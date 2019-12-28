 Не може бути абсолютної чистоти в умовах неоголошеної війни, - заступник генпрокурора Чумак про списки на обмін утримуваними особами

Про це Чумак написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не може бути "абсолютної чистоти" в політико-правових рішеннях в умовах неоголошеної війни. Лише сильні люди спроможні ухвалювати непопулярні рішення. Нам як нації потрібно навчитися "любити своїх дітей більше, ніж ненавидіти своїх ворогів". Це не мої слова. Це сказала Голда Меїр", - заявив заступник генпрокурора.

Пізніше, відповідаючи на слова користувачів фейсбуку про те, що подібні рішення є ганьбою і неповагою до сімей загиблих на Майдані, Чумак додав, що "переживе ганьбу заради десятків тих людей, які повернуться додому".

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Нагадуємо, сьогодні в Київському апеляційному суді відбувається розгляд скарги захисту ексберкутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка й Олега Янишевського, обвинувачених у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, щодо продовження їм терміну утримання під вартою.

Прокурор Сергій Куций на засіданні суду підтвердив, що колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілах на Майдані, є у списках на обмін.

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