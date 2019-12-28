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Все про:Друга світова війна (122) Польща (2035) Путін (5048)

 Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі

Заяви президента Росії Володимира Путіна в контексті обставин початку Другої світової війни в Польщі назвали "історичними інсинуаціями" і викликали посла РФ в Варшаві Сергія Андрєєва.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Посла Росії в Варшаві Сергія Андрєєва викликали в Міністерство закордонних справ Польщі 27 грудня.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач зазначив, що влада країни передала російському послу рішучий протест проти "історичних інсинуацій" Путіна та інших російських високопосадовців. За словами заступника міністра, останні заяви з Москви засновані на "сталінському історичного наративі" і пропаганді тоталітаризму.

МЗС Польщі раніше виступило із заявою, в якій наголошувало, що СРСР у 1939 році був союзником гітлерівської Німеччини, а Польща – її жертвою.

Російський посол за підсумками бесіди в МЗС Польщі сказав, що вона була "жорстка, але цілком коректна". Він визнав, що мова йшла про виступи Путіна, і при цьому сказав, що Росія "нікому не дозволить читати їй нотації".

Путін в останні дні кілька разів висловився на тему початку Другої світової війни, політики Польщі та СРСР у передвоєнні роки та пакту Молотова-Ріббентропа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером

Зокрема він говорив про це на підсумковій пресконференції, потім на саміті СНД і на колегії Міноборони Росії.

Путін, зокрема, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною під час поділу Чехословаччини, назвав польського посла в Берліні "антисемітською свинею" і виправдовував радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року, повторюючи тези радянської пропаганди про те, що польський уряд тоді фактично не керував країною.

Висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167804
 
   
 Топ коментарі
 
Пока Европа не поймет,что мокшане это обычная орда с целью разрушать,ничего хорошего не жди.
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Для ***** только сралин авторитет...какие там горбачев и ельцин...
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Чисто юридически: какое отношение имеет РФ к сталинскому СССР ? Сказали бы спокойно: "мы - наследники РСФСР, у которой в 1939 году вообще не было государственности; и сталинские косяки брать на себя не собираемся". Но, раз хотят чтобы их осудили за сталинские преступления - кто же им может помешать ? Добровольный выбор, однако.
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Пока Европа не поймет,что мокшане это обычная орда с целью разрушать,ничего хорошего не жди.
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Почему же тогда, Англия и Франция не выступили на защиту Польши, и не перешли границу с Рейхом, тем более весь вермахт и Waffen SS были на востоке?
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Потому что не были в силах вести эту войну на тот момент.
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То есть смотри, фюрер входит в Саарбрюккен, потом Рейнскую область, потом Австрия, Чехословакию, Польша, и все нет сил? В 1935 году вермахт был слаб, дали бы сразу по зубам, может и не было этих бы захватов, а может просто так кому то надо было?
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Изобретайте теории заговора; а поляки просто опираются на факты: СССР и Германия напали на них, и уничтожили их государство.
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всё выглядит так, что сегодня уже в планах ***** и раши напасть на польшу. из за чего и идёт эта словесно-оправдательная его катавасия.
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Польша член НАТО и имеет на своей территории контингенты войск НАТО, если Путин нападёт, то это уже не просто война с Польшей, а мировая война, и что бы напасть на Польшу, надо ещё Белорусь пройти.
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Читайте Черчилля "Вторая мировая война", там всё сказано, что и почему.
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Конкретно источник, как книга называется?
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Пульт командного отсека СС - 18 .
Еще не было инетра ..
Пьяный Ельцин с Шеворнадзе сдали все , что за 50 лет хранилось - строилось и было

на БД в ГДР .

Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6221
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Не плачь. Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 2874 Это все ворованное. Я имею в виду вся эта техника и технологии - западные. Совку было "позволено" это украсть, т.к. к тому времени у Запада техника была на порядок современнее. Кстати, на твоем фото всего лишь клавиатура набора текста, примерно как на печатной машинке ( как на клавиатуре компьютера ). Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 9761
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serh Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7673
На фото , клавиатура проверочного стенда командного пункта

SS-18 "Сатана" Украинского завода ЗиШ.
Не знаете - лучше помолчать !
.
https://ua.livejournal.com/1725759.html
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Пацачка, это клавиатура аппаратуры передачи данных (АПД) из командно-штабной машины на базе БМП -1( КШМ - Б ). Не спорь с взрослыми. Тем более со мной, т.к. я на этих машинах исполнял служебные обязанности, причем несколько лет. Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 8688
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Ты жалеешь, что США в ответ на твою ракету не ******* по тебе своей ракетой? ты в своем уме? Дети и внуки у тебя есть? Или ты уже из ума выжила? Учти, американская ракета и в мордовских болотах достанет, если шо Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5540
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...зря распинаешься перед руснявыми, дружище... Слопатоеды палятся даже на том, что постят фотки с яндекса Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8114
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_Да неужели?! Очнитесь уже, мать вашу! Он границы перечеркивает и тысячи жизней. Вашу верхушку под смоленском убил. А они всё мямлят что-то. Слизняки!
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https://www.youtube.com/watch?v=onDigevuXm8
.
Пьяный Ельцин в Германии. На сдаче ракетных комплексов .
Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 3458
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Вчера программа "Время" передала заявление Путина, что у теперь него есть новая ядерная дубинка - ракетный комплекс "Авангард". Лже-царь прямо сказал всему миру: "Нас ничья в этой теме не устраивает. Нас устраивает только доминирование".

Ответа на этот шантаж до сих пор нет.
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Потому что путлер никогда не применит ядерное оружие, у него и его челяди там добра навалом, а в раше они разве что на вахте деньги зарабатывают, там это прекрасно знают и пусть пистит что хочет, реальность она другая.
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Близорукий ты какой типок со своим "никогда"... Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6676
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Ошибка судить других по себе /своей логикой, ценностями и мировоззрением/! Вы даже представить себе не можите какие "мраки" или "усатые тараканы" в голове вашего соседа, чего уж говорить о людях, извращенных неограниченной властью, им начисто башню сносит /они в неадеквате/!
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А с чего вы взяли что у него не ограниченная власть, это может быть марионетка в руках тех у кого реальная власть, или третьеразрядный чинуша питерской мэрии по своему хотению становится президентом и делает что хочет, сомнительно что ему позволят делать что он хочет.
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это просто банда, а он пахан этой /фсбшно-поповской своры/. да, он зависит от своего окружения, но их зависимость больше, ибо формальные оплномочия в его руках.
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Ты эту полову до сих пор смотришь? Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6944
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вольдемор ильич бланк (ленин) тож читал черносотенные газеты
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Его настоящие имя и хвамилия Иссашар Цедерблюм Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 9229
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После вранья про "ихтамнет", весь остальной бред ботоксного ушлепка обо всем - ложь скрепонутая
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польський МЗС вкотре нагадує кловану-***** маленькому: ***** велике вчергове висунуло територіальні претензії, в т.ч. і до України, але маленьке засралось і ні пари з писка.
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гебнявый бледномолевый окурок пуйло - четкий внучек гитлера !
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Тим часом я сподіваюся поляки розуміють що окупований Сталіним Львів це споконвічно українське місто?
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Будет Балтийско-Черноморский Союз, в котором данный вопрос неактуален.
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Наш Щеля вообще заткнулся после "Северного причерноморья" в интерпретации )(уйла Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7369
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вот этот вопрос о том, кто развязал вторую мировую войну и есть детали в которых прячеться дьявол, где порылась истинная собака и который озвучил именно исходное "***** 0.0". этот польский вопрос, приведший фюрерка в срыв (обычно скрываемый под ботоксной маской цинизма и холодного спокойствия) и бешенство, раскрывает его истинный психопортрет, который под ботоксом не упрячешь. в гнилых нутрях своих он уже понял, что ответственность за развязывание 3 й мировой лежит только на нём одном. это тупая его попытка оправдать себя перед самим собой, по традиции обвиняя других. чисто вопрос недалёкого исторического будущего, когда это станет общепризнанным и будет озвучено. только он и раша - исходники уже идущей 3-й. он и раша, с его же понятия - сегодняшние гитлер и польша. вот сюда его и надо бить. в этом яйце прячется игла смерти *****. но никто не будет этого делать, хотя это заметили уже и штаты и запад. бизнес там правит бал. никто из них не хочет ломать иглу на острие которой они сидят и которая даёт им мнимое благополучие, ведущее к мировой трагедии ((.
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усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. Источник: https://censor.net.ua/n3167804

Блин.
Я что то пропустил?
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ДЛЯ СРАСЕЯН ЧТО ЕЛЬЦИН ЧТО ГОРБАЧЕВ КАК ОНИ ГОВОРЯТ ПРЕДАТЕЛИ, РАЗВАЛИЛИ ВЯЛИКИЙ САВЕТСКИЙ САЮЗ! ПОТОМУ ТАМ ЗА ПОРЕБРИКОМ УЖЕ 20 ЛЕТ ПУЙЛО И ПРАВИТ, СОБИРАТЕЛЬ ИСКОНО МОКШАНСКИХ БОЛОТ!
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По Ліліпутіну плаче трибунал, питання в тому, як це пришвидчити.
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У меня один вопрос: кто 2 октября 1938 года аннексировал у Чехословакии Тешинскую область?
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