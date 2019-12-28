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Все про:земля (486) сільське господарство (100) інвентаризація (9) Держгеокадастр (79)

 1,07 млн гектарів, - Держгеокадастр завершив інвентаризацію земель сільгосппризначення

Держгеокадастр у повному обсязі завершив заплановану до кінця поточного року інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держгеокадастру.

Зазначається, що загальна площа проінвентаризованих земель - 1,07 млн ​​гектарів.

Читайте також: Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр

Показники станом на 28 грудня 2019 року:

проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках - 1,07 млн га (106%);

державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК - 1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,11 млн га (+11%));

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель -1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,25 млн га (+25%)).

Читайте також: Зеленський ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167833
 
 
 Топ коментарі
 
Только что Рыгора отпустили под домашний арест. В суде уже толпа шавок Петушария, которые требовали отправить его в СИЗО.
Это писец! нету состава преступления! Всё базируется только на свидетельских показаниях шавок Петушария! Это шлёндра тоже там!

1,07 миллиона гектаров, - Госгеокадастр завершил инвентаризацию земель сельхозназначения - Цензор.НЕТ 1773
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Каких 100? 10 скупят ,таких как Коломойский, уже руки чешутся. И пипец Украине. Переименуют в Израиль.
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Сейчас мы в ЗЕландии, будем в Бенляндии.
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Всего лишь для 100 латифундистов землицы хватит...
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Каких 100? 10 скупят ,таких как Коломойский, уже руки чешутся. И пипец Украине. Переименуют в Израиль.
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Сейчас мы в ЗЕландии, будем в Бенляндии.
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Не хвилюйтесь за це. Беня рейдер, він перепродасть землю кацапам
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Уже договорился 100%, не даром предлагал недавно сдаться кацапам и сказал, что все равно мы слабее. Урод конченый.
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Не совсем понятная ситуация с землей. Когда проходила приватизация, то всему населению Украины раздали ваучеры... а дальше каждый решает, что с ним делать. Хочешь продавай, хочешь скупай и вкладывай в производство. Теперь, вместо того чтобы разделить по паям землю на всех граждан, отдадут всю землю ста семьям.
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Семей меньше. Десятка полтора. - барон Коломойский, герцог Зеленский, виконт Рябошапка... Ну и челядь.
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Зеленский - Рябошапка - слуги, марионетки, пешки и никто. Главные преступники с баблом - Коломойский, Медведчук, Фирташ, Бойко, Ахметов,Пинчук и еще несколько уродов.
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Надеюсь среди нескольких уродов и Пэтруха?
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Вручну рахували чи компутер порахував?
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Они считать не умеют. Им посчитал Коломойский.)
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Подготовились к разбазариванию земли. Это же надо такое 50 тыс га минимум на продажу. И кто же купит? Олигархи. Все для них, все для преступности с баблом. А народ в мусорку. Разорили людей, сделали нищими мизерными зарплатами и пенсиями, а сейчас выбивают у них из-под ног еще и землю. И еще секонды запрещают, чтоб и нищие были и голодные и голые и без земли. Вот истинные слуги народа. Вот их истинное рыло, этих волков в овечьей шкуре.
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Разорили людей, сделали нищими\\\\\\\
чтоб и нищие были и голодные\\\\\\\\\

это слово, "к слову" обожают ватники.
"нищие" покупают бензин дороже чем американцы? а хавку дороже чем в Польше?
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потому что в Польше с/х дотационное. А у нас ЗЕ подарил 12.5 млрд долларов путину и сельское хозяйство осталось без дотаций.
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думаю, что в Италии виллы для зепутатов будут строиться
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Ну так они же себе на лоб повесили этикетку - слуги народа, почему бы им и не иметь виллы?
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А я вважав, що вона вже давно інвентаризована. Брехня якась.
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"За 18 лет моратория и разговоров о том, какую модель оборота земель выбрать, у государства просто украли 750 тысяч гектар. Было 1,5 миллиона гектар госземель, сейчас часть отведена"- Милованов.
Насчитали 1,07 миллиона гектаров.
Даже не вдаваясь в подробности, сколько чего у кого украл, разница между заявлением министра и этой инвентаризацией составляет почти 500тыс. га. Многовато для одного министра. Мне так кажется.
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Только что Рыгора отпустили под домашний арест. В суде уже толпа шавок Петушария, которые требовали отправить его в СИЗО.
Это писец! нету состава преступления! Всё базируется только на свидетельских показаниях шавок Петушария! Это шлёндра тоже там!

1,07 миллиона гектаров, - Госгеокадастр завершил инвентаризацию земель сельхозназначения - Цензор.НЕТ 1773
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Не так і багато..
Якщо розділити на по 200 тис гектарів.
Ясно, що під кількох конкретних осіб прихватизацію організовують.
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а самой разделить слабО? с математикой плохо.
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помню, математика не нужна человеку ваще...
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візьми та поділи.
тілько не гунди....зануда.
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1 млн га? не пойму, это они написали сколько проверили или сколько есть. на 17 й год в Украине земли Сельхоз 42 млн га из них 10 млн государственные, остальные частные. ГДЕ 9 МЛН ГА госземли?? они совсем о...уели или как? если нет 10 млн га надо назначать всеукраинское расследование и сажать, сажать и сажать а землю вернуть
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Да, сажать - как посадили Насирова, они потом тоже подадут в ЕСПЧ и плати потом им..
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А тепер огласите список счастливых обладателей!
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теперь черти из верховной рады открываем земельный кодекс и там черным по белому еаписано каждый гражданин Украины имеет право на бесплатную приватизацию пяти земельных участков под разные нужды.... сельхоз земли вроде бы 2,18 га и так далее....
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не каждый гражданин, а то кто на земле работал. Все они получили земельные паи БЕСПЛАТНО!
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Коломойский тебе десять справок принесет, что он всю жизнь морковку выращивал.
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121.1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство
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правильно. это пкнкт а, но есть еще и пункт б
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