 1,07 млн гектарів, - Держгеокадастр завершив інвентаризацію земель сільгосппризначення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держгеокадастру.

Зазначається, що загальна площа проінвентаризованих земель - 1,07 млн ​​гектарів.

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Показники станом на 28 грудня 2019 року:

проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках - 1,07 млн га (106%);

державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК - 1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,11 млн га (+11%));

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель -1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,25 млн га (+25%)).

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