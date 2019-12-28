 Полтавський губернатор Синєгубов закликав жителів повідомляти про підпільні ігрові зали й нелегальні заправки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на np.pl.ua.

"Задля вирішення проблеми із функціюванням нелегальних автозаправних станцій та підпільних гральних закладів на території Полтавської області, пропоную усім, хто стикається з їхньою роботою, негайно повідомляти про відповідні факти на окремий Telegram-канал https://t.me/StopCrimePoltava. Прошу надавати дані щодо адреси розташування таких пунктів, характер їхньої роботи та, у разі наявності інформації, про організаторів і учасників відповідного протизаконного "бізнесу", – написав він.

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Наявність фото-доказів прискорить реагування.

"У тісній співпраці з правоохоронними органами регіону ми будемо негайно припиняти діяльність таких підприємств та притягати їх організаторів до відповідальності. Давайте зробимо так, аби увійти в новий рік без цих ганебних явищ", – закликав голова Полтавської ОДА.