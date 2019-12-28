 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б. Срезневського, передає Цензор.НЕТ.
"Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го. Цього року середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С.
"Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С", - розповіли в обсерваторії.
Загалом протягом року температурні рекорди було побито понад 30 разів, інколи на 2,0—2,5°С
В обсерваторії підрахували, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3°С, що значно більше, ніж на земній кулі.
Нині температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX ст. в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті.
Щоб було зрозуміло, дев*яти-поверхівка на 6 парадних займає площу 1 000 м2, які до її побудови були зеленою зоною, і практично не нагрівалась сонцем, а тепер будинок це 1 000м2 чорної покрівлі яка нагрівається влітку до 60-80 градусів плюс 3 000м2 стін, які в свою чергу теж прогріваються в середньому на 50 градусів. А тепер залишається вирахувати тепловий потік. Ось вам і "глобальне потепління" в місті.
Висновок; Перемістіть обсерваторію (місце вимірів) на природу аби виключити антропогенний вплив!
Как-то они быстро забыли холодный и дождливый июль-2019, в течении которого температура в Киеве всего несколько раз превышала +25С. Видать и туда одноклеточных из отряда зелебобов успели пристроить.
Что сразу превратит в переселенцев 2 000 000 000 людей.
Готовся принимать их в свой хатынке!..
А , б так рассчитывали снять последнюю шкуру с г о е в за отопление при минус С -20.
Не повезло ..
Теперь срывается отдых челяди на Мальдивах и Соломоновых островах !