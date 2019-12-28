 "Не прощу!" - пост Рябошапки після розстрілу активістів на Майдані 2014-го

Про це пише в своєму telegram-канале блогер Роман Шрайк, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів скриншот поста Руслана Рябошапки від 22 лютого 2014 року. У ньому нинішній генпрокурор запостив новину про розстріли силовиками активістів на Майдані. Першим коментарем Рябошапка написав "Не прощу!!!"

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