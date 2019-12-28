 "Цементує недоторканність": Вакарчук розкритикував реформи Зеленського

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.
Політик також порадив владі "говорити прямо", що "вони хочуть ухвалити закон про централізацію влади".
"Із того, що я побачив, фактично президент отримає можливість зупиняти рішення будь-кого – місцевих рад, мерів. За всієї поваги та підтримки ідеї того, що держава повинна мати сильний центральний апарат, це зміни до Конституції, що не децентралізують, а централізують владу", – вважає музикант.
Вакарчук розкритикував й іншу реформу команди президента. "Те саме і закон про зняття недоторканності, він цементує недоторканність", – стверджує він.
Депутат зазначив, що мета децентралізації в "пошуку балансу між незалежністю і можливістю виконувати свої дії з боку місцевої влади, і можливістю центральної влади їх контролювати".
"Насамперед через Службу безпеки, органи поліції, суди, які мають оформляти фінальне рішення, монетарну і фіскальну політику. Решта – місцева влада. У них є не політичні, а економічні щоденні питання.
Якщо вони в чомусь не праві, то має бути хтось, хто подавав би до суду, мав конституційне право висловлювати свої зауваження. Але щоб президент міг зупиняти рішення – це занадто", – заявив Вакарчук.
Як повідомлялося, нещодавно Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції.
Документ пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144. У ньому не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областям або окремим їх регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.
https://youtu.be/3HpCz7NXUAA
Бацька Лука на новій «Теслі » покатав?
Не кажіть, що не попереджували.
Зеленый сопливый Карлик хочет стать мелким диктаторщичкой.
Думали , что не компетентен - да
Думали, что клоун - да
Но то что карлик на глазах превращается в псевдо диктатора - нет!
Хотя иногда бывает
Но бывает и по другому
tZE inform
@tZEinform
Судя по поступающей информации формирование нового правительства уже начато. Поcле отказа Яценюка сотрудничать с Зеленским, запасной фигурой стал Коболев, которого попытаются продавить Западу как "технократа-профессионала" и хорошего организатора.
Единственный камень преткновения - Коболев хочет сформировать собственный состав правительства, где Маркаровой места нет, как и остальным членам этого правительства. Это мало устраивает Зеленского, но к концу января деньги закончатся и он станет более договороспособным (...
Более независимое от Зеленского правительство выгодно и Коломойскому, которому надоели капризы президента и изменения решенного по два раза на день. Все это резко не устраивает Абромавичюса и Коболева ждет залп компромата с этой стороны.
Я не здамся без бою ....
Так корпоративчик за 100К баксов в союзной стране паРашки. Выступает целый глава фракции украинской Верховной Рады.
Этот горе-депутат при Ющере и года в Раде не высидел, подался дальше капусту рубить. Интересно в этот раз на сколько его хватит.