 Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Має бути обмін завтра. Ми чекаємо цього. Ще не завершено повну верифікацію усіх людей", - сказав глава держави.
Він зазначив, що це питання є найскладнішим завданням цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Має бути обмін завтра. Ми чекаємо цього. Ще не завершено повну верифікацію усіх людей", - сказав глава держави.
Він зазначив, що це питання є найскладнішим завданням цього року.
У него война.
А у нас что?
Внутриукраинский конфликт,а меняемся с рашей.
https://www.youtube.com/watch?v=xvAZ31HlGy8
а военнопленными ( нашими...) и уголовниками (преступниками и убийцами ...туда)
Скажуть: "Відпустили? От і молодці, а тепер з сєпарами на пряму домовляйтеся!"
От буде прикол! Що тоді "Мнє42годаянєлох" робитиме?
28 грудня о 12:00 очільника виконкому політичної партії "Правий сектор" й заступника її голови Вадима Єрмілова (позивний "Мед"/Mad) викликають на слідчі дії у справі замаху на Павла Шеремета на Богомольця, 10 (Київ).
Про це він повідомив у себе на Facebook, передає Еспресо.TV.
"З огляду на останні події не здивуюсь, якщо затримають", - зазначив політик.
"Другу "Меду" вручили повістку на "слідчі дії". В повістці не вказується в якості кого він залучений до справи й адвокату по телефону також цієї інформації не надали", - уточнили у київській парторганізації "Правого сектору".
За словами ж Єрімлова, з головною підозрюваною в даній справі - волонтером, медиком, хірургом й фахівцем з лікування хвороб серця Юлією Кузьменко він знайомий з 2015 року, коли проходив медобстеження.Народний депутат VIII скликання Оксана Корчинська повідомила "Прямому", що Вадима Єрмілова викликали на допит у якості свідка у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема через те, що він ходив на всі суди щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у його вбивстві. Корчинська також назвала допит Єрмілова наступом на ветеранів і волонтерів.
Главным требованием следующего Майдана должно стать сокращение срока каденции до одного-двух лет всех избираемых лиц. Тогда и без законов, например, о кнопкодавстве, снятии неприкосновенности и т.п. наша власть очистится от всякого рода дерьма.
Или победит большинство с животными "мозгами" - "лишь бы ближнему жилось хуже, чем мне, а я и в дерьме потерплю", но тогда не будет Украины, о чем, впрочем, многие животные не пожалеют.
Ізраїль ніколи не визволяє своїх солдат з полону, якщо ворог висуває суто політичні умови "обміну". Саме тому за того солдата вони віддали аж 1027 терористів... Але не віддали ні території, ні за визнання квазідержави, тощо.