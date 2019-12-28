 Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко

Про це написав народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з'явилася чудова новина про те, що "Газпром" повернув Україні борг у 3 млрд доларів. Звичайно ж, Зеленський представив це як своє велике досягнення. Хочу дещо нагадати: позов проти "Газпрому" було подано за Порошенка, позов засновано на директивах Порошенка, і цей позов підтримувався в усьому попередньою владою".

Гончаренко зазначив, що головне питання наразі - це не отримання від Росії 3 млрд доларів за попередніми позовами, а стратегія нової влади щодо нових позовів на 12 млрд доларів, які Україна, ймовірно, виграє.

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"А тепер питання: чи зможе нинішня влада довести до перемоги інші позови проти Росії. Ніхто не говорить відкрито, але ходять чутки і російська влада розповідає, що Україна наперед відмовляється від значної суми позову проти Москви. Тому чи виграш це... Думайте!"- написав політик.

Нагадуємо, в п'ятницю, 27 грудня, ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

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20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.