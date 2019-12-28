 Зеленський направив у Раду новий законопроєкт про зміни в Конституції щодо децентралізації, - Веніславський

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" народний депутат України, член комісії з питань правової реформи при президенті і представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Децентралізація - це стратегічно важливий напрямок розвитку України. Реформа, яку місцеве самоврядування чекало роками. Кілька тижнів тривали змістовні та гарячі дискусії щодо законопроєкту змін до Конституції, який робить децентралізацію реальною. Насамперед важливо було почути позицію місцевих громад, заради спроможності і майбутнього розвитку яких, власне, і проводиться реформа. Як наслідок, президент направив до парламенту новий вдосконалений проєкт з урахуванням найважливіших пропозицій з боку місцевого самоврядування і громадськості. Децентралізація - невідворотна, ми зробимо цю реформу справжньою, громади - спроможними, народовладдя - дієвим", - сказав Веніславський у коментарі в суботу.

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Як повідомлялося, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Законопроєкт пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа.

На конституційному рівні закріплюється право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом. Передбачається створення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування: окружної, обласної ради, їхніх виконкомів. Закріплюється, що зміна їхніх меж, найменування і перейменування здійснюється з урахуванням думки місцевих жителів.

Закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Зокрема, визначається, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності громади; об'єкти спільної власності громад, що перебувають в управлінні окружних, обласних рад; місцеві податки і збори та інші доходи місцевих бюджетів. Водночас пропонується визначити, що держава забезпечує відповідність фінансових ресурсів і повноважень органів місцевого самоврядування.

Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів.

18 грудня парламентський комітет із питань правової політики рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади на предмет відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону.