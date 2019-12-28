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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4002) міст (347) Івано-Франківська область (266) Шмигаль Денис (2)

 Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область взяв участь у відкритті відновленого мостового переходу через річку Чечва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині 01

Глава держави привітав місцевих жителів і будівельників із завершенням ремонту моста, зруйнованого повінню.

Зеленський разом із головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денисом Шмигалем пройшовся відновленим мостом.

Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині 02

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Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині 03

Металева переправа через річку Чечва завдовжки 108 метрів була побудована в 1969 році на автомобільній дорозі Пійло - Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської області. 20-21 травня 2019 року паводок підмив вісім проміжних опор і ліву берегову опору мосту, внаслідок чого стався обвал чотирьох мостових прольотів та просідання інших.

Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині 04

Загальна вартість відновлювальних робіт становить 24 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167841
 
   
 Топ коментарі
 
На торжественное открытие Зеленским сельского мостика кто-то приволок зелёный велосипед. Селяне троллят Зелибобу по-чёрному

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2019
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Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 9981 Голобородько

@goloborodyko

·3 ч

Раніше я гостро критикував попередню владу за те, що її керівники їздили по країні і брали участь у відкритті новозбудованих об'єктів, тому що вони це робили чисто заради власного піару.
Я, на відміну від попередників, роблю те саме, але моєю метою є турбота про добробут людей.
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мост через Чечву... Сколько легенд, страшных историй и трагедий связано с ним... клоуну в сюртуке президента следовало бы помнить, что мост может провалиться в момент открытия... Могут не выдержать опоры. Вон та доска может оторваться и впиться в поджелудочную железу острым кинжалом... Всякое может случиться, о чем предупреждает народная молва.
ПыСы...нет, не угроза... народный фольклор
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ну...скажем так... мост не гигант...ну.... какой преЗЕдент...такой и мост )))) это аксиома !
по-чести, голова колхозу мог спокойно его открыть... а не сам...голобородька
хоть бы треуголку на него напялили - застудите ж, с*ки, со своим пиаром... бубочку на хер!
(это я как отец говорю)))))
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Вася, спасибо хоть ты о нем позаботился, а то родные папа с мамой вместо того, чтобы вправить бубочке мозги, послали его ,,на галеры,,
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Сгонять президентским бортом, чтобы перерезать ленточку на мосту в районе, оху....ная перемога,важнейшее государственное дело
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ню ню ню , смени.те методичку.Мальдивы один раз за всю кадецию, а выбранное Вами недоразумение уже "З бюджету тільки з вересня до грудня 15 разів нараховувалися гроші державному авіаційному підприємству на перельоти делегацій за участю президента. Всього польоти тільки за чотири місяці коштували бюджету країни більш ніж 10,2 млн грн.У липні (ця поїздка не увійшла у вищезгадані 15 перельотів президента) Володимир Олександрович прибув на особистому Airbus A319 до Ужгорода. Що цікаво, місцеві видання писали, що трап довелося привозити зі Львова, оскільки підходящого в тутешньому аеропорту не знайшлося.Літає Володимир Зеленський на власному літаку не тільки в закордонні відрядження, а й по Україні. Візит глави держави в регіон зменшує бюджет приблизно на 300 тис. грн."
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на мальдивы летаит ЗА СВОИ а не казенные.
моника же только за казенные в экскурсии на водопады гоняет
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"Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине." - ножницы у Порошенка одолжил?
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Та Авакову уже даже ножницы зебобики не доверяют!) А то ещё зарэжэт нах!)))
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Интересное наблюдение, соя волае, шо отказались от мифического иска на 12 лярдов, вместе с тем на шыкалад исходят от полученных 3 лярдов.
Дураки, наверное
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Ведь при сыньоносом почему-то не построили, а тут с сентября и мост готов. Вот зрада, завалить тот мост, а то соесрань он раздражает
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20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседание других Источник: https://censor.net.ua/n3167841

Типичный зелебобик, хотел поумничать, но получилось как всегда
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вовина булава как раз порушила мост селянам.. как и Нотр-Дам
)))))))))))))) до дня совпало ))))
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Бумеранг. Из комментов к статьям на тему Порошенко открыл мост/ Рашисты начали военные "учения", а он наводит мосты.Еще есть вопросы на кого наш Уйло работает?/Еще один мостостроитель?/Разъединяют людей окопы, мосты объединяют, офшоры одухотворяют/Везде успевает пропиариться, стоит где отремонтировать дорогу, туалет президент тут как тут... Только было бы лучше, если бы эта падла не воровала/президент никакого отношения к мостам и строительствам дорог вообще не имеет. Ето чистый пиар на чужой работе./ Следующая стадия - сортиры открывать: с вас 5 грн !/Мабуть путін дав наказ відремонтувати. Йому треба далі йти, а грошей на ремонт мосту вже не вистачає. Санкції. Добре, що є шпигун / Здається, він дитячий садочок відкривав і молився на кредит МВФ. Оце і всі надбання.
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раньше думалось, что есть хоть один нормальный, но хрен там)))
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Зробити,хоч-щось корисне в своєму мерзенному існуванні не пробував
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Саме корисне, що він для себе зробив - це відкосячив від армії. Аж чотири рази !
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