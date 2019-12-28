EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  938  21
Все про:глобальне потепління (6) клімат (23) погода (491)

 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія

2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б. Срезневського, передає Цензор.НЕТ.

"Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го. Цього року середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С.

"Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С", - розповіли в обсерваторії.

Загалом протягом року температурні рекорди було побито понад 30 разів, інколи на 2,0—2,5°С

В обсерваторії підрахували, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3°С, що значно більше, ніж на земній кулі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерреш сповнений рішучості працювати над тим, щоб країни ООН зобов'язалися зробити все необхідне для зменшення наслідків кліматичних змін

Нині температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX ст. в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167803
 
 
 Топ коментарі
 
Газпрёму не говорите, кондрашка случится.
 показати весь коментар
 
И это конечно же заслуга нашего зеленого лидера...вселенского масштаба...он таким образом газ экономит...
 показати весь коментар
 
Да мокшапрому печаль.Скоро вообще бесплатно ускоглазым газ придется отдавать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вся ця "інформація" лапша на вуха. Обсерваторія знаходиться в районі Зоопарка, за останні півстоліття його місце-знаходження перемістилось з краю Києва на практично центр Києва, з зеленої зони, в камяну зону яка перегрівається (акумулює) Сонце, звідси і "глобальне потепління". Ці ідіоті самі говорять що температура в центрі міста і на його межі (Дарниця, Троєщина) може відрізнятись (вниз) на 5 градусів. А місце виміру в Києві одне, вище зазначене. Тож зростання температури пов*язане не зростанням температури а перетворення місця вимірів в кам*яні джунглі.
Щоб було зрозуміло, дев*яти-поверхівка на 6 парадних займає площу 1 000 м2, які до її побудови були зеленою зоною, і практично не нагрівалась сонцем, а тепер будинок це 1 000м2 чорної покрівлі яка нагрівається влітку до 60-80 градусів плюс 3 000м2 стін, які в свою чергу теж прогріваються в середньому на 50 градусів. А тепер залишається вирахувати тепловий потік. Ось вам і "глобальне потепління" в місті.
Висновок; Перемістіть обсерваторію (місце вимірів) на природу аби виключити антропогенний вплив!
 показати весь коментар
 
Да мокшапрому печаль.Скоро вообще бесплатно ускоглазым газ придется отдавать
 показати весь коментар
 
 
"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев".

Как-то они быстро забыли холодный и дождливый июль-2019, в течении которого температура в Киеве всего несколько раз превышала +25С. Видать и туда одноклеточных из отряда зелебобов успели пристроить.
 показати весь коментар
 
 
Да уж, это точно, в декабре погода, как осенью.
 показати весь коментар
 
 
Отменить зиму ! Пусть всегда будет лето ! Уряяяяяяяяяяяя !!!
 показати весь коментар
 
 
Правильно: к черту зиму! Это враждебное человеку и экономически вредное явление.
 показати весь коментар
 
 
И это конечно же заслуга нашего зеленого лидера...вселенского масштаба...он таким образом газ экономит...
 показати весь коментар
 
 
Да уш. И Зебилята отказываются от новых исков к козломордым на десяток ярдов.
 показати весь коментар
 
Газпром топит сейчас тайгу факелами приближая свой кырдык.
 показати весь коментар
 
 
Я испытываю чувство глубокого удовлетворения. У коми-пермяков растает вечная мерзлота. А там болота пойдут, бездорожье гигантскими масштабами. Якутия, все это галимое заполярье, колыма 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений, - Центральная геофизическая обсерватория - Цензор.НЕТ 3551Брррр
 показати весь коментар
 
Если вечная мерзлота растает, из под нее подымется масса газа метана, которая резко усилит глобальное потепление. в результате чего растают все ледники Земли, после чего уровень воды подымется на семь метров.
Что сразу превратит в переселенцев 2 000 000 000 людей.
Готовся принимать их в свой хатынке!.. 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 499 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 8369
 показати весь коментар
 
Тут выше пишут, мол Газпрому кранты, потому, что продавать некому газ будет. Тут дело серьезнее. Болота тундры ростанут и все те вышки, трубы, заводы с целыми городами и их ватным населением уйдут под землю.
 показати весь коментар
 
А не подогревают ли атмосферную температуру, накал, температура страстей, выбросы эмоций - никто не думал?
 показати весь коментар
 
 
Не наезжай на "ученого года", темнота!
 показати весь коментар
 
Печалька для Тепло Энерго .
А , б так рассчитывали снять последнюю шкуру с г о е в за отопление при минус С -20.
Не повезло ..

Теперь срывается отдых челяди на Мальдивах и Соломоновых островах !
2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 9170
 показати весь коментар
 
Ну и отлично. Я за чтобы температура вообще ниже нуля не опускалась
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору