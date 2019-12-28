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Все про:Харків (1581) полонені (615) Дідік Данило (3)

 "На хера ти, владо, робиш життя взагалі нестерпним?" - батько загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Данила Дідіка про рішення випустити засуджених

Теракт біля Палацу спорту в Харкові спровокувало потурання влади. Постраждалі та родини загиблих практично не отримали компенсацій, а тепер винуватців злочину відпускають.

Про це написав у фейсбуці батько загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Данила Дідіка Андрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку влада, знаючи про небезпеку теракту, навмисно не забороняє мітинг біля Палацу спорту, направивши туди менше 200 міліціонерів (співробітників РВВС і ППС, переважно з Харківської області, жодного вибухотехніка), залишивши легкий шлях для терористів, щоб відвернути загрозу від свого мітингу в центрі міста, на який і так відправили понад три тисячі правоохоронців, спецслужби, мінерів. Досі нікого не притягнуто до відповідальності.

Потім, нагородивши дорослих, відхрестилися від хлопців. Мовляв, вони випадково проходили повз. Пам'ятаю, як після похорону у відповідь на запитання друзів Дані: "Як же так? Ми рік ризикували собою, щоб тут не було ХНР. А тепер, коли загинули і отримали поранення наші друзі, виявилося, що ми завжди випадково проходили повз?" - мені від сорому за владу хотілося провалитися крізь землю.

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Коли за весь час як моральну компенсацію влада виділила кожній родині загиблих аж по п'ять тисяч гривень. І виписала з лікарні друзів Дані, не видаливши осколків, які становлять загрозу здоров'ю і життю. І ми з друзями були змушені шукати і домовлятися, щоб їх видалили, витративши в рази більшу суму, ніж так звана компенсація.

Ще були пам'ятник, школа, дошка. Прихід комісії через день після похорону, щоб подивитися, чи в нормальних чи умовах жив Даня. Щоразу замість підтримки чи допомоги влада або сама, або створювала умови, щоб катком проїжджати по нашій родині.

Ще влада прийняла закон Савченко і дала можливість роками знущатися над сім'ями загиблих. Майже п'ять років ходити в суд, як на роботу, перебувати в одному приміщенні з мерзотою, яка вбила сина. І замість того, щоб вбити їх, слухати їхню маячню, погрози, знущання тільки заради того, щоб дочекатися того часу, коли ці тварюки будуть довічно гнити у в'язниці.

А тепер тому, що влада так вирішила, через кілька днів тварюки поїдуть до своїх родин і будуть радіти життю.

А як жити далі? Мені і так без Дані жахливо незатишно на цій землі. На хера ти, владо, робиш життя взагалі нестерпним?

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Влада не абстрактна. За кожною дією є конкретні люди. У цьому житті завжди є вибір, який кожен робить сам, з яким йому жити", - написав Дідік.

На хера ти, владо, робиш життя взагалі нестерпним? - батько загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Данила Дідіка про рішення випустити засуджених 01

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня 2019 року засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова - обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту. Водночас обвинуваченим змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167842
 
   
 Топ коментарі
 
зелені тварюки... горіть у пеклі, ви і ваші дегенеративні виборці - пітори...
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вот этот погибший пацан Данила Дидык.. пусть Зеленая Шмаркля и все "квартальные" уродцы посмотрят ему в глаза..
"На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных - Цензор.НЕТ 1926
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Бо на останніх виборах переміг антимайдан.
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Най-важният Резидент всъщност в сянка, който водеше куклата в Нормандия и след това, е товариш Аваков, затова остана министър, набеди и невинни патриоти за убийството на Шеремет.
Той и делата за убийството на Майдановците и после и на активисти като вътрешен министър имитираше разследвания..
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Отцу Дани трудно переносить издевательства прежней власти..Он прав.Но смерть Дани давно работает на Украину.Его смерть остановила терракты против населения Харькова.Этих террористов вычислили и поймали на третий день!Теперь его смерть поможет освободить наших героев ,томящихся в застенках Ордло.И я уверен ,Новая власть и новые поколения по достоинству оценят вклад Дани в борьбу за независимость Украины!Гепа! Будь ты проклят,тварюка ФСБшная.
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вот только власти никакой нет .. есть только минимум 75% конченого быдла !
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не его дети там погибли ...,
были бы его, было бы иначе ...
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Зеленский, Червоненко, Спиваковский, Кацман, Рабинович, Коломойский, Гордон, уже расползлись по телеканалам, и учат нас жить. И мы правду все думаем что эти этнические украинцы выведут Украину в светлое будущее????????????????????????
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панове скільки касет треба для ОП і всієї зеленої компанії?
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Отец погибшего ребенка должен привселюдно Проклясть Зеленского и его детей. После этой справедливой процедуры Зеленский похоронит своих детей и поймет, что такое терять ребенка. По другому эта иудейская мразь не понимает.
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А ты хочет шоб Цензор превратился в сру весну с прокацапским латентными сепарками ЗЕбилами???
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Моника должна помнить она может обмануть лохов зебуинов Но карму не обманешь
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По 5 тысяч компенсации---ну какие коменты? А потом пройдёт 5 лет и в этом городе затеют переделку зоопарка на сотни миллионов гр и памятник обезьянам на десятки миллионов! И проспект где тогда погибли упомянутые будут категорически именем Жукова называть, утопившему в 1943 г сотни тысяч украинцев в Днепре! Скотское наследие совдепии, пузо---мерило жизни, нежелание становится нацией, ожидание сопливое пасок хлебозаводских от скотов ментов-депутатов, породило гнусное общество. Мы давно кровью платим за всё, но феерверки продолжаютя, негодяи с тв каналов пнут под аплодисменты буру, твари правят бал! Но врагов мы ищем и находим где угодно.
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Есть такое явление называеца - отрицательная селекция. Нынешнее ското общество люмпена который за колбасу продаст даже маму это и есть результат отрицательной селекции, когда к власти пришло пролетарское быдло, а слово интеллигенция было ругательным. Массовые расстрелы учёных, интеллигенции, писателей, просто работящих зажиточных "кулаков" привело к тому что в отбор пошло одно люмпено быдло с самых низов, умственные и моральные дегенераты, алкашня - быдло стало правящим классом..Результат не заставил себя ждать..
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Так ясно давно. Я как бы имел в виду, что бред продолжается. Ведь многие уже (страны друзья вроде) давно переосмыслили и построили хоть что то. А тут падлики морозовы стаями летают и плодятся массово. И кровь пролитая не учит, и позор не указ лохторату. Есть утверждение вроде не подлежащее сомнению что мол народ не виноват. Но тогда вылазит другая логика. А кто же тогда виноват? Опять клятые америкосы или конечно северные братаны? Спроси такое у поляков---да не поймут.
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Вообще-то их обменивают, на живых украинцев. При всем сочувствии к отцу, мертвого сына не вернёшь. А пленных украинцев - ещё можно.
А справедливости в этом мире нету - это все взрослые люди знают
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Что ты несешь???при желании,всегда можно найти для обмена десяток уродов,которых полно в стране и их никто не трогает,или захватить,как делает московия с нашими.Но не исполнять хотелки Кремля,отпуская тех,кого там прикажут.
А насчет справедливости,что нет ее-кто поступает справедливо,тому и воздаеться тем же
А с остальными судьба обойдеться согласна их критериям
Не дай Бог вам хоронить своих детей и чтоб кто то усмехнулся-"справедливости ведь нет"
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прийти з перевіркою умов проживання вчора похованого хлопчика - це ващє, врагами України та людяності тра бути
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Та не, гебне такие люди нужны именно на Банковой..
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""На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных" - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц ..."
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Цензурными остаются только предлоги "в" и "на"!!! Сердце рвется на части от полной беспомощности!!! Зато завтра все увидят, какой "молодец" рояльный паганини со своими проффесианалами! Им главное пиар, пусть даже на чужой крови. Своей то они не пролили и не прольют ни капли!
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зеЛя и вся его банда подонки и мрази!
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То что сейчас происходит это просто издевательство и смех команды шутов над страной и здравым смыслом как писали про Пу он ссыт в глаза и говорит что то божья роса так и тут нам все говорят так надо мы делаем обмен а на самом деле просто унижают народ
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А в ублюдка Зеленського такі ж принципи, як і в Авакова Потроха і Бєні!!!
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Там де не працює державний суд буде, обовязково БУДЕ! працювати Суд Лінча. Якби в мене забрали єдиного сина то решту життя я б присвятив покаранню злочинців. Спершу апелюючи до закону, але якщо закон не діє, а справедливість має перемогти, то нічого не залишається окрім фізичного знищення всіх причетних до несправедливості.Іншим словами, кожен хто відмовить батьку у правосудді та уникнув покарання має загинути. Це їх вибір.
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а советская и постсоветская власть, как соперники церкви за монотеизм, всегда были, есть и будут устроены так, чтобы максимально усложнить жизнь людей, отнимая у них возможность иметь своё личное, свободное время. личное свободное время - прямая угроза любым видам совка и постсоветизма. люди должны 24 часа в сутки бороться за своё выживание и всегда думать, где добыть кусок хлеба. тогда им будет не до раздумий и возникновения крамольных мыслей о дурости властителей стоящих над ними. точно так же монастыри усмиряли плоть монахам - 24 часа молитвы и послушания. те выжатые, бух в постельку и сразу же вырубаются без времени на мысли о сексе. абсолютно так и здесь. ничего нового не придумано.
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Какой то пид..рас из этой шоблы клоунов говорит, по поводу освобождения из под стражи этих кацапских ублюдков: Да, ксожалению, Украина должна сделать это, чтобы выполнить свои международные обязательства". ****, мразь! Взять бы биту, и *******.ть этого ху.соса до полусмерти. Чушь. Какие такие обязательства брала Украина, что теперь обязана выпускать убийц и террористов? Что это зебредятина?
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Пора этих зеленых пидоров садить на вилы и кастрировать.
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Вы избрали это дерьмо - Зеленского, поэтому не жалуйтесь и исправлять ошибки придётся Вам если сумеете. поддержку людей с европейским мышлением вы просрали, Ваше место вместе с парашостаном
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Вбивцю сина відпускають на очах у батька...
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какая ВООБЩЕ правовая основа для обмена?
Война так и не объявлена, террористам выдают людей, вдруг они их убьют?
БЕСПРЕДЕЛ!
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