 РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк

Про це у фейсбуці написав міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2019-му війна не закінчується. Росія, наш ворог, не змінює своїх планів атакувати Україну.

Наша робота не закінчується. І насамперед це стосується десятків тисяч військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС. Саме вони охороняють мир і забезпечують спокійне життя мільйонів інших українців. Дякую за це!" - підкреслив він.

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За словами глави Міноборони, вручені 13 військовослужбовцям 28 грудня державні нагороди - "символічний крок, який демонструє повагу держави до тих, хто на різних фронтах бореться за мир в Україні".

"І не за будь-який мир, а такий, що лунає в унісон із національними інтересами і цінностями держави.

На жаль, наші цінності - повага до людини, закону, свободи і тих, хто нас оточує, - не збігаються з цінностями Росії. І вони їх, судячи з усього, не зрозуміють. Вихід один: стояти на своєму, відстоювати територіальну незалежність і ніколи не визнавати ні окупації Криму, ні окупації Донбасу", - зазначив Загороднюк.

Він також подякував нагородженим і всім захисникам України, які "перемагають ворога на суші, на морі, в повітрі, на дипломатичному й інформаційному фронтах".

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