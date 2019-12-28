 Зеленський направив у Раду новий законопроєкт про зміни в Конституції щодо децентралізації, - Веніславський

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" народний депутат України, член комісії з питань правової реформи при президенті і представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
"Децентралізація - це стратегічно важливий напрямок розвитку України. Реформа, яку місцеве самоврядування чекало роками. Кілька тижнів тривали змістовні та гарячі дискусії щодо законопроєкту змін до Конституції, який робить децентралізацію реальною. Насамперед важливо було почути позицію місцевих громад, заради спроможності і майбутнього розвитку яких, власне, і проводиться реформа. Як наслідок, президент направив до парламенту новий вдосконалений проєкт з урахуванням найважливіших пропозицій з боку місцевого самоврядування і громадськості. Децентралізація - невідворотна, ми зробимо цю реформу справжньою, громади - спроможними, народовладдя - дієвим", - сказав Веніславський у коментарі в суботу.
Як повідомлялося, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.
Законопроєкт пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа.
На конституційному рівні закріплюється право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом. Передбачається створення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування: окружної, обласної ради, їхніх виконкомів. Закріплюється, що зміна їхніх меж, найменування і перейменування здійснюється з урахуванням думки місцевих жителів.
Закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Зокрема, визначається, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності громади; об'єкти спільної власності громад, що перебувають в управлінні окружних, обласних рад; місцеві податки і збори та інші доходи місцевих бюджетів. Водночас пропонується визначити, що держава забезпечує відповідність фінансових ресурсів і повноважень органів місцевого самоврядування.
Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів.
18 грудня парламентський комітет із питань правової політики рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади на предмет відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону.
який сенс в твоїй болтології...
Вам это крымский сценарий не напоминает???
На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.Источник: https://censor.net.ua/n3167819
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
https://youtu.be/CGIq8d6IgYE
Голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, депутат з фракції «Європейська Солідарність», голова Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі радіо НВ заявила: «І це звичайно непокоїть, тому що, наскільки я пам'ятаю нашу Конституцію, ми сьогодні маємо парламентсько-президентську республіку, яка де-факто перетворюється на президентське правління. І, на жаль, має вже ознаки автократичності». За її словами, така політика правлячої більшості абсолютно не співвідноситься і з суспільними настроями в Україні, і з самоусвідомленням українців. «Якщо ці зародки автократизму, які ми вже бачимо і які дають про себе знати, будуть далі розповсюджуватися і будуть мати вплив на наших громадян, то це відповідно відобразиться на суспільних настроях», - переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
Про це президенту України Володимиру Зеленському нагадав ведучий програми ПоярковNews на "Прямому" Сергій Поярков.
Я знову до спадкової тупості сімейства Зеленських. Це спадково тупі люди. Вони радіють рейтингу? Будь ласка. Шановні тупі Зеленські - тато і син - я хочу, щоб ви полізли в Google, яким ви користуєтесь. І там є дуже невтішна для вас інформація. Перед тим, як Чаушеску з його родиною розстріляли на задньому дворі, в нього був рейтинг 95%. А перед тим, як Каддафі в сраку встромили ніж, у нього рейтинг був 95%.
У вашого Зеленського в бідній країні, де дуже багато зброї, рейтинг якраз перед тим, як в сраку щось запхнути. Це дуже тривожна інформація. Бо світова історія… Якщо ми подивимося статистику, якщо ми подивимося на цифри, в країні війна, купа незадоволених патріотів, з якими у Зеленського погані стосунки, Зеленський-папа, вам не страшно за сраку синочка?
Серйозно. Тому що цифри рейтингу якраз показують. Тому що рейтинг Муссоліні погано закінчився. Тому що, якщо нічого не робити, а тішити себе рейтингами, не мати ніяких економічних досягнень… якщо реформи в країні не зроблені на протязі 8-9 місяців, точніше, якщо вони не вийшли на своє завершення, і якщо до року не закінчилося завершення реформ, - то в сраку вашому сину може прилетіти щось, як мінімум, неприємне.
https://prm.ua/spadkovo-tupe-simeystvo-poyarkov-nagadav-zelenskomu-z-yakimi-reytingami-pidtrimki-zakinchili-kaddafi-i-chaushesku/
получается, а у евреев в правительстве Украины -
не очень?
- Говорят, что каждая страна имеет тех евреев, которых
заслуживает.
(C)
@Anakoyher
🤔
таки будет у вас и округ новоросии, а фули, во, две народые рецпублики уже есть, так держать, разхерячье уже эту Украину на васальские создание, каждому актёру из квартала по клоптику земли и два раба в придачу (умножте конечно всё в обьеме) :
первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо
Источник: https://censor.net.ua/n3167819
народовластие - действенным DNR, LNR, HNR, ONR, KNR, DnNR
Отже, ти фельдшер на 102. У тебе є нова швидка з водієм і санітаркою. Є реформа і перспектива зп від 15К. Але заважають бариги. І доктор смерть.
Але ти знаєш як це вирішити
У підсумку, зп 5К. Все санітарки звільнені. Ти, зебіл, під загрозою скорочення. Коротка історія успіху.
1. Зеленский направил в Раду новый законопроект об изменениях в Конституции по децентрализации,
2.Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти."
Так НОВЫЙ относительно того, который он сочинил 13го декабря?????
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ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці,і в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо незнали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припаркувати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
Які відвідать пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки -капітулянти, зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, дурні ЗЕбіли.
Тепер святе - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
Збудження продовжується.
Закон шкідливий для України однозначно і кожен закон з подальшими виправленнями ще гірший за попередній, тому що головна теза - це угода про об"єднання з московією залишається, а аргументи вичерпуться.