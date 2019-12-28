 Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Під час засідання суду щодо розгляду апеляції на запобіжний захід ексберкутівцям прокурори продемонстрували лист від Генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він доручає своїм підлеглим підтримати зміну запобіжного заходу.
Фото: Тиждень
На підставі цього листа Рябошапки прокурор Куций заявив, що не заперечує проти задоволення апеляційних скарг обвинувачених ексберкутівців про скасування всіх запобіжних заходів.
Перед цим адвокат Євгенія Закревська попросила суд уточнити у підозрюваних, чи відомо їм про перспективу обміну.
Суддя у відповідь сказав їй "набратися терпіння" і запевнив, що "рано чи пізно" це з'ясується. Закревська, як і присутні в залі потерпілі, спробували наполягти на питанні, але суддя змінив тему.
Судді оголосили перерву.
28.12.2019 IBIGDAN
Сьогодні влада випустить на волю беркутівців, які розстріляли 48 Героїв на Майдані і ще 80 поранили.
Зеленський і його «100% мій генпрокурор» Рябошапка зрадили українців, які виборювали свободу та незалежність і віддали за це своє життя.
Цинічний злочин відбувається прямо на очах, незважаючи на докорінно протилежні заяви і обіцянки так званого презЕдента.Зелеський випускає беркут на волю.
Подивіться уважно це відео.
Це еталон цинізму і брехні.
Подивіться, і змусьте дивитися інших.
Щоб потім ніяка худоба не волала «Прічьом тут Влодімір???!»
Mason Lemberg
Є одна велика проблема.
І це навіть не брехня. Проблема в фундаментальному - зло залишається непокараним. Це просто як в Сомалі - вбавай, грабуй, і тобі нічого не буде. А якщо ти чесний - ти сядеш, доведено Ріфом.
Ці два світи не можуть співіснувати разом. Переможе або зло, або закон. Проголосувавши за зелю, ви випустили зло на волю, відчинивши скриньку пандори.
Костянтин Нескоромний
Змусити українців продати за безцінь землю, позбавивши їх основного прибутки і засобу виживання.
Тоді Україну можна буде захопити голими руками, без бомбування.
Це перемога дизентерії, і її зелених чоловічків.
Кстати напомните, сколько было выпущено до этого беркутовцев , кто удачно сбежал ?
Украина, ты была Героем в 2014-ом.
Сейчас ты жалкое зрелище.
Ты зачёркиваешь будущее своих потомков.
тогда ж войны еще не было.
Къде са нац.дружини на куклата на Главния Резидент Аваков!
Които дружини от мутри създават само шум и всъщност пречат на истинските протести!
КОГО оставиха в кабинета и беше със Зе клоуна да предадат Украйна в Нормандия?
Аваков.
Той уж подсигуряваше изборите като вътрешен министър, но главно да мине незабелязано КГБ кибер активното мероприятие за изборите за да дойде на власт КГБ зелената клика!