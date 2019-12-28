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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Данілов (27) контррозвідка (173) СБУ (4982) РНБО (618) Баканов Іван (101)

 Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами. ФОТОрепортаж

Робота української контррозвідки є вкрай важливою саме сьогодні - в умовах військової агресії проти нашої держави.

Про це сказав голова Служби безпеки України під час урочистого засідання з нагоди Дня контррозвідки, передає Цензор.НЕТ.

У заході також взяли участь Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник Керівника Офісу Президента України Анна Коваленко, представники відомств та ветерани.

У вступній промові керівник СБУ наголосив на визначному внеску української контррозвідки у справу захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

"Особливі слова подяки тим співробітникам Служби, які сьогодні виконують бойові завдання на сході України", – зауважив Іван Баканов.

Звертаючись до присутніх, Секретар РНБО зазначив, що завдяки незримій, але життєво важливій роботі вітчизняної контррозвідки Україні вдається ефективно протидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією

Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 01
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 02
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 03
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 04
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167800
 
 
 Топ коментарі
 
это какой-то глум над СБУ!.. все эти квартальные рожи... ... ...
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Та шо-то пока не заметно ,документов из бункера путина-хуйло не видим ,пленённых ватных генералов тоже не наблюдается ,освобождённых территорий ноль ,зато на лицо пару котлов где массово гибли Люди ,так что я вам господа НЕ ВЕРЮ ...
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Во вступительной речи руководитель СБУ отметил выдающийся вклад украинской контрразведки в дело защиты государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167800 Ни чё себе защитили, столько просрав территорий и выпуская на свободу пойманных преступников и даже не трогая Медвечуков Рабиновичей и прочих преступников делающие свои репортажи во время получения заданий по уничтожению государства прямо в кремле.
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это какой-то глум над СБУ!.. все эти квартальные рожи... ... ...
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Та шо-то пока не заметно ,документов из бункера путина-***** не видим ,пленённых ватных генералов тоже не наблюдается ,освобождённых территорий ноль ,зато на лицо пару котлов где массово гибли Люди ,так что я вам господа НЕ ВЕРЮ ...
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Какие котлы были при зеленском.Поведай те нам,а то вы как то на шоколадного генералиссимуса пока только намекаете)))
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Нормандський казан. З якого потужно лізе таке Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами - Цензор.НЕТ 5153, що аж дихати нічим.
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он намекает, что Зеленский без всяких "котлов" добровольно отдает украинские территории оккупантам, выпускает из тюрем убийц-террористов и на Новый Год дарит путину 12.5 млрд долларов.
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Я ж про це й кажу: сам Зеленський, по суті, є казаном. В якому вариться щось фатальне.
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Ну вам чего переживать то,скоро зелю повесят и диванные войска возьмут мацкву.Все Петя на троне запад за нас и все будет супер,а про него забудите.
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а может я за лахтинских переживаю. Кто же их тогда селедкой кормить будет ?
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При Зеленском котлов не было ,но ведь в той контрразведке служат все при ком они были и для меня не имеет значения фамилия главнокомандующего ,мне важны результаты а я их УВЫ как не видел так и не вижу а ведь хочется победы и достижения увидеть ,полюбоваться ими ,потрогать а те только послушать ...
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Смешно.Как вы себе это представляете от людей которые в органах за бабки или чьи то протеже.
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Ну да, мусорва прикрывала проросийскую рошенувскую задницу, теперь коломойную, а простой люд как вымирал так и вымирает
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Зє!біл посрєдством карманних суддєй еффектівно просирає всі зусилля та жертви добровольців, збройних сил, контррозвідки...
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Ви фіксуйте скільки разів і хто саме набрехав від Міністерства Оборони зєлєнського про: з ранку відбулося ...дцать обстрілів але як завжди "потєрь нєт".
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Во вступительной речи руководитель СБУ отметил выдающийся вклад украинской контрразведки в дело защиты государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167800 Ни чё себе защитили, столько просрав территорий и выпуская на свободу пойманных преступников и даже не трогая Медвечуков Рабиновичей и прочих преступников делающие свои репортажи во время получения заданий по уничтожению государства прямо в кремле.
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Там не за что награждать ,если бы контрразведка сработала как надо ,то Зеленский бы имел козыри в Париже и приехал бы оттуда как победитель и с результатами а не так как он оттуда приехал ...
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