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Все про:Правоохоронні органи (592) ТЕЦ (29) Дубневич (65) Антикорупційна прокуратура (1044) Антикорупційний суд (522)

 У Антикорупційний суд направлено справу про розкрадання газу на 1,4 млрд грн власниками Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, - САП

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направлено в Антикорупційний суд обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Наразі обвинувальний акт скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

У розкраданні газу підозрюють 4 людей: директора ТОВ "Енергія - Новояворівськ", технічного директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ", фінансового директора двох вище зазначених підприємств, а також організатора схеми - радника директора ТОВ "Енергія".

"Ще одного підозрюваного - директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ" - оголошено в розшук, а справу щодо нього виділено в окреме провадження", - йдеться в повідомленні.

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Дії зазначених осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, які були суттєво нижчими від ринкових.

Унаслідок реалізації цієї корупційної схеми прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених у тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг), а НАК "Нафтогаз України" зазнала збитків на понад 1,4 млрд гривень.

У січні 2018 року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 посадовці компаній-власниць ТЕЦ - ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія - Новояворівськ" - та фізичній особі, яка є наближеною до народних депутатів.

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У рамках розслідування зазначеного провадження Солом’янським районним судом столиці було накладено арешт на цілісні майнові комплекси "Новороздільска ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ". Відповідно до рішення суду, ці два об’єкти передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167840
 
   
 Топ коментарі
 
Только Конвент, и только гильотина! Есть альтернатива. Во всех областях что граничат с Луганской и Донецкой обл, ввести прямое президентское правление и военно-гражданскую администрацию. Это позволит заменить суды тройкам, и приговоры по закону военного времени. Приговор и расстрел в течении часа. Закапывать тут же. Без обозначения места захоронения. Если преступление произошло такого масштаба в других местах, этапировать в обозначеные места. И там судить. У нас война уже 6 лет. Так победим. Остальное от лукавого.
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кому война, а кому ......... ну шо, воно вам помогло????
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кому война, а кому ......... ну шо, воно вам помогло????
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ці дві контори належали злодіям Дубневичам.....
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Только Конвент, и только гильотина! Есть альтернатива. Во всех областях что граничат с Луганской и Донецкой обл, ввести прямое президентское правление и военно-гражданскую администрацию. Это позволит заменить суды тройкам, и приговоры по закону военного времени. Приговор и расстрел в течении часа. Закапывать тут же. Без обозначения места захоронения. Если преступление произошло такого масштаба в других местах, этапировать в обозначеные места. И там судить. У нас война уже 6 лет. Так победим. Остальное от лукавого.
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А шо братки Дубневичі ще не відкупились??? А Коболєв чмокав в Пєті з Дубневичами, а тепер в Бєні з Богданом https://www.youtube.com/watch?v=2QLODoHDNdY
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Интересно, залог будет 500 тыс грн или 200 ?
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"патріоти" їздять в київ майданити ,а самі під носом ворують.
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