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Все про:Укрзалізниця (868) реформи (1618) Кравцов Євген (93)

 Створення вертикалей, централізація послуг, система замовлень пасажирських перевезень, - Кравцов розповів про реформу "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України затвердив план реформи "Укрзалізниці", що передбачає поділ компанії на три частини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

"План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їхньої взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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Він зазначив, що у 2020 році компанія планує повністю відмовитися від регіонального принципу управління.

Пасажирські перевезення планують перевести на систему замовлень (із гарантією компенсації вартості курсування поїзда).

"План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних пригод", - додав глава УЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167816
 
 
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уже 20 лет рисуют какие-то стратегии для УЗ, и все бестолку. Зато милиарды разваровываются каждый год, по плану и без промедления.
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