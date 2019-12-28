 "Іноді краще мовчати", - російський політик Пушков погрозами відповів меру Херсона Миколаєнку щодо приналежності міста

Про це заявив російський одіозний політик Олексій Пушков у твітері, передає Цензор.НЕТ.
На думку Пушкова, на місці Херсона в 1778 році було засновано російську фортецю, яка стала "першою базою російського флоту на Чорному морі".
"Меру Херсону варто дотримуватись приказки: "іноді краще мовчати, ніж говорити". Херсон ніколи не мав стосунку до України. Фортеця Херсону була заснована Росією в 1778 і стала першою базою російського флоту на Чорному морі. Чим-чим, а "споконвічно українським" він ніколи не був", - висловився Пушков.
Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції назвав Причорномор'я "споконвічно російською" територією, з якою треба "розібратися". У відповідь Херсонська міськрада ухвалила звернення. У ньому наголошується, що "споконвічні російські території - це болота під Москвою".
"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України - етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде", - зазначив міський голова Херсону Володимир Миколаєнко.
Раніше ми повідомляли, як Володимир Путін фактично звинуватив Володимира Леніна в передачі Україні "споконвічно російського Донбасу". Водночас на ці слова Путіна вже відповів екссекретар РНБО Олександр Турчинов. Він нагадав, що в минулому столітті аналогічні прагнення Гітлера призвели до найкривавішої війни в історії людства і мільйонних жертв. "Після цього залишаться лише "споконвічно російські" болота у межах Москви", - сказав Турчинов.
Чи він сагласєен з пушковим і куйлом?
парикмахерши с педикюршами есть, фотографы есть, анал табу тоже имеется.
даже недавно появился массовик-затейник по фестивалям - политиков нет...
волосам натуре там - и как вишенка на торте - президент клован!
замечательно просто....
Была быы воля раша бы захватила весь земной шарик
ваш сцарь петруха самолично назвал все это "потешным флотом"...и так оно и повелось.вспомни сколько раз топили у причалов чф,вспомни сокрушительный разгром при цусиме,количество утопленных в том числе атомных подлодок,взрыв чезаре в ватостополе.
да злополучного кузю в конце концов...
таким кацапский флот и записан во всей мировой истории-потешный флот.
и никаким топором этого уже не вырубишь.ибо записано
«Які утримуються в ОРДЛО» Тобто, тих, кого тримають в раші, не звільнятимуть. Донецьк - мільйонне місто. Зараз значно менше і більшість там живе - по власній волі. Може навіть підтримують диру. Але всі вони - заручники. Полонені. Мільйон полонених. Де стільки беркутів набрати?..
За угрозы представителю власти рябошапка должен открыть уголовное дела на кацапского засранца. Или дела можно только на волонтеров?
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2428229,Histeria-i-bezsilnosc-Gowin-komentuje-slowa-Putina-o-Polsce
Обадва істогика .А свою мокшанську історію не знають , або замовчують.
А кому буде приємно визнавати що 5 століть відсосували у Чингізідів та ще й за відсос гроші платили.
Екатерина распустила войско Запорожское и ликвидировала Сечь. Но тут же объявила о создании на базе запорожских козаков новой армии, которой было поручено разобраться с турками. И назначила Потемкина главой над этой армией.
Так что и Херсон и Одесса были отвоеваны и построены именно руками украинцев, под управлением Потемкина и Екатерины! А исторические раскопки показывают, что на этих землях постоянно жили различные народы и находят срезы культурных слоев даже до 4 в. до н.э!
Як під стріхою обріз,
Як дівчина в садочку,
Як шматок, що відгриз,
Доки Богу не знудились люде, |
Завжди Україна буде! |
Вона буде велика, ще більше, ніж ця,
На наших наколках, у наших серцях,
Попри смерть, небезпеки, облуди, |
Попри всіх, попри все вона буде! |
Як зоря над стернею,
Як Христос в небесах,
Як на свято свободи
Під прем'єром фугас,
Знайте, іроди, вішайтесь, юди - |
Зажди Україна буде! |
Вона таки буде на ваших кістках,
На долоні, якою руків'я стискав,
Попри глум президента-приблуди, |
Попри страх, попри стрьом вона буде! |
Як тумани над яром,
Як цнотливе "облиш!",
Як у п'ятницю танці
(За халявою ніж),
Доки б'ється кохання у груди - |
Зажди Україна буде! |
Вона буде - нехай повсихають моря!
Найбільша в'язниця для нас замала.
На Захід, на Схід і усюди - |
Попри сумнів і сум вона буде!
Як чумак на шляху,
Як у лузі калина,
Як у схроні боївка,
Як пісня, що лине,
Упаде вавилонська споруда - |
Та завжди Україна буде!
Вона буде - хай вдавиться люттю Москва.
Ти прости москалів і надгробок постав,
Щоб не вилізли звідти нікуди,
Скрізь лише Україна буде!
Доки б'ється кохання у груди -
Свята Україна - буде!