 Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів. СПИСОК

Про це йдеться в постанові Кабміну №1083, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до постанови, перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

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Також затверджено тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Пересадка нирки буде коштувати від 323 000 гривень, АВО-несумісної нирки - від 721 000 грн, серця - від 535 000 грн, печінки - від 855 000 грн, гемопоетичних стовбурових клітин - від 1,3 млн грн.



