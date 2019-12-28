 Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Має бути обмін завтра. Ми чекаємо цього. Ще не завершено повну верифікацію усіх людей", - сказав глава держави.

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Він зазначив, що це питання є найскладнішим завданням цього року.