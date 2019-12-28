 Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів. СПИСОК

Про це йдеться в постанові Кабміну №1083, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до постанови, перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
Також затверджено тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
Пересадка нирки буде коштувати від 323 000 гривень, АВО-несумісної нирки - від 721 000 грн, серця - від 535 000 грн, печінки - від 855 000 грн, гемопоетичних стовбурових клітин - від 1,3 млн грн.
Ліверу, на 5 мільйонів, + яйця...
Здай краще це добро у банківську чарунку. Або на картку «Привата». Під відсотки.
Соответствующее постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи принял в четверг, 27 декабря, Кабинет министров.
Документ направлен на реализацию проекта в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова; Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.
Но беда в том что совести у депутатов нет...от слова совсем..
... на самом деле Украина оказалась на пороге катастрофы - людей скоро некому будет лечить. Недавно народный депутат Денис Монастырский заявил, что прокурор минимальной квалификации будет зарабатывать не менее 25 тыс. грн, - это на фоне 6200 грн зарплаты практикующего хирурга с 10-летним стажем и 3980 грн оклада квалифицированной медсестры. При этом контракт полного курса в Днепропетровской медицинской академии Минздрава Украины будет стоить 304 896 грн, а для получения образования прокурора в Харьковском университете им. Ярослава Мудрого понадобится 135 750 грн.
Прокуроры будут лечить, строить и учить ...
Сцуке свинорылой опять 5 лет не хватило чтоб сделать медицину страховой?
Я говорю о 8% ..из числа 73%....
Об особо упоротых...типа тебя...
Так чир попей зеленки...тебе уже надо...
Уляна планировала реформу больничного звена; но, народ решил что не хочет иметь гарантированный пакет бесплатных медуслуг. Хотели "страховую медицину" ? Нате.
Это медицина для богатых, но не для рядовых украинцев.
Кислород - 27 гривен. Водород - 487 гривен. Азот - 8 гривен.
12 килограмм очищенного углерода - 1 365 487 гривен.
2 килограмма кальция, фосфора и калия - 1 448 690 гривен.
Микроскопические дозы еще 52 элементов - около 163 000 гривен.
Если человек будет весить около 70 килограмм, его тело стоит 2 977 699 гривен.
"Заменить две шейки бедра (каждая по150000грн),
заменить оба коленных сустава(каждый по 112000грн).
почистить дисковые грыжи (140 000грн) и почистить сосуды -(проходимость17-34%-
цена договорная) .И это без других спецов. Вот так и живём.
Тому бажаю всім міцного здоров`я!
и только взяв кредит в банке Олег наконец понял
что врожденная третья почка... это совсем не патология ..
это просто дар Божий )))))