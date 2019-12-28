 Зеленський підписав закон про врегулювання видобутку бурштину, - Міненергетики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Зазначається, що документ передбачає надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема внесено зміни до Земельного кодексу, що передбачають проведення розвідувальних робіт із пошуку покладів бурштину.
Також встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання і зберігання бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти поліпшити стан землі після видобутку бурштину.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".
Зебилы понимают только когда их дубиной ро лбу бьют...
Что в данном случае и произошло...уголовная ответсвенность....это реально дороже адмтнштрафа...да шанс реально сесть тоже есть...
А что, у нас нет частных шахт? или нелегальных копанок?
Опять перднул и кайфанул.Ты за то,что бы были одни нелегальные?С твоих слов выходит так.Или что бы вместо государственных судей были суды воров в законе или криминальных авторитетеов?Ну так тебе к ним пора на "коронацию".Правда сомневаюсь,что паханом у них будешь.Скорей шестеркой или петухом сладко поющим.
местные коррумпировнные десятилетиями жирующие на янтаре князьки и их крыша ментовская, прокурорская и т.д???
легализировать - это не просто "выродить" закон...это обеспечить его первые шаги на месте..
с того янтаря (нелегального) половина областей его имеющих.... кормиться
и очень мало...единицы.... работают "по белому" соблюдая все законы и подзаконные акты...
даже на уровне тендеров (начала начал) уже мутится-крутится-суетится народец...
а как у нас добывается нефть и газ??? куда он "пропадает"? кто владелец ? почему стали почти все НПЗ, поменяв владельцев (иногда на русо) через офшоры и подставных клоунов...
даже элементарно примитивный простой речной песок и то воруют по-черному, под Киевом, с берегов Днепра, меняя русло и нарушая все экосистемы.... и кому-то дали по щупальцам?
будем подождать... когда можно будет спросить..
Вот уж державный умище!!!!!
Или хубло подсказал?
Та нет. Само придумало.
Хубло приказало убийц выпустить.
Ви зробили гипероруел.
Ну, зебіли, колись ви все зрозумієте...
Поздравляю зебилов...за что боролись...на то и напоролись...
Если кто то по наивности думает...что вот мужичок с помпой...и стайка мужичков с помпами...смогут купить лицензию...а потом еще выполнить природоохранные мероприятия...то он просто не дружит с головой...
А вот срок уголовный...тот мужичок с помпой...и стая таких мужичков...теперь могут заработать аж бегом...
А при клятом порошенко был всего лишь админштраф...
Нашли кого в пример ставить - патрона коррупции барыгу.
- Що будуєте?
- Майбутнє.
- А чого з гівна..?
- От ще один порохобот приперся!!
На первый-второй - УРЕГУЛИРОВАТЬСЯ!
...
Вольно...
Атыбаты шли солдаты...
Шли солдаты атыбаты?
Это кто же, вашу мать,
Смог солдат-то атыбать?!