всех" не будет. Будет (почти) обмен тех, кого путин пожелал забрать, на тех, кого путин пожелал отдать.
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Борислав Береза намагався сьогодні знайти в твіттері однодумців. Однодумці твіттера об'єдналися і накидали Бориславу kуїв за комірець.
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а совість є у вас?хай сидять ті,хто ще під іловайськом попав в полон?5 років соплі жували
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Напрашується два питання. Перше - че чому за май же 6 років жодного разу не пробували захопити цей клятий "підвал" та звільнити полонених силою? Вже ж і ССО своє створили і бажаючих вистачає. Але як політичної волі у офшорника не було, так і у Зеленського немає. І друге...якщо на закон на закон насрати та "поклали з приладом" а головне справедливість то чому у не у СІЗО вся ця фінансуєма з РФ наволоч...? Єфремови, Лукаши Бойки із Шуфричами та Рабіновічами та Ко?? Для створеня обмінного фонду можна їм всім легко прдумати статті і заповинити ними СІЗО
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"Втримай Беркут", - активисты призывают_______________ не забудьте взять"паутинки из белых нитей", идиоты блин...
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Просто оставлю это здесь!
митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки.
видео https://www.youtube.com/watch?v=q6vD28GYZnQ
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