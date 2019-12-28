 Через дії НАБУ в справі "Дельта Банку" державі завдано $87 млн збитків, - адвокат

Про це заявив адвокат Денис Бугай, пише Фокус.

Такий висновок юрист зробив після рішення Північного апеляційного господарського суду від 17 грудня, яким той задовольнив апеляційні скарги Національного антикорупційного бюро України та АТ "Дельта Банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 27 червня і визнав недійсним договір уступки права вимоги від 29 березня 2013 року.

За цим договором "Дельта Банк" як покриття ризику неповернення $87,29 із кореспондентського рахунку в австрійському банку Meinl Bank отримав як забезпечення права вимоги аналогічної суми з кіпрської компанії "Калума Холдінгз Лімітед", перед якою банк мав зобов'язання, і грошові кошти цієї компанії перебували в банку.

Отже, після "втрати" $87,29 в австрійському Meinl Bank "Дельта Банк" зміг компенсувати таку втрату за рахунок компанії "Калума Холдінгз Лімітед".

Крім того, цей договір було фактично виконано, з рахунку компанії "Калума Холдінгз Лімітед" було списано кошти. Про що свідчать письмові запевнення компанії і її незалежний аудит.

Юристи вважають, що бюро у справі АТ "Дельта Банк" не може довести заподіяння шкоди державі. "НАБУ з 2016 року розслідує справу про нібито привласнення АТ "Дельта Банк" 87 млн дол. США коштів рефінансування НБУ. Але насправді в період, який розслідується, і задовго до нього банк взагалі не отримував кошти рефінансування. У справі не фігурують посадовці НБУ категорії "А", що взагалі ставить під сумнів підслідність справи НАБУ", - вважає захисник.

За його словами, викликає запитання і процесуальна чистота: крім безпрецедентної швидкості розгляду судами справи (іноді рішення виноситься до отримання всіх матеріалів), незрозуміло, чому НАБУ втручається в комерційну діяльність приватного банку і своїм позовом штучно створює "збиток".

Також Денис Бугай нагадав, що Конституційний суд визнав неконституційним право НАБУ звертатися з позовами до господарських судів. "Мабуть, у цій справі бюро знайшло інші засоби "переконання" суду, про що обов'язково буде повідомлено Вищій раді юстиції", - заявив юрист.

На думку адвоката, співробітники НАБУ могли "фальсифікувати" докази в справі, штучно створити склад злочину, чим змусили суд прийняти відповідне рішення, завдавши збитків державі на 87 млн доларів.

"Детективи НАБУ використовують різні незаконні методи у своїй роботі, здійснюють втручання у розгляд справи, відверто вводять суддів в оману, маніпулюють фактами, приховують невигідні для них докази, створюють тиск на суддів тощо. Отже, НАБУ у справі "Дельта Банку" намагається штучно створити склад злочину з метою незаконного притягнення до відповідальності колишніх менеджерів і власників АТ "Дельта Банк", - заявляє адвокат.

Про всі виявлені порушення адвокати поінформували Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як повідомлялося, ПАТ "Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року. До фінустанови було введено тимчасову адміністрацію, а в жовтні того ж року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку". Акціонерами банку на той час були Микола Лагун (70,61%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).