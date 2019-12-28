 РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк

Про це у фейсбуці написав міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2019-му війна не закінчується. Росія, наш ворог, не змінює своїх планів атакувати Україну.
Наша робота не закінчується. І насамперед це стосується десятків тисяч військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС. Саме вони охороняють мир і забезпечують спокійне життя мільйонів інших українців. Дякую за це!" - підкреслив він.
За словами глави Міноборони, вручені 13 військовослужбовцям 28 грудня державні нагороди - "символічний крок, який демонструє повагу держави до тих, хто на різних фронтах бореться за мир в Україні".
"І не за будь-який мир, а такий, що лунає в унісон із національними інтересами і цінностями держави.
На жаль, наші цінності - повага до людини, закону, свободи і тих, хто нас оточує, - не збігаються з цінностями Росії. І вони їх, судячи з усього, не зрозуміють. Вихід один: стояти на своєму, відстоювати територіальну незалежність і ніколи не визнавати ні окупації Криму, ні окупації Донбасу", - зазначив Загороднюк.
Він також подякував нагородженим і всім захисникам України, які "перемагають ворога на суші, на морі, в повітрі, на дипломатичному й інформаційному фронтах".
Работы не початый край...
так... просто впечатления ))))
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А вот Лукашенко крепко пощупают. Там можно все порешать малой кровью, епнув Бацьку. Вот этот белорусский корм и будут скармливать кацапскому народу.
Читатели просят поделиться своими предчувствиями (прогнозом, предположением, предсказанием, предвестием) на 2020 г. Попытаюсь, но, боюсь, сказать мне будет совершенно нечего. РФ - это, по сути, впавшая в кому страна, с которой ничего новогоне происходит. Чтобы осознать это, давайте вспомним, что происходило с этим Е*анаторием в минувшем году, и какие из произошедших событий гипотетически можно было предвидеть заранее, принимая во внимание фиксируемые тенденции.
Страшен хомячок в гневе, ох, страшен…
Следующее событие из разряда «на безрыбье и рак рыба» - так называемые московские протесты, которые настолько карикатурны и беззубы, что называть их протестами нет ни малейших оснований. Так, бессмысленное выражение недовольства, не более того. Если вы хотите понять, как выглядят протесты - погуглите фото из Парижа, Гонконга, Сантьяго-де-Чили, Бейрута, Ла-Паса, Багдада и прочих горячих, подогретых и теплых точек планеты. Гламурные субботние прогулки трусливых столичных овец по бульварам стали событием в соцсетях исключительно на фоне полнейшего отсутствия в ****атории каких-либо событий.