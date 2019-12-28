 Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко

Про це написав народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з'явилася чудова новина про те, що "Газпром" повернув Україні борг у 3 млрд доларів. Звичайно ж, Зеленський представив це як своє велике досягнення. Хочу дещо нагадати: позов проти "Газпрому" було подано за Порошенка, позов засновано на директивах Порошенка, і цей позов підтримувався в усьому попередньою владою".
Гончаренко зазначив, що головне питання наразі - це не отримання від Росії 3 млрд доларів за попередніми позовами, а стратегія нової влади щодо нових позовів на 12 млрд доларів, які Україна, ймовірно, виграє.
"А тепер питання: чи зможе нинішня влада довести до перемоги інші позови проти Росії. Ніхто не говорить відкрито, але ходять чутки і російська влада розповідає, що Україна наперед відмовляється від значної суми позову проти Москви. Тому чи виграш це... Думайте!"- написав політик.
Нагадуємо, в п'ятницю, 27 грудня, ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.
20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
"Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.
Очередная манипуляция режима. Заявление Зеленского о " мы снизили на 30% уровень коммунальных платежей на тепло" - наглая ложь и дезинформация. Данное снижение - это плановый действующий перерасчет уровня платежей за отопление проводимый лишь при отсутствии приборов учета
теплоносителя энергии, по температурному коэффициенту среднесуточной температуры. К тарифам никакого отношения это не имеет.
Весь декабрь - плюсовая температура. Посмотрим что ты будешь "снижать" при минус 15
Пишет Зе-урод: "Чему вы радуетесь, плохо будет одинаково всем".
Пишу - "Хер вам, Зебизяны. Мы все знали задолго до начала ПЗДЦа, мы это видели, мы к этому готовились, пока вы, дебилы, ждали ХАЛЯВУ и собирались делить деньги олигархов. ПЗДЦ будет только ваш, мы готовы, мы выживем"
Агов,соя.
Усі на..
А нестримний петріот Льоша Гочарєнко у 2005 році отримав другу освіту в Академії народного господарства при уряді РФ у Москві, за спеціальністю «фінанси та кредит». Того ж року Льоша Льошович став головою Одеської міської організації партії "Союз". Наприкінці 2005 року Одеська обласна та міська організації партії "Союз" з гідністю влилися до Партії Регілнів.
Сала петріотам!
Было 3 млрд
было ближайших заряжено исков на 12 млрд с копейками
плюс обязательно бы Газпром взбрыкнул
и получил бы еще 20 ярдов
так нет
от всего отказались
и нашли себе на шею ярмо
где надеются на 225 лярдов кубов получит 15 млрд дол США
что равно 67 дол за прокачку 1000 кубов
и это тоже хрень.