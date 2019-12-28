EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  428  14
Все про:АЗС (209) гральний бізнес (120) ОДА (716) Полтавщина (303) Синєгубов (2)

 Полтавський губернатор Синєгубов закликав жителів повідомляти про підпільні ігрові зали й нелегальні заправки

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов звернувся до жителів області з проханням інформувати про факти роботи нелегальних автозаправних станцій і підпільних гральних закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на np.pl.ua.

"Задля вирішення проблеми із функціюванням нелегальних автозаправних станцій та підпільних гральних закладів на території Полтавської області, пропоную усім, хто стикається з їхньою роботою, негайно повідомляти про відповідні факти на окремий Telegram-канал https://t.me/StopCrimePoltava. Прошу надавати дані щодо адреси розташування таких пунктів, характер їхньої роботи та, у разі наявності інформації, про організаторів і учасників відповідного протизаконного "бізнесу", – написав він.

Також читайте: Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545

Наявність фото-доказів прискорить реагування.

"У тісній співпраці з правоохоронними органами регіону ми будемо негайно припиняти діяльність таких підприємств та притягати їх організаторів до відповідальності. Давайте зробимо так, аби увійти в новий рік без цих ганебних явищ", – закликав голова Полтавської ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167794
 
 
 Топ коментарі
 
Полтавський губернатор Синєгубов закликав жителів повідомляти про підпільні ігрові зали й нелегальні заправки - Цензор.НЕТ 4474 Полтавська губернія? А де це?
 показати весь коментар
 
г. Киев, ул. Банковая 11. Там живет/существует главный игрок страны, который решил побаловаться в президенты. Все там.
 показати весь коментар
 
Ищет тех кто еще ему мзду не платит...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
г. Киев, ул. Банковая 11. Там живет/существует главный игрок страны, который решил побаловаться в президенты. Все там.
 показати весь коментар
 
 
ржачно наблюдать с каким рвением зебили кинулись "закривать" нелегальние казино которие еще неделю назад собирались легализовать
 показати весь коментар
 
 
28 ГРУДНЯ, 9:45 ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD UAH 24.500 25.400
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Нелегальные заправки были в 90 годах ,назад в прошлое.
 показати весь коментар
 
Полтавский губернатор решил выявить всех стукачей Полтавы.
 показати весь коментар
 
Зебили посмотрите на ютубе в ом тв : «Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше? « и вы посмотрите как ваша Моника Зеленски прогорала России .
 показати весь коментар
 
Пускай обращается к Авакову, почему он раньше все это не видел и прочим хреновым патриотам, бывшему прокурору Луценко и кошельку Пети Третьякову
 показати весь коментар
 
Главная проблема клоунов, нелегальные заправки и казино! ПЗДЦ! Экономика в штопоре, задержки зарплат и пенсий, неплатежи по всем социальным обязательствам, растут долги, а это лошье тупое, возомнившее себя начальниками, забавляется. Куда катимся!!!
 показати весь коментар
 
А нічого, що це робота поліцаєв?
Викрили на "землі" точку - з дільничного штраф, з начальника РОВД догана. По другому разу догана дільничному з керівника зірочку. Ну а по третьому разу у буцегарню обох. Можна по більш короткому колу - є повідомлення, внутрішня безпека перевіряє хто з цих двох "криша" - того і саджають.
 показати весь коментар
 
 
Как будто у нас на Полтавщине не знают кто и где.. Полтавський губернатор Синєгубов закликав жителів повідомляти про підпільні ігрові зали й нелегальні заправки - Цензор.НЕТ 3217
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору