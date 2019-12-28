EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2453  80
Все про:нагорода (572) Загороднюк (100)

 РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк

Військовослужбовці отримали державні нагороди на знак поваги держави "до тих, хто на різних фронтах бореться за мир в Україні".

Про це у фейсбуці написав міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2019-му війна не закінчується. Росія, наш ворог, не змінює своїх планів атакувати Україну.

Наша робота не закінчується. І насамперед це стосується десятків тисяч військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС. Саме вони охороняють мир і забезпечують спокійне життя мільйонів інших українців. Дякую за це!" - підкреслив він.

Читайте також: Нові точки розведення сил на Донбасі вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків, - Загороднюк

За словами глави Міноборони, вручені 13 військовослужбовцям 28 грудня державні нагороди - "символічний крок, який демонструє повагу держави до тих, хто на різних фронтах бореться за мир в Україні".

"І не за будь-який мир, а такий, що лунає в унісон із національними інтересами і цінностями держави.

На жаль, наші цінності - повага до людини, закону, свободи і тих, хто нас оточує, - не збігаються з цінностями Росії. І вони їх, судячи з усього, не зрозуміють. Вихід один: стояти на своєму, відстоювати територіальну незалежність і ніколи не визнавати ні окупації Криму, ні окупації Донбасу", - зазначив Загороднюк.

Він також подякував нагородженим і всім захисникам України, які "перемагають ворога на суші, на морі, в повітрі, на дипломатичному й інформаційному фронтах".

Читайте також: Зеленський нагородив 6 українських воїнів орденами "За мужність" III ступеня, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167836
 
   
 Топ коментарі
 
еще есть куда отводить ВСУ за ради Мира...
Работы не початый край...
 показати весь коментар
 
Петя дал Украине безвиз, ассоциацию с ЕС, томос, воссоздал армию, отвоевал у оккупантов 2/3 территории Донбасса, добился введения мировым сообществом санкций против россии... Зеленский отдал часть отвоеванной территории оккупантам, выпустил на свободу террористов и подарил путину 12.5 млрд долларов. Именно за это вы, россияне, ненавидите Порошенко и любите Зеленского.
 показати весь коментар
 
Теперь твоя очередь идти на контракт. Будешь сидеть в окопе и не стрелять - лафа.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Робота вручати й отримувати нагороди - нафуя взагалі така робота?
 показати весь коментар
 
никто и сомневается что ваша работа не прекращается. Еще в той армии валять и валять
 показати весь коментар
 
 
У тебя есть уникальный шанс пойти на контракт с 2 января и недопустить "валять и валять"!
 показати весь коментар
 
 
Теперь твоя очередь идти на контракт. Будешь сидеть в окопе и не стрелять - лафа.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А твой удел: раньше быть "дякулой", а ныне истерить про зраду и "фсьо прапала! ", лежа на боевом диване?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
На каких колчаковских фронтах трусы пачкал?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не, ну в Дебальцево, Илловайске... оно конечно, для героев, поспокойнее было... Даже в ДАПе можно было отдохнуть... не то, что сейчас...
 показати весь коментар
 
Пока ты валяешь тут клавиатуру,а мог бы взять уже мацкву.Но увы п..дь и делать это абсолютно две разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Почему он должен брать мацкву ? Пусть мацкву берут зебилы, которые проголосовали за ЗЕ и его план "не стрелять". Пусть отправляются в окопы и на собственной шкуре почувствуют все прелести этого "мирного плана".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У вас конгетивный диссонанса.Воевать хотите с парашей вы.Вперед.Никто не мешает.Почему те кто понимают бессмысленность этого должны туда идти.Ни как не смущает отсутствие логики?
 показати весь коментар
 
 
Что значит "те кто понимают бессмысленность" ? Когда вы голосовали за клоуна стучавшего по пианине буем, тогда это для вас это не было бессмысленностью, а теперь вы вдруг вспомнили про логику... и где после этого вы, а где логика Наша работа в 2019 году не заканчивается, - Загороднюк поблагодарил всех защитников Украины - Цензор.НЕТ 3066
 показати весь коментар
 
 
Когда шоколадное чучело издевалось над страной,вас это не смущало же.Так что мимо.
 показати весь коментар
 
 
Петя дал Украине безвиз, ассоциацию с ЕС, томос, воссоздал армию, отвоевал у оккупантов 2/3 территории Донбасса, добился введения мировым сообществом санкций против россии... Зеленский отдал часть отвоеванной территории оккупантам, выпустил на свободу террористов и подарил путину 12.5 млрд долларов. Именно за это вы, россияне, ненавидите Порошенко и любите Зеленского.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя дал Томоса... А где Джериус делся?
 показати весь коментар
 
еще есть куда отводить ВСУ за ради Мира...
Работы не початый край...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а ты уже отвоевал пядь земли? Героем стал? Или на диване оно и воюется поспокойнее? Тогда чувствуешь себя более уверенно, чем в окопах...
 показати весь коментар
 
Ще не все розвалив??? Доведеться над тим працювати ще???
 показати весь коментар
 
 
Ну да, одні будуть захищати Україну й гинути, як зараз, а другі, типу клоунів і загороднюків, будуть отримувати тридцять серебреників від олігархів і Путіна за те, що саджають у тюрми захисників України !!!
 показати весь коментар
 
 
У загороднюка чесний бізнес з мокшанами. Він продає їм бурове обладнання
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так и у Пети не менее честный бизнес был с мокшанами... Вас тогда это не тревожило?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
согласен!!! В тюрьмы нужно сажать преступников!!! Даже, если он был "захисником України". Такое тоже бывает. Захисники - они не боги, бывает и они, возвращаясь в мирную жизнь, не найдя себе применение мирное, возвращаются к тому, что умеют - убивать. Они берут заказ, убивают, получают бабло и счастливы тому, что им найдено применение. И тут уже не важно, "захисник он України" или обычный бандит и преступник. Нарушил КПК - пожалуйте в хату на петушню. Очень хочется, чтобы их посадили на петушню. И дело тут не в защите Украины. А дело в том, что он (она) является ПРЕСТУПНИКОМ.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петя ваш с сынком много "назахищав і нагинув"? Давайте конкретикой... Сколько погибло человек в АТО (ООС) при Пете и сколько при Зеленском? Обычная математика. Вот вам и ответ. Кто сколько уничтожил людей.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Оно-то, конечно, при Пете было "гинути" более почетнее...
 показати весь коментар
 
...наворотник, смотри не оттдави свой, пока на нем стоять будешь...
 показати весь коментар
 
 
хуже нынешнего министра обороны только главнокомандующий..
так... просто впечатления ))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
мне вот интересно: а если, вдруг, Россия не нападет... Ну бывает такое ведь...Вот возьмет и не нападет... Что будут говорить упоротые? Как они будут объяснять столь конфузный конфуз?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
серьезно???? Снарядом по кстрюле получил? Если бы ваш Турч Крым не сдал - все бы было нормально. А вы, суки, спровоцировали отход Крыма, а теперь ноете...
 показати весь коментар
 
Суки - в Кремле, а Турчин - их агент, то есть ваш шпиен.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
серьезно???? Снарядом по кстрюле получил? Если бы ваш Турч Крым не сдал - все бы было нормально. А вы, суки, спровоцировали отход Крыма, а теперь сопли по фейсу растираете
...
 показати весь коментар
 
Доки виродки існуватимуть, - доти знищуватимуть Все довкола
 показати весь коментар
 
полностью поддерживаю, министра обороны.
 показати весь коментар
 
вести кремля сливки 24 канал тока началась
 показати весь коментар
 
 
роССия, планируя широкомасштабную военную операцию, по возвращению своей бывшей колонии - Украины, в новое колониальное стойло, наперед задумалась о продажах нефти и газа в Европу, минуя территорию возможного театра военных действий. Одно дело, когда сытая Европа в тепле, совсем другое, когда начнет мерзнуть
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Россия пошла по пути " не спорь с дураком, сам дураком станешь". Она решила дурака обойти по северному пути. Но вы же невгамовні. Вам плетка нужна. Притом, латексная.
 показати весь коментар
 
Обосралась, Рассейка, а не обошла. Сп2 остановлен. Дурака Путина заставили раскошелиться, а потом засунули ему в рот кожаную флейту. Рассее пестец, алень. Холодильник победил Скабееву.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
та не вопрос... Россия и мост Керченский не построила, и поезда по нему не пустила...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Россия пошла по пути " не спорь с дураком, сам дураком станешь". Она решила дурака обойти по северному пути. Но вы же невгамовні. Вам плетка нужна. Притом, латексная.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Россия пошла по пути " не спорь с дураком, сам дураком станешь". Она решила дурака обойти по северному пути. Но вы же невгамовні. Вам плетка нужна. Притом, латексная.
 показати весь коментар
 
Уже обошла? Смокчет, твоя нацистская Рассея, аж захлебывается. Страна фашистских идиотов, твоя зачуханная Рассея и конец ее будет ужасным.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дружище, постарайся использовать зимние каникулы с пользой... Походи на свежем воздухе, подпитай то, что у других называется мозгом, кислородом. Иногда он очень хорошо помогает. Тогда люди становятся более адекватными. А сейчас, вижу, учеба в 5 классе тепе на пользу не пошла. Уж очень твое интеллектуальное развитие (хи-хи) стало отставать от твоих сверстников. Волнуюсь я за тебя.
 показати весь коментар
 
Твое "дружище", алень, в Кремле хер сосет и готовится к Гааге. Вот ему и впаривай, свою вонючую лабуду, мацковская гомосятина.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
дружище, постарайся использовать зимние каникулы с пользой... Походи на свежем воздухе, подпитай то, что у других называется мозгом, кислородом. Иногда он очень хорошо помогает. Тогда люди становятся более адекватными. А сейчас, вижу, учеба в 5 классе тепе на пользу не пошла. Уж очень твое интеллектуальное развитие (хи-хи) стало отставать от твоих сверстников. Волнуюсь я за тебя.
 показати весь коментар
 
ЧТО ТО НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ, ПОКА В ТЫЛУ СВОИ ГНИДЫ ДЕЛАЮТ ВСЕ ЧТОБ УКРАИНА НЕ ПОБЕДИЛА
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так не воюй... И чем больше таких будет - тем спокойнее будет.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ак не воюй... И чем больше таких будет - тем спокойнее будет.
 показати весь коментар
 
Атаковать, кацапы, могут тока свое собственное очко. При серьезной войне с Украиной рассеянский народ взбунтуется. На Маскве итак жопа полная, не хватало им еще войны.
А вот Лукашенко крепко пощупают. Там можно все порешать малой кровью, епнув Бацьку. Вот этот белорусский корм и будут скармливать кацапскому народу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
 показати весь коментар
 
Не тупи. Я веду речь о полномасштабной войне, с десятками тысяч кацапских гробов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты не ответил
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тебе мало Илловайска и Дебальцево с ДАПом? Тебе нужна полномасштабная война, упоротыш диванный....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тебе мало Илловайска и Дебальцево с ДАПом? Тебе нужна полномасштабная война, упоротыш диванный....
 показати весь коментар
 
Нет, рассейско-нацистский дэбил. Мне нужно, чтобы вы, гниды имперские, сгинули с этой планеты, вместе с вашим припоцанным Путиным.
 показати весь коментар
 
Вы уже сунулись, разок, сцыкуны мордорские, и получили по своим нацистским хлебальникам. Можете повторить, отребье рода человеческого. Для нас вы скот, вонючий и ничтожный, московиты.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а поподробнее: кто куда и когда сунулся? Что ты так об этом геройски говоришь, упоротыш диванный...
 показати весь коментар
 
Новороссию сунулись создавать, отребье нацистское. Создали, кремлевские ублюдки? Сосите дальше.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
дружище, постарайся использовать зимние каникулы с пользой... Походи на свежем воздухе, подпитай то, что у других называется мозгом, кислородом. Иногда он очень хорошо помогает. Тогда люди становятся более адекватными. А сейчас, вижу, учеба в 5 классе тепе на пользу не пошла. Уж очень твое интеллектуальное развитие (хи-хи) стало отставать от твоих сверстников. Волнуюсь я за тебя.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тебе мало Илловайска и Дебальцево с ДАПом? Тебе нужна полномасштабная война, упоротыш диванный....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
 показати весь коментар
 
и не говори, вот на днях же зеля утвердил план по обеспечению руцкой военной машины на добавление 12 лярдов к буджету, а кое кто призывает за квартал, за Нелохо в 42 года.
 показати весь коментар
 
Та вы так отстаиваите твари,по несколько десятков составов в день по жд ходят туда сюда в лднрию с товарами, харчами
 показати весь коментар
 
 
О да тут какое то казламордое в клаве рогами застряло😂😂😂🌷
 показати весь коментар
 
ну хоть этот зеленый в реале находится))) а когда зелю вытянет в реальность?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дружище, постарайся использовать зимние каникулы с пользой... Походи на свежем воздухе, подпитай то, что у других называется мозгом, кислородом. Иногда он очень хорошо помогает. Тогда люди становятся более адекватными. А сейчас, вижу, учеба в 5 классе тепе на пользу не пошла. Уж очень твое интеллектуальное развитие (хи-хи) стало отставать от твоих сверстников. Волнуюсь я за тебя.
 показати весь коментар
 
Моника Зеленски стояла на своём, это была любимая секс игра Коломойского...
 показати весь коментар
 
Он может туда поехать , чтобы пристрелить фуйла.
 показати весь коментар
 
РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4192 РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4192РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4192РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4192kungurov Скрепные итоги 2019 года

Читатели просят поделиться своими предчувствиями (прогнозом, предположением, предсказанием, предвестием) на 2020 г. Попытаюсь, но, боюсь, сказать мне будет совершенно нечего. РФ - это, по сути, впавшая в кому страна, с которой ничего новогоне происходит. Чтобы осознать это, давайте вспомним, что происходило с этим Е*анаторием в минувшем году, и какие из произошедших событий гипотетически можно было предвидеть заранее, принимая во внимание фиксируемые тенденции.

РФ не змінить своїх планів атакувати Україну, наше завдання - стояти на своєму, відстоювати незалежність, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2244

Страшен хомячок в гневе, ох, страшен…
Следующее событие из разряда «на безрыбье и рак рыба» - так называемые московские протесты, которые настолько карикатурны и беззубы, что называть их протестами нет ни малейших оснований. Так, бессмысленное выражение недовольства, не более того. Если вы хотите понять, как выглядят протесты - погуглите фото из Парижа, Гонконга, Сантьяго-де-Чили, Бейрута, Ла-Паса, Багдада и прочих горячих, подогретых и теплых точек планеты. Гламурные субботние прогулки трусливых столичных овец по бульварам стали событием в соцсетях исключительно на фоне полнейшего отсутствия в ****атории каких-либо событий.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору