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Все про:Росія (14856) погрози (275) Херсон (290) Пушков (19)

 "Іноді краще мовчати", - російський політик Пушков погрозами відповів меру Херсона Миколаєнку щодо приналежності міста

Херсон нібито "споконвічно українським" ніколи не був, а виник у XVIII столітті як російська фортеця.

Про це заявив російський одіозний політик Олексій Пушков у твітері, передає Цензор.НЕТ.

На думку Пушкова, на місці Херсона в 1778 році було засновано російську фортецю, яка стала "першою базою російського флоту на Чорному морі".

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"Меру Херсону варто дотримуватись приказки: "іноді краще мовчати, ніж говорити". Херсон ніколи не мав стосунку до України. Фортеця Херсону була заснована Росією в 1778 і стала першою базою російського флоту на Чорному морі. Чим-чим, а "споконвічно українським" він ніколи не був", - висловився Пушков.

Іноді краще мовчати, - російський політик Пушков погрозами відповів меру Херсона Миколаєнку щодо приналежності міста 01

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції назвав Причорномор'я "споконвічно російською" територією, з якою треба "розібратися". У відповідь Херсонська міськрада ухвалила звернення. У ньому наголошується, що "споконвічні російські території - це болота під Москвою".

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України - етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде", - зазначив міський голова Херсону Володимир Миколаєнко.

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Раніше ми повідомляли, як Володимир Путін фактично звинуватив Володимира Леніна в передачі Україні "споконвічно російського Донбасу". Водночас на ці слова Путіна вже відповів екссекретар РНБО Олександр Турчинов.  Він нагадав, що в минулому столітті аналогічні прагнення Гітлера призвели до найкривавішої війни в історії людства і мільйонних жертв. "Після цього залишаться лише "споконвічно російські" болота у межах Москви", - сказав Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167828
 
 
 Топ коментарі
 
Пушков- кацапская пропагандистская свинья, редкий сатанист и антиукраинское дерьмо, такой же как Сурков и другие вонючие свиньи.
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скоро эти поцы напишут к Богу бюмагу что Они кацапы создали мир а не он.. ну ну маразм крепчает ....
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Придурок, а землю и НАСЕЛЕНИЕ мокшане с собой принесли? И строили на пустом месте? Ура, опять новая история из засранска
Вот уж, действительно, - лучше бы этот пушков помолчал
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пушков политик? - ето как уклоняющаяяся моника главнокомандующая...
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А шо там прізедент вже зробив заяву на кацапські претензії?
Чи він сагласєен з пушковим і куйлом?
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с большим прискорбием Вам сообщаю - в Украине сегодня нет политиков,
парикмахерши с педикюршами есть, фотографы есть, анал табу тоже имеется.
даже недавно появился массовик-затейник по фестивалям - политиков нет...
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и я ж не умаляю их заслуг, наверное они профессионалы по ногтям,
волосам натуре там - и как вишенка на торте - президент клован!
замечательно просто....
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Что поделать, в Украине ещё много тяжёлых наследий России, приходится пользоваться.
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Что поделать, трахают чечены рюський шлюх, вот и рождаются такие
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Сочувствую, но ты всё равно держись.
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Нынешняя россия к землям российской империи не имеет никакого отношения. Нынешняя россия - это совершенно новое образование, возникшее в 1990-93 гг в результате вооруженного государственного переворота на землях и в границах бывшей РСФСР.
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ви хлопці дарма тут брудом його обливаєте. Насправді мошканцям по херу ті санкції, вони добудують ПП2; вони вже добре взули Україну: відібравши територію, вбивши понад 13 000 наших громадян, зараз он знову питання газу вирішили на свою користь; во владі України здебільшого ті хто їм співчуває, до того ж населення так само в більшості питань рашці співчуває; вони поглинули мирно Білорусь... Далі будемо МИ, і ці заяви путлера і пушкова це дзвінок для нас, бо далі будуть не зелені чоловічики, а цілком готові регулярні російські війська до того щоб нас вирізати, вбивати, живцем спалювати та інше. От краще як би ми були готові до цього, бо Крути-1918, то просто ягідки в порівнянні з тим що буде але більшості це байдуже, а дарма історія повторюється....
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_Пипл, как видишь даже по комментам, легкомысленные мотыльки-однодневки. Дальше своего "сегодня" не смотрят.
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Ой какой "умный") Когда Украина уже была Россию ещё не придумали)
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По рашеннсккойй пропагаанде,там где побывала лаптя кремля и есть земли рассеи
Была быы воля раша бы захватила весь земной шарик
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Коли хтось каже, що хоче тебе вбити, коли каже, що земля твоїх предків вже не твоя, а його - вір йому. І постарайся вбити рашиста першим.
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800 лет наад предки этого типа жили племенами и ходили с длинными палками что бы не утонуть в болоте. а теперь вон оно как.
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та да! и теперь с посохами ходют. Потом татары показали им ковры - все писец все стены до теперь в коврах. Ну немуг без юррты. Слав"яне -братишки , бл..ть
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кацапня,а напомните ка мне,где царь петруха свою первую флотилию построил "Іноді краще мовчати", - російський політик Пушков погрозами відповів меру Херсона Миколаєнку щодо приналежності міста - Цензор.НЕТ 1382.морская держава,мля...
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Отвечаю: лично мне вообще наплевать что там 300 лет назад было. У Плешивого сейчас новая фишка-не виноваты лапотники в начале второй мировой. Когда я был студентом в 80-ых, мне папа тогда ещё говорил, что существует тайное соглашение между Гитлером и Сталиным по раздербаниванию Польши и Прибалтики. А что там было 300 лет назад так переврато вжизнь правды не узнаешь. Зачем эту всю замшелую хрень Цапцарапыч вытащил и сдул с неё пыль и так понятно.И считаю до хорошего это его не доведёт. Это проигрышная движуха.
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ну,как вы лодку назовете-так она и поплывет "Іноді краще мовчати", - російський політик Пушков погрозами відповів меру Херсона Миколаєнку щодо приналежності міста - Цензор.НЕТ 5586
ваш сцарь петруха самолично назвал все это "потешным флотом"...и так оно и повелось.вспомни сколько раз топили у причалов чф,вспомни сокрушительный разгром при цусиме,количество утопленных в том числе атомных подлодок,взрыв чезаре в ватостополе.
да злополучного кузю в конце концов...
таким кацапский флот и записан во всей мировой истории-потешный флот.
и никаким топором этого уже не вырубишь.ибо записано
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Своим кацапам будешь указывать когда молчать, а когда говорить.
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Президент Один Спамс‏ @odinspam 8 мин.8 минут назад


«Які утримуються в ОРДЛО» Тобто, тих, кого тримають в раші, не звільнятимуть. Донецьк - мільйонне місто. Зараз значно менше і більшість там живе - по власній волі. Може навіть підтримують диру. Але всі вони - заручники. Полонені. Мільйон полонених. Де стільки беркутів набрати?..
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пушков -росийский политик! хм. На России один политик Путлер. Остальные политические попугаи. пушков. политик...писец
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и да, меру Херсона - уважение бесконечное и снимаю шляпу!
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кацапы не люди.это сраный биомусор.
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Кстати.
За угрозы представителю власти рябошапка должен открыть уголовное дела на кацапского засранца. Или дела можно только на волонтеров?
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Воспользуйся сам своим советом и своему божку передай, мурло москальское.
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Козломордому Пушкову слід нагади, що Україна входила в імерію на основу договору заключеному з Б.Хмельницьким!!! Якщо б небуло України , то і не було б імперії. Хрен його знає де б була сьогодні рашка!!! Можливо жили б в юртах з монголами...
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ГЛЯДЯ НА ЕГО РОЖУ НЕ ПОЙМЕШЬ ОТКУДА КОРНИ.....))))
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І який в Херсоні гарний банер з *уйлом вивісипи!
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ось приклад кацапського справжнього ісконного жополизства . ладно ***** наплів . він старий і хворий , але як цар старий хворий маразматик то і бояри повинні бути такими ж дегенератами і всіляко захищати від супостатів деменцію царя-батюшкі
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Вы, на каждый выкак кремлевских холуев статьи на цензоре для негодования упоротых "патриотов" пишите ?
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Пушков хай відсосе в Ху..ла.
Обадва істогика .А свою мокшанську історію не знають , або замовчують.
А кому буде приємно визнавати що 5 століть відсосували у Чингізідів та ще й за відсос гроші платили.
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Алё, кацапы которые здесь, передайте этому полудурку что на момент основания на месте Херсона в 1778 году так называемой русской крепости, Украина уже 125 лет как была в составе Российской империи, а значит с этого момента все достижения этой самой Империи делятся на два. А то привыкли, падлы мордовские, чушь городить.
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С таким успехом скоро мокшане со своих болот будут визжать что Киев основал Владимир Жириновский Ясно Солнышко
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Посмотрите на рожу этого "собирателя русских земель" - типичная узкоглазая татаро-монгольская морда. Давай, дядя, быстрей в степи Колмыкии - там ищи корни Московии.
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Kionesberg kto postrojil ?Tut mozno dojti i do skifov,rimskuju imperiju toze nado upomianut.rosija kak takaja pojavilos pri orde i mamaj byl osnovatel ejio eto otec ivana groznogo
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Петушков , название сруцкий появилось 300 лет назад , не путать со славянами , и к Руси отношение очень окраинное имеет . не надо вещать по кэгэбистскому учебнику истории . Нам хватает высеров от главного парашестанца .
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Ясный перец,кремлевские фейкометы умеют считать.Киев родился в 988 году,Москва в 1272 году,и то благодаря Хану Менгу-Тимуру построившему на болоте Мокшандии типа крепости.где были московские хмыри 300 лет после Киева история умалчивает.
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Ох уж эти "историки" наРФии... Все им чужие земли подавай, как свои.
Екатерина распустила войско Запорожское и ликвидировала Сечь. Но тут же объявила о создании на базе запорожских козаков новой армии, которой было поручено разобраться с турками. И назначила Потемкина главой над этой армией.
Так что и Херсон и Одесса были отвоеваны и построены именно руками украинцев, под управлением Потемкина и Екатерины! А исторические раскопки показывают, что на этих землях постоянно жили различные народы и находят срезы культурных слоев даже до 4 в. до н.э!
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Эти чучела,типа этого и угробят парашу без всякой посторонней помощи.Потом будет китайскую историю преподавать.Там с ним церемонится ни кто не будет.
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возможно и так, Николаев Екатерина 2 заложила тоже,но, если по таким понятиям считать и отбросить все неродные земли от россии то останется только мацковия со своими болотами без нефти и других природных ископаемых
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Як верба над ставком,
Як під стріхою обріз,
Як дівчина в садочку,
Як шматок, що відгриз,
Доки Богу не знудились люде, |
Завжди Україна буде! |

Вона буде велика, ще більше, ніж ця,
На наших наколках, у наших серцях,
Попри смерть, небезпеки, облуди, |
Попри всіх, попри все вона буде! |

Як зоря над стернею,
Як Христос в небесах,
Як на свято свободи
Під прем'єром фугас,
Знайте, іроди, вішайтесь, юди - |
Зажди Україна буде! |

Вона таки буде на ваших кістках,
На долоні, якою руків'я стискав,
Попри глум президента-приблуди, |
Попри страх, попри стрьом вона буде! |

Як тумани над яром,
Як цнотливе "облиш!",
Як у п'ятницю танці
(За халявою ніж),
Доки б'ється кохання у груди - |
Зажди Україна буде! |

Вона буде - нехай повсихають моря!
Найбільша в'язниця для нас замала.
На Захід, на Схід і усюди - |
Попри сумнів і сум вона буде!

Як чумак на шляху,
Як у лузі калина,
Як у схроні боївка,
Як пісня, що лине,
Упаде вавилонська споруда - |
Та завжди Україна буде!
Вона буде - хай вдавиться люттю Москва.
Ти прости москалів і надгробок постав,
Щоб не вилізли звідти нікуди,
Скрізь лише Україна буде!
Доки б'ється кохання у груди -
Свята Україна - буде!
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