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Все про:Беркут (321) полонені (615) Рябошапка Руслан (233)

 Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну. ДОКУМЕНТ

Прокурори визнають, що обвинувачені включені в списки на обмін, і відкрито говорять суддям, що якщо запобіжний захід не зміняться, це може "зірвати обмін".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Під час засідання суду щодо розгляду апеляції на запобіжний захід ексберкутівцям прокурори продемонстрували лист від Генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він доручає своїм підлеглим підтримати зміну запобіжного заходу.

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Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну 01

Фото: Тиждень

На підставі цього листа Рябошапки прокурор Куций заявив, що не заперечує проти задоволення апеляційних скарг обвинувачених ексберкутівців про скасування всіх запобіжних заходів.

Перед цим адвокат Євгенія Закревська попросила суд уточнити у підозрюваних, чи відомо їм про перспективу обміну.

Суддя у відповідь сказав їй "набратися терпіння" і запевнив, що "рано чи пізно" це з'ясується. Закревська, як і присутні в залі потерпілі, спробували наполягти на питанні, але суддя змінив тему.

Судді оголосили перерву.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167813
 
 
 Топ коментарі
 
При Пете посадили, при Зеленском отпустили.
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"Прокурор на 100% свой человек"(с) . Да, зебилы? Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена - Цензор.НЕТ 3172
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Плівок всім українцям від клоунської влади, блазнів путіна ! Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена - Цензор.НЕТ 5040
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Рябошапка коллаборант! Этих всех коллаборантов зеленых в будущем отправят за решетку за это и на долгие годы и народ этого так не простит!
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Добре би і порошенківських колаборантів відправили тудиі злодіїв всіх часів.
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Тех которые отпустили свидетеля Цемаха? Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну - Цензор.НЕТ 4564
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Запам'ятайте цей день і цей злочин
28.12.2019 IBIGDAN
Сьогодні влада випустить на волю беркутівців, які розстріляли 48 Героїв на Майдані і ще 80 поранили.
Зеленський і його «100% мій генпрокурор» Рябошапка зрадили українців, які виборювали свободу та незалежність і віддали за це своє життя.
Цинічний злочин відбувається прямо на очах, незважаючи на докорінно протилежні заяви і обіцянки так званого презЕдента.Зелеський випускає беркут на волю.

Подивіться уважно це відео.
Це еталон цинізму і брехні.
Подивіться, і змусьте дивитися інших.
Щоб потім ніяка худоба не волала «Прічьом тут Влодімір???!»
Mason Lemberg
Є одна велика проблема.
І це навіть не брехня. Проблема в фундаментальному - зло залишається непокараним. Це просто як в Сомалі - вбавай, грабуй, і тобі нічого не буде. А якщо ти чесний - ти сядеш, доведено Ріфом.
Ці два світи не можуть співіснувати разом. Переможе або зло, або закон. Проголосувавши за зелю, ви випустили зло на волю, відчинивши скриньку пандори.
Костянтин Нескоромний
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Залишилось лише нічого ........
Змусити українців продати за безцінь землю, позбавивши їх основного прибутки і засобу виживання.
Тоді Україну можна буде захопити голими руками, без бомбування.
Це перемога дизентерії, і її зелених чоловічків.
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5 лет предыдущая власть нихера не делала, чтобы посадить беркутовцев. Вот и итог!
Кстати напомните, сколько было выпущено до этого беркутовцев , кто удачно сбежал ?
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а чорти їх знають але четверо втікли до рашки це точно. А тут ти дійсно правий, що Лох, що Пеця одного поля ягідки.
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иди на)(уйчурбан воняющий тут из под амеровского флажка.Каждый зайда учит нас -украинцев жить на своей земле.Доголосовались зеленобобики.
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А чому б не обміняти наших бранців на нашу ген прокуратуру,від цих сук нам ніякої користі, а так хоч би наших обміняли,і беркутня була б в Україні.
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Кацапы не возьмут, зачем им абсолютно бесполезные, тупые люди?
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Беда в том, что Украина (74%) заплясала под дудку Путина. Тот сказал: выбирайте кого угодно, только не Порошенко. - Выбрали кого угодно. Отведите войска. - Не пикнули, отвели, хотя в Минских соглашениях ни слова об отводе у войск нет, там стоит отвод тяжёлых вооружений. Заберите претензию на 12 млд $. - Забирают. Отдайте наших убийц и ценных свидетелей преступлений. - Отдают.
Украина, ты была Героем в 2014-ом.
Сейчас ты жалкое зрелище.
Ты зачёркиваешь будущее своих потомков.
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а какое отношение имеют убийцы небесной сотни к обмену пленными?
тогда ж войны еще не было.
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Я думаю. що прийде час і тоді всі зрадникі українського народу. порушникі Конституції і законів сядуть до вязниці. Україна стала не правова держава, коли судам наказують звільняти вбивць і терористів. Де гарант конституції, чи він .що ,на роялі грає. Все це приводить до хаосу в державі, знищення Правосуддя,довіру до силових структур,а головне до розбрату в державі. Привладі чужинці і запроданці,вороги України і прислужникі путіна. Мерзотникі--схаменіться.
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Если уж отдавать решили эту мразь сепарско -ментовскую то с такими пригворами,чтобы они своим вылупкам непожелали появляться в Украине.
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КОЙ е Важният Резидент на КГБ в Украйна в момента!

Къде са нац.дружини на куклата на Главния Резидент Аваков!
Които дружини от мутри създават само шум и всъщност пречат на истинските протести!

КОГО оставиха в кабинета и беше със Зе клоуна да предадат Украйна в Нормандия?
Аваков.

Той уж подсигуряваше изборите като вътрешен министър, но главно да мине незабелязано КГБ кибер активното мероприятие за изборите за да дойде на власт КГБ зелената клика!
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Якщо хтось з зеботів думає, що ось хай забирають їхніх вбивць, - зате повернуться наші гррмадяни, - чекайте бо вбивці українців потрібні рашці, щоб вбивати українців, і їм пофіг за кого ви голосували.
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Фашисторашке нужны беспорядки и протесты в Украине , а не эти убийцы, освобождением которых она и подписалась под своей причастностью к расстрелам.
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А ЗЕнелох пусть заткнется о том, как подписал Порошенко Минск -1,2 - что ОНО подписало, ради возврата 5- человек , а что Порох ради остановки убийства тысяч
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Прокурор Сергій Куций,це той прокурор котрий п`ять років тому бухий скоїв ДТП і вбив людину.Поправте мене,може я помиляюсь.Люстрація і судова реформа при соєвому відбулася чи ще триває.
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