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Все про:вакцина (175) Мінздоров'я (1031) кір (190)

 До України прибули 363 тис. доз вакцини від кору, краснухи та паротиту, - МОЗ

Цього тижня в Україну на замовлення Міністерства охорони здоров'я доставили 363 400 доз вакцини від кору, краснухи та паротиту. Вакцини було закуплено коштом державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Цього тижня прибула остання цього року партія доз вакцин КПК "Пріорикс" бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline). Їх якнайшвидше направлять у регіони. Вакцина "Пріорикс" прекваліфікована ВООЗ. Ця процедура передбачає, що препарат відповідає найвищим європейським оцінкам якості.

Загалом цього року Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн ​​вакцин від кору, краснухи та паротиту.

"Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення діткам на 12 місяці життя та шестирічок. Також вакцини будуть використовуватись для реагування на спалах кору, який триває в Україні з 2017 року. Цей спалах кору ще раз показав наслідки безпідставного ігнорування планових щеплень, тому закликаю всіх ще раз переглянути статус вакцинації своїх дітей і свій особисто та надолужити пропущені щеплення", - зазначила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Щеплення можна отримати безкоштовно в державних закладах охорони здоров'я або приватних клініках, які уклали договір із Національною службою здоров'я України. Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

Від початку року на кір в Україні захворіло понад 57 тис. осіб. Від початку спалаху, що триває з 2017 року, унаслідок хвороби померла 41 людина, зокрема 25 дітей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167832
 
 
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Щоб продати щось непотрібне, треба купити щось непотрібне.
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о появился желающий на корь, краснуху и паротит - и зачем ему отказывать?
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ну так и к чему выхлоп был?
ладно себя не любите - детей привейте - им жить...
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Ага, вселенский заговор закулисной фармы хочет нас извести! Не дадимся! Будем ещё громче бить лбом об пол перед образами с лучиной!
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