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 Політика України
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Все про:Беркут (321) ГПУ (3280) Чумак (78) полонені (615)

 Не може бути абсолютної чистоти в умовах неоголошеної війни, - заступник генпрокурора Чумак про списки на обмін утримуваними особами

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Віктор Чумак, коментуючи формування списків для обміну утримуваними особами між Україною та РФ, вважає, що в умовах неоголошеної війни не може бути "абсолютної чистоти" в політико-правових рішеннях.

Про це Чумак написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не може бути "абсолютної чистоти" в політико-правових рішеннях в умовах неоголошеної війни. Лише сильні люди спроможні ухвалювати непопулярні рішення. Нам як нації потрібно навчитися "любити своїх дітей більше, ніж ненавидіти своїх ворогів". Це не мої слова. Це сказала Голда Меїр", - заявив заступник генпрокурора.

Пізніше, відповідаючи на слова користувачів фейсбуку про те, що подібні рішення є ганьбою і неповагою до сімей загиблих на Майдані, Чумак додав, що "переживе ганьбу заради десятків тих людей, які повернуться додому".

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Нагадуємо, сьогодні в Київському апеляційному суді відбувається розгляд скарги захисту ексберкутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка  й Олега Янишевського, обвинувачених у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, щодо продовження їм терміну утримання під вартою.

Прокурор Сергій Куций на засіданні суду підтвердив, що колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілах на Майдані, є у списках на обмін.

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Не може бути абсолютної чистоти в умовах неоголошеної війни, - заступник генпрокурора Чумак про списки на обмін утримуваними особами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167838
 
   
 Топ коментарі
 
«Позже, отвечая на слова пользователей Фейсбука о том, что подобные решения являются позором и неуважением к семьям погибших на Майдане, Чумак добавил, что "переживет позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой". Источник: https://censor.net.ua/n3167838»

«Тот, кто между войной и позором, вьібирает позор, получает, и ВОЙНУ и ПОЗОР !»
Уінстон Черчілль.


(Передайте Чумаку)
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а на кого будете обменивать очередных заложников параши, которых она быстро наберет. так и будете сливать постоянно
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Ты его спрашивал ? Может он хочет с радостью поменят Медведчука, что бы путина кум не сидел в украинской тюрьме?
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Обмінювати "отпетых уголовников" на наших ватних туристів в засрашці, на дезертирів- алкашів можуть тільки ідіоти з позеленівшими мозгами!!!
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ну не все же такие хеори как ты, сидя на диване.
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Та куда мені до тебе..словесного героя цензора!
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да уж не тупой порохобот, как тут некоторые.
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Якщо "тут некоторые" це і до мене відноситься то ти не вгадав..ніколи не був порохоботом..не голосував і завжди критикував ПЕ..але на відміну від тебе я не піддався на зомбування телеящиком і в мене не позеленіли мізки!
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Позеленіння головного мозку швидко не проходить..а для декотрих це назавжди..
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Чумак чмо прокацапське, що було при Грицацуєві в першому турі,тепер ба! вєлікій зеполітік, зам, мля, плокулола. 'Хвиля' Чумака скінчиться на каштанах.
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На подтанцовці у клоуна. Обов язково подарую балеткки. Блазень ФУ...
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Я ДУМАЮ ПА-РАША СПЕЦИАЛЬНО ВНОСИТ В СПИСКИ НА ОБМЕН УБИЙЦ ЧТО Б ПОДНЯТЬ ВОЛНУ НЕДОВОЛЬСТВИЯ В НАДЕЖДЕ НАКАЛЕНИЯ ОБСТАНОВКИ. ПО СУТИ ПОСЛЕ ОБМЕНА ОНИ СВАЛЯТ В ПА-РАШУ ИЛИ БУДУТ ГНИТЬ В ЛУГАНДОНЕ. ОНИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, ПАРУ УБИЙЦ МАЙДАНА ПРИГЛАСЯТ К СЛИВНОМУ БАЧКУ, ГДЕ ОНИ РАССАЖУТ ЧТО ВОЙНУ НАЧАЛО США
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Я уже писал , что евреям Коломойский и еврейка Моника Зеленски нужно что украинцы ссорились и уничтожили друг друга , коме это не понятно ?
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а на кого нужно менять? На честных порядочных касабоф? где их взять?
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зы. ну то есть оффиссс..... раскачивают....
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арестуйте Мертвечука!
его одного можно обменять на всех наших заключенных в
мацковии
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кто тебе сказал,шо ***** за мертвечука впряжется? Не може бути абсолютної чистоти в умовах неоголошеної війни, - заступник генпрокурора Чумак про списки на обмін утримуваними особами - Цензор.НЕТ 9704ему бабло в виолончелях дороже...
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Молодец Чумак.Завтра Украина встречает настоящих Героев,а не вопящих!
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можно было их поменять на цензоровских порохоботов
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или на одну наркозависимую зелёную шмарклю
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Ага..зустріне..ватних туристів і алканавтів-дезертирів..
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Хай застрільться.... але перед цим помиється бо ганьбу треба змивати.
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а кто запрещал ее не объявлять??? что за чушь
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а кацапня керосинчику в костер подливает...мол алкашей-туристов.нету еще списков,и никто не знает,кто там будет.
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А як же ті діти, яких повбивали ці виродки? Їх можна вже не любити і забути? Попіл Клааса не б'ється в груди чумака? Яка ницість і недалекоглядність! Зеленський з його ублюдочною командою з кожним днем все огидніший.
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Для нього ці діти пусте місце..головне щоб фільму гарну зняти і трохи підняти рейтинг в зеленому стаді..от і все..
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Откуда он несёт бред про объявленную или не объявленную войну. Где он нашёл это в наших законах? Как такой человек что просто не выполняет законы и не знает их мог стать прокурором?
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терезу -палача с красноярска тоже отпускаете *вари?
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