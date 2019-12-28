 "На хера ти, владо, робиш життя взагалі нестерпним?" - батько загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Данила Дідіка про рішення випустити засуджених

Про це написав у фейсбуці батько загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Данила Дідіка Андрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку влада, знаючи про небезпеку теракту, навмисно не забороняє мітинг біля Палацу спорту, направивши туди менше 200 міліціонерів (співробітників РВВС і ППС, переважно з Харківської області, жодного вибухотехніка), залишивши легкий шлях для терористів, щоб відвернути загрозу від свого мітингу в центрі міста, на який і так відправили понад три тисячі правоохоронців, спецслужби, мінерів. Досі нікого не притягнуто до відповідальності.

Потім, нагородивши дорослих, відхрестилися від хлопців. Мовляв, вони випадково проходили повз. Пам'ятаю, як після похорону у відповідь на запитання друзів Дані: "Як же так? Ми рік ризикували собою, щоб тут не було ХНР. А тепер, коли загинули і отримали поранення наші друзі, виявилося, що ми завжди випадково проходили повз?" - мені від сорому за владу хотілося провалитися крізь землю.

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Коли за весь час як моральну компенсацію влада виділила кожній родині загиблих аж по п'ять тисяч гривень. І виписала з лікарні друзів Дані, не видаливши осколків, які становлять загрозу здоров'ю і життю. І ми з друзями були змушені шукати і домовлятися, щоб їх видалили, витративши в рази більшу суму, ніж так звана компенсація.

Ще були пам'ятник, школа, дошка. Прихід комісії через день після похорону, щоб подивитися, чи в нормальних чи умовах жив Даня. Щоразу замість підтримки чи допомоги влада або сама, або створювала умови, щоб катком проїжджати по нашій родині.

Ще влада прийняла закон Савченко і дала можливість роками знущатися над сім'ями загиблих. Майже п'ять років ходити в суд, як на роботу, перебувати в одному приміщенні з мерзотою, яка вбила сина. І замість того, щоб вбити їх, слухати їхню маячню, погрози, знущання тільки заради того, щоб дочекатися того часу, коли ці тварюки будуть довічно гнити у в'язниці.

А тепер тому, що влада так вирішила, через кілька днів тварюки поїдуть до своїх родин і будуть радіти життю.

А як жити далі? Мені і так без Дані жахливо незатишно на цій землі. На хера ти, владо, робиш життя взагалі нестерпним?

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Влада не абстрактна. За кожною дією є конкретні люди. У цьому житті завжди є вибір, який кожен робить сам, з яким йому жити", - написав Дідік.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня 2019 року засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова - обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту. Водночас обвинуваченим змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.