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 Політика України, Події
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Все про:Рябошапка Руслан (233) злочини проти Майдану (59)

 "Не прощу!" - пост Рябошапки після розстрілу активістів на Майдані 2014-го

22 лютого 2014 року Руслан Рябошапка запостив новину про розстріли силовиками активістів на Майдані і написав "Не прощу!"

Про це пише в своєму telegram-канале блогер Роман Шрайк, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів скриншот поста Руслана Рябошапки від 22 лютого 2014 року. У ньому нинішній генпрокурор запостив новину про розстріли силовиками активістів на Майдані. Першим коментарем Рябошапка написав "Не прощу!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка остаточно вилучив із судового процесу щодо ексберкутівців прокурорів Донського, Земскова, Сімонова та Іванова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Не прощу! - пост Рябошапки після розстрілу активістів на Майдані 2014-го 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167801
 
 
 Топ коментарі
 
ото воно і не прощає!!! українців не прощає за те, що насмілилися піднятися проти ЗЕківні!!!
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Вся команда напоминает клуб иллюзионистов. На камеру улыбаемся и показываем правую руку, а левая рука что то постоянно мутит под столом.
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Он не уточнил ,кому и что он не простит а это согласитесь очень важно .
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ото воно і не прощає!!! українців не прощає за те, що насмілилися піднятися проти ЗЕківні!!!
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Пацан сказав - пацан зробив. Та все змінюється -тепер шапка перекрашений державний муж!!!!
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Вся команда напоминает клуб иллюзионистов. На камеру улыбаемся и показываем правую руку, а левая рука что то постоянно мутит под столом.
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кива против пар...тых - жалкий щенок.
он дрочит.
а эти - конкретные дела мутят
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Нет, тот специалист по катанию шаров в обеих карманах
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А есть ещё люди которые не поняли что у власти ватники? Хотя идиотами Украина богата...
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Люди розуміють, що манкурти ватники привели до влади манкуртів ватників.
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З огляду на деяких його однопартійців - виглядає вкрай двозначно .
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Он не уточнил ,кому и что он не простит а это согласитесь очень важно .
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Ряба шавка за свистком каломойського гавка!
Каломойша оголосив що продамть Україну за 100 млрд. баксів і кацапи, як видно погодилися.
Це не буде разова акція, у Парижі Зєєєля узгодив графік продажу України по шматочку і вартість кожного шматочка.
Все що відбувається, відбувається не просто так. а за гроші. Зєєєля стане мільярдером, всі ці богданошефіродимінськобужанськоарахамієбогуцькі - мультимільйонерами, а України не стане.
Моя покійна бабця казали: "Не так тії пани як підпанки. не так тії жиди як піджидки."
Без піджидків у жидів нічого б не вийшло, жидів надто мало, їх не розсадиш скрізь, на всі впливові посади, але є піджидки, що за шмат гнилої ковбаси продали жидам Україну і радо жидам служать!
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І по суті що крім постів?
Включили беркутівців в список по обміну, якби люди не підняли галас, так би і обміняли ...
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А янукович арбузов киля и прочая шобла не спровоцировали случайно бойню?
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Прими пилюлю. И не выходи из палаты. "Не прощу", - пост Рябошапки после расстрела активистов на Майдане в 2014 году - Цензор.НЕТ 5570
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Лапоток, это ты типа "за справедливость"?
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люди змінюються і не завжди в кращу сторону
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Нет никакой судебной системы, нет закона, нет справедливости, нет государства, и нет гражданского общества там, где убийц приговаривают к пожизненному заключению, и отпускают "под личные обязательства", а подозреваемых в деле Шеремета только на основании косвенных сомнительных "улик" держат в тюрьме. Какие вообще могут быть у террористов "личные обязательства"?..(С) Ю. Касьянов Источник: https://censor.net.ua/b3167795

навіть деякі тварі з когорти ЗЄ прозрівають...
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А когда "патриоты" требуют отпустить подозреваемых в убийствах, когда "патриотка" орет в камеру что вычилсит всех по IP и перебьёт, когда она же угрожает Президенту и призывает к его уничтожению, когда дебилки по телефону обсуждают подзаборным матом как они будут расстреливать Киев?
Так что палка о двух концах. Учиться цивилизованно жить нужно всем, от патриотов доя полицейских, особенно депутатам и чиновникам.
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Общатся подзаборным матом по телефону друг с другом Это не престапление а отпускать убийц под личное объязательство Преступление Хоть мне противны эти прикормленые офшорником сучки Но молоть языками это их конституционное право
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Як тільки люди починають тиснути і надають галасу, влада зразу починає писати пости, типу не прАщу, Україна понад усе, але виступ одного з слуг народу про те що мовним законом Україна спровокувала путіна, расєю, ніхто з зеленої влади не засудив...
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Цей пост він написав 5 років тому, коли не був генеральним прокурором.
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О тогда в "Транспаренси Интернэшэнел" обретался. Всё с коррупцией боролся... Боролс-боролся... боролся-боролся... Вот, вырос! В главного борцуна. Шо нам так не прёт?!
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Коньюктурщик, если вы не знали, придет Янукович к власти-будет проклинать Майдан.
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Уверен и так проклинает. Просто не публично.
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Непонятно, что и кому он не простит.
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А кто теперь разъяснит - кого он не простит? Вот кого конкретно он имел в виду?
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Его дела дают на это правдивый ответ. А на слова - плевать!
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Те, що ви відпускаєте трьох харківських вбивць за угодою з путіним, особисто я також не прощу ні рябій шапці, ні зєлє! Зневажаю і важаю такі домовленності про так названий обмін огидними! І нехай та кара, яку не понесли ці вбивці, впаде на голови тих , хто дозволив не здійснитись людському суду ( фамілії їх я вже назвала)!
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знаково - рябашапка написала йєзиком "нє пращу!" Це він не простить Євромайданівцям за уніжених "бєркутов" і лєгітімного
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Не простит? Уже простил и полюбил, не бесплатно конечно. Конечно мимо зеленой кассы? ваЗЕлина можно не боятся, он ничего не решает, так декорация. А вот богдан за непослушание может наказать.
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Не прощу..... просто отправлю запоребрик в угоду кацапам.
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22 лютого вже засідала Верховна Рад на чолі з Русланом Кошулинським. А овощ вже був в бігах... Так що22 лютого можна було безпечно постити антиовощні пости...
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наглядный пример того, как точка сидения определяет точку зрения в украинской политике.
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Тожж было в далеком 2014 году,когда он был никем
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Скільки ж ця дешева,ватна шайка - шапіто зелемойського,ще начудить,до того,як іх погонять сраную метлею,і вони понесуть відповідальність,за свій повний пиндец.Це ж ЖАХ!
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кодлан Коломойского. Прикормленный прокурор. /Выпускник университета Соломона: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19
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И мы не простим.
И мы не забудем садистского убийства воина ВСУ Романа Беспалого.
Когда будет открыто уголовное дело против его убийц, "рябая шапка"?
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Петяботы, вы совсем из ума выжили? Вы вообще из своего ограниченного мирка выглянуть способны? У вас способность к элементарному анализу отключилась или вообще никогда не было? Неужели вы не понимаете, что ваш бред даже читать стыдно?
Хотя, кому я это пишу???
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Ну ты же читало , что у тебя так рвануло
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