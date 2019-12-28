 Пристайко - Німеччині про "Північний потік-2": Пам'ятайте, Росія залишається джерелом газу, а Україна гарантує поставки через свою ГТС

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю медійному ресурсу Німеччини "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви, німці, зараз будуєте газопровід Nord Stream 2 у Балтійському морі, щоб зробити газопостачання, яке досі здійснювалося через Україну, незалежнішим. Але пам’ятайте: Росія залишається джерелом газу; якби росіяни більше не захотіли поставляти газ, трубопроводи Балтійського моря негайно стали би порожніми. А у нас в Україні все-таки залишалися б повноцінні сховища газу, і ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи", - заявив міністр.

Пристайко також висловив здивування тим, що все менше людей в Німеччині вітають продовження дії санкцій проти країни-агресора Росії. Він звернувся до почуття провини, яку німці відчувають до сьогодні через окупацію нацистами СРСР, який асоціюють з Росією. Він закликав подумати про те, що найбільше постраждала під час Другої світової саме Україна. Вона, а не Росія була повністю окупована солдатами Третього рейху, вона втратила до 10 мільйонів своїх жителів. Міністр підкреслив, що санкції наразі потрібні для того, щоб утримувати Росію за столом переговорів.

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Якщо німецькі підприємці шукають альтернативи російському ринку, то Україна вітає їх, додав глава МЗС. Він підкреслив, що Україна відкрита для імпорту та інвестицій. Українська економіка, яка була глибоко переплетена з російською, зараз боляче, але досить успішно переорієнтується на ринки ЄС та Китаю.