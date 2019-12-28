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Все про:Газпром (499) Зеленський (4002) Гончаренко (213)

 Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко

Команда президента Зеленського прагне показати суспільству свою значну перемогу в отриманні 3 млрд доларів компенсації від російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу, але ці дії є привласненням досягнень попередньої влади.

Про це написав народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з'явилася чудова новина про те, що "Газпром" повернув Україні борг у 3 млрд доларів. Звичайно ж, Зеленський представив це як своє велике досягнення. Хочу дещо нагадати: позов проти "Газпрому" було подано за Порошенка, позов засновано на директивах Порошенка, і цей позов підтримувався в усьому попередньою владою".

Гончаренко зазначив, що головне питання наразі - це не отримання від Росії 3 млрд доларів за попередніми позовами, а стратегія нової влади щодо нових позовів на 12 млрд доларів, які Україна, ймовірно, виграє.

Читайте також: "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

"А тепер питання: чи зможе нинішня влада довести до перемоги інші позови проти Росії. Ніхто не говорить відкрито, але ходять чутки і російська влада розповідає, що Україна наперед відмовляється від значної суми позову проти Москви. Тому чи виграш це...  Думайте!"- написав політик.

Нагадуємо, в п'ятницю, 27 грудня, ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Читайте також: РФ і Україна домовилися про зняття взаємних претензій щодо газу з 1 січня 2020 року, - міністр енергетики РФ Новак

20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від Газпрому, зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167827
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский?Пока ещё президент Украины.
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да-да, новий Болт з пригожина з'явився на сайті.
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так кацапы всегда так делают. Комуниздят чужую историю, параллельно втаптывая в грязь и вешая свои грехи на остальных
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Лелик,ты идиот.Заслуги Порошенко-это формулы Роттердам+ и Дюссельдорф+,доллар по 40,коммунальные тарифы-90% от зарплаты,и цены на газ по 8000 гривен.А теперь "поздно батенька пить боржоми".Надо было пока Пэця президентом був.
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Danis Nielsen-ты наверное и есть Лелик?Тогда тебе строго на сэвэр,порядка пятидесяти мэтров,увидишь туалэт типа сартыр.Там и "освежишься"-ИДИОТ.
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Danis Nielsen-Лелик.Сторого на сэвэр проядка 50 мэтров сортыр.Кышь туды гавнюк и не вякай.
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Зелені, хрін з тими 2,9 млрдами. Утріть нам носа, викладіть весь перелік здобутків вашого велічайшого лідера
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Банда зелёное говно , это наследники учителя с кооператива озеро по кличке Моль . Будут лгать и лицемерить , лицемерит и лгать . И так по кругу
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Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в интервью Зеркалу недели.
"Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.
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Как порохобот, ты туп и неграмотен.
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Да , я не грамотный , давай грамотный факты . А зелёное говно
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Какие от него факты? Оно зетипилл типичный.
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tZE inform‏ @tZEinform 57 мин.57 минут назад

Очередная манипуляция режима. Заявление Зеленского о " мы снизили на 30% уровень коммунальных платежей на тепло" - наглая ложь и дезинформация. Данное снижение - это плановый действующий перерасчет уровня платежей за отопление проводимый лишь при отсутствии приборов учета

теплоносителя энергии, по температурному коэффициенту среднесуточной температуры. К тарифам никакого отношения это не имеет.
Весь декабрь - плюсовая температура. Посмотрим что ты будешь "снижать" при минус 15
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Для зетипилов логики не существует. На то они и типиллы.
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Ау ПЕСики!!!! Вийте голосніше,смішніше буде!!!!! Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3208
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Ага. И только Мародер мародеристее всех мародеров
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Юра Хунта Киевская‏ @CnAsGhpjuFUpAfZ

Пишет Зе-урод: "Чему вы радуетесь, плохо будет одинаково всем".
Пишу - "Хер вам, Зебизяны. Мы все знали задолго до начала ПЗДЦа, мы это видели, мы к этому готовились, пока вы, дебилы, ждали ХАЛЯВУ и собирались делить деньги олигархов. ПЗДЦ будет только ваш, мы готовы, мы выживем"
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Согласен на 100%. Порошенко Путин не заплатил бы просто из принципа.
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Причём тут принцип ? Суд решил ? Все по суду платиться
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Нова влада на чолі з говнокомандуючим нічим не може похвалитисьв одержані перемог--провали і здача інтересів всюди,що зовні країни що в середині. Одні ляпи і зрада.
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Люблю читать закордонных радетелей за Украину. А каких ты перемог ждёшь,сидячи в Германии на своём боевом реактивно-термоядерном мотодиване с гусеничным ходом?
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порашенку на царство!!!
Агов,соя.
Усі на..
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Нужно следить за клоуном что он эти деньги не просрал как бюджет
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Правильно!Залезай к нему под кровать и следи, а то может ночью профукает, они там все такие Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 257
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А ты уже от туда вылез? Место освободилось?
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Мне как бы без надобности, я не нахожусь в состоянии перманентного ожидания зрады как соевые
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В України є малоперспективний суд по боргу овоща, тому ті 3 млрд. ймовірно доведеться повертати, і був виграшний позов на 6 млрд. по Чорноморнафтогазу віджатому кацапом в Криму. Від якого влада відмовилась підписавши мирову.
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От крымских потерь никто не отказывался и в переговорах их не вспоминали. Нечего звездеть.
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Зебобики, так хтож на самом деле подавал в суд и выиграл иск? Неужели Кловун?
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А чого ж П-реможці раніше не подвали - грошей не треба було, чи контракт на підставі якого їх тепер відсудили тоді був злочинним? П. Рошенко ж був міністром економного розвитку торгівлі в одному уряді з міністром палива та енергетики Юрком Бойком.

Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6834

А нестримний петріот Льоша Гочарєнко у 2005 році отримав другу освіту в Академії народного господарства при уряді РФ у Москві, за спеціальністю «фінанси та кредит». Того ж року Льоша Льошович став головою Одеської міської організації партії "Союз". Наприкінці 2005 року Одеська обласна та міська організації партії "Союз" з гідністю влилися до Партії Регілнів.

Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9890
Сала петріотам! Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1606
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какая то хрень
Было 3 млрд
было ближайших заряжено исков на 12 млрд с копейками
плюс обязательно бы Газпром взбрыкнул
и получил бы еще 20 ярдов
так нет
от всего отказались
и нашли себе на шею ярмо
где надеются на 225 лярдов кубов получит 15 млрд дол США
что равно 67 дол за прокачку 1000 кубов
и это тоже хрень.
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Сепар из Одессы никак не заткнется.Такие Иуды всю жизнь и тусуются во власти.Мразь высшей категории.Спасибо пс ,зверобой и всем остальным.Это чмо олицетворение вашего понятия о справедливости.Самми не противно?
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Так в обмен на контракт с Макшанией отпускают всех убийц и террористов. И пообещали отвести войска до Польши. Нелохи. а нука обьясните шо за херовина происходит? Отвечайте за Кловуна.
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слышь . дрыщь...а юлька тебе б другую версию озвучила...хватит уже меряться пенисами...не воруйте и двигайте экономику...
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Лучшее достижение зеленых соплей. Причем по кацапски присвоенное.
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Зеркаль тому і пішла, бо не могла погодитись на дарунок Росії 12 млрд. Подарувати Росії 12 млрд тепер називається перемогою. Та тих 3 млрд вже гарантовано були в України.
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