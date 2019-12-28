 1,07 млн гектарів, - Держгеокадастр завершив інвентаризацію земель сільгосппризначення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держгеокадастру.
Зазначається, що загальна площа проінвентаризованих земель - 1,07 млн гектарів.
Показники станом на 28 грудня 2019 року:
проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках - 1,07 млн га (106%);
державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК - 1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,11 млн га (+11%));
затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель -1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,25 млн га (+25%)).
чтоб и нищие были и голодные\\\\\\\\\
это слово, "к слову" обожают ватники.
"нищие" покупают бензин дороже чем американцы? а хавку дороже чем в Польше?
Насчитали 1,07 миллиона гектаров.
Даже не вдаваясь в подробности, сколько чего у кого украл, разница между заявлением министра и этой инвентаризацией составляет почти 500тыс. га. Многовато для одного министра. Мне так кажется.
Это писец! нету состава преступления! Всё базируется только на свидетельских показаниях шавок Петушария! Это шлёндра тоже там!
Якщо розділити на по 200 тис гектарів.
Ясно, що під кількох конкретних осіб прихватизацію організовують.
тілько не гунди....зануда.
а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство