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 Політика України
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Все про:закон (804) Зеленський (4002) бурштин (355)

 Зеленський підписав закон про врегулювання видобутку бурштину, - Міненергетики

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2240 про регулювання питання видобутку бурштину в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Зазначається, що документ передбачає надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема внесено зміни до Земельного кодексу, що передбачають проведення розвідувальних робіт із пошуку покладів бурштину.

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Також встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання і зберігання бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти поліпшити стан землі після видобутку бурштину.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167839
 
 
 Топ коментарі
 
На наче вже переміг бурштину мафію. І неоднарозово. Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 2284
Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 1324
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вирубку Карпат вже заборонили, а лісів в горах все менше і менше Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 7373 чим більша відповідальність, тим більше заробляють правоохрєнітєльні органи
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барыг все меньше и меньше, а дыра в бюджете все больше и больше.
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барыг все меньше и меньше, а дыра в бюджете все больше и больше.
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Барыги все при деле и защищены зелеными рептилиями.
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это гуд!.. хотя, прочтём ещё сам текст закона..
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вирубку Карпат вже заборонили, а лісів в горах все менше і менше чим більша відповідальність, тим більше заробляють правоохрєнітєльні органи
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Я тоже считаю что это есть гуд...
Зебилы понимают только когда их дубиной ро лбу бьют...
Что в данном случае и произошло...уголовная ответсвенность....это реально дороже адмтнштрафа...да шанс реально сесть тоже есть...
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Эх, чуть, чуть Пэтруха опоздал.
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Ты меня когда-нибудь точно ухайдокаешь своими комментариями просто дам дубаря со смеху.
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На наче вже переміг бурштину мафію. І неоднарозово.
Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 1324
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за такими речами треба слідкувати Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 4133 уяви собі, щоб було, якби сцанич не підписав цього указу
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Так от я і хвилююся... Новий Рік під загрозою. Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 4338
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Та який там Новий Рік... Це ж Фімбулвінтер і Ragnarok...
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Вот и "песенки" конец,то есть беспределу.Давно надо было легализовать.
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Дурак ты Саша! Просто талоны, у кришивателей, теперь будут дороже!
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Олександр Рем-чучело.Крышевать теперь будет государство,а мзда станет налогами.Дотэпал недалекий?Это при Пэци пять лет янтарь крышевали.Теперь крышевалка усохнет,как усохла "Кузня на Рошенского".
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Ты, кацап, также далек от клондайков, как и от Украины. А кто при Порохе крышевал янтарь?
А что, у нас нет частных шахт? или нелегальных копанок?
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Олександр Рем-ой и дэбил.А кто при Порохе крышевал "бриллиантовых прокуроров",продажных ментов,и таможню?Идиот или прикидываешься?
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Рябошапка наверное с Чумаком.Что не знал,безмозглое чучало?Сходи к ним,потолкуй,может договоришься?
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Ну если кришеватели поменялись, хоть и не все, Аваков например, но остались, то что изменит принятие Закона? А кацапсинка?
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Олександр Рем,ты тупой как сибирский валенок.Крышуют чорный рынок,чорный нал,а не белый.Белый рынок законами регулируется,решениями суда и безналичными расчетами через банки.Неучь штоли.или неграмотный?При белом рынке "крышеватели" рейдерами или вымогателями называются,ТУПИЦА.
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Ох и тупой ты кацапсинка! При наличии абсолютно легальных шахт, существуют масса нелегальных копанок. А теперь примени эту кальку на янтарь. Решение суда? Печерского? Ты идиот?
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Олександр Рем-При наличии абсолютно легальных шахт, существуют масса нелегальных копанок.

Опять перднул и кайфанул.Ты за то,что бы были одни нелегальные?С твоих слов выходит так.Или что бы вместо государственных судей были суды воров в законе или криминальных авторитетеов?Ну так тебе к ним пора на "коронацию".Правда сомневаюсь,что паханом у них будешь.Скорей шестеркой или петухом сладко поющим.
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кто будет выдавать лицензии или разрешение на добычу? кто будет определять "квадрат" или делянку? кто ее будет на местности обозначать и охранять? кто будет контролировать границы делянки и какое наказание за их нарушение? кто будет контролировать объемы добычи? ее хранение? и сбыт? кто будет выдавать разрешение на использование помп и другой техники? кто будет отвечать за восстановление ландшафта после выработки?
местные коррумпировнные десятилетиями жирующие на янтаре князьки и их крыша ментовская, прокурорская и т.д???
легализировать - это не просто "выродить" закон...это обеспечить его первые шаги на месте..
с того янтаря (нелегального) половина областей его имеющих.... кормиться
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Вася Шевченко f77d76ba.Знаешь сколько сейчас в стране разных карьеров по добыче различных полезных ископаемых есть?Ото без тебя умника не разобрались на кого и как регистрировать,и как налоги с добытого из недр земли ,платить.А как добывают у нас нефть и газ?Так и с янтарем будет.Придумал сам себе "теорему Пифагора" и загордился.Пора опустить тебя на землю-"математик"-двоешник.
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Уважаемый! Вы даже не представляете сколько у нас карьеров и добыч...на каждом шагу...
и очень мало...единицы.... работают "по белому" соблюдая все законы и подзаконные акты...
даже на уровне тендеров (начала начал) уже мутится-крутится-суетится народец...
а как у нас добывается нефть и газ??? куда он "пропадает"? кто владелец ? почему стали почти все НПЗ, поменяв владельцев (иногда на русо) через офшоры и подставных клоунов...
даже элементарно примитивный простой речной песок и то воруют по-черному, под Киевом, с берегов Днепра, меняя русло и нарушая все экосистемы.... и кому-то дали по щупальцам?
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Вася Шевченко f77d76ba.Угу-угу Вася.Лотереи уже доработались.И шооо???То что ты описал-передай привет Пэци-солодкому, с него спрашивай,как же он за пять лет порядок навести не смог?А какой резон спрашивать с человека,который элементарные правила и порядок навести хочет?Вот если Вован не справится,тогда и спросим.А пока спрашивать не с чего.С домыслов,что ли твоих или с папередников?
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Браво!
будем подождать... когда можно будет спросить..
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Годится Вася,подождем.Для меня ориентир Приватбанк.Сдаст Бене-капец Вавану.А кипишивать с закона,что черный рынок на свет пытается вывести,ну как то не рационально.Тем более мне-пенсу.А для пенсу больше налога-больше пенсия.Ну так,упрощенно.
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мы отобрали банк по беспределу, и провели его как кацапы, - через сраку. да как ни парадоксально но беспредел тоже должен соблюдать порядок. национализация не может происходить ради одной персоны, равно как и ре приватизация и судебный иск. ошибки нужно исправлять или приговор или деньги или - раскулачивать, так всех. получилось с приватом как у лапотников, - отнять, поделить и пропить за грош.
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Красава,мля. Все для блага страны.
Вот уж державный умище!!!!!
Или хубло подсказал?
Та нет. Само придумало.
Хубло приказало убийц выпустить.
Ви зробили гипероруел.
Ну, зебіли, колись ви все зрозумієте...
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Копальщики янтаря массово голосовали за чувачка...и в итоге получили закон с уголовной ответственностью...
Поздравляю зебилов...за что боролись...на то и напоролись...

Если кто то по наивности думает...что вот мужичок с помпой...и стайка мужичков с помпами...смогут купить лицензию...а потом еще выполнить природоохранные мероприятия...то он просто не дружит с головой...
А вот срок уголовный...тот мужичок с помпой...и стая таких мужичков...теперь могут заработать аж бегом...
А при клятом порошенко был всего лишь админштраф...
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В то время, как во всём мире - уголовная ответственность!
Нашли кого в пример ставить - патрона коррупции барыгу.
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Голос Пердіти 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇦‏ @GolosPerditu27 23 часа назад

- Що будуєте?
- Майбутнє.
- А чого з гівна..?
- От ще один порохобот приперся!!
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Бурштинокопачі масово будують і скупляють житло у Рівному. Не бажають жити в тій пустелі, що раніше називалася лісом, та й копати вже нічого, от і потяглися ближче до цивілізації.
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Добыча янтаря - р-равняйсь! Смир-р-рно!
На первый-второй - УРЕГУЛИРОВАТЬСЯ!
...
Вольно...
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Згадалося (про кацапську армію):

Атыбаты шли солдаты...
Шли солдаты атыбаты?
Это кто же, вашу мать,
Смог солдат-то атыбать?!
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Как мыли янтарь при Падлошенко так и моют, и ты же мразь зелёная с этих тоже что то имееш
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Барыга, конечно, запустил все законы нормального мира. Ему некогда было.
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не забудьте сделать так,чтобы через год всем янтарем Украины заправлял один человек. например как сделали с грецким орехом. в прошлом году цена была 180 грн за кг а сейчас 100-120. сам можеш скупить хоть 100 тонн но хрен вывезеш из Украины, какой то генерал под собой все держет
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