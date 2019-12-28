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 Ворог застосував заборонені 120-мм міномети біля Оріхового, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Широкиного (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) та Авдіївки (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Чотири обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, в районі населеного пункту Кримське ворог застосував озброєння БМП, поряд з Оріховим - міномет калібру 120 мм (5 мін), неподалік Новолуганського двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Зазначається, що 28 грудня унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів. Поранення зазнав один боєць ОС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167837
 
 
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Ворог застосував заборонені 120-мм міномети біля Оріхового, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5155

Еленовка КПВВ
кормильцы в очереди к карателям за пенсиями и продуктами...

Ворог застосував заборонені 120-мм міномети біля Оріхового, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5320

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Так с 1.01.20 окончательное перемирие, ведь так?
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