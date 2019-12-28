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 Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів. СПИСОК

Кабінет міністрів затвердив розцінки на надання третинної медичної допомоги шляхом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1083, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до постанови, перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту, яка регулюватиме ціни на перевезення

Також затверджено тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Пересадка нирки буде коштувати від 323 000 гривень, АВО-несумісної нирки - від 721 000 грн, серця - від 535 000 грн, печінки - від 855 000 грн, гемопоетичних стовбурових клітин - від 1,3 млн грн.

Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів 01
Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167790
 
 
 Топ коментарі
 
Медицина для избранных ...
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Если две почки сразу отдает...то похороны за счет фирмы...
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Такое себе смогут позволить только простые еврейские мальчики и девочки потому что у них цены такие же но только в долларах!
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прочием эти еврейские мальчики и девочки по роду своей деятельности проститутки....в ЛЮБЫХ СМЫСЛАХ начиная с политики.....
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Завтра иду заработать бабло. Имею 2 почки, 1 печень, 1 сердце, и 2 яйца Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 5239
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раша в перде - "а мозга то нет..." . Т.к.зв. мозг - у 73 проц. Зеледибилоидов Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів - Цензор.НЕТ 1350
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Ти, ето, чувак, не дуже хвастайся своїм багатством. Обережніш.

Ліверу, на 5 мільйонів, + яйця...

Здай краще це добро у банківську чарунку. Або на картку «Привата». Під відсотки.
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Если две почки сразу отдает...то похороны за счет фирмы...
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Та че там, ща заначку достану и печенку поменяю Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 4388
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так мож не придется заначку тратить. лучше оставить на шампанское. На форуме как-то предлагали пускать на органы тех, кто ворует миллионы из бюджета. по-моему - справедливо Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 487
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Та ты, гавнюк, мастер отмазывать Щелю и его идиотов
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Ну, то что тебе моск давно трансплантировали на коричневую субстанцию, давно уже всему форуме известно)))))Кстати, зрадофил, сколько подобное стоит в развитых странах, ты в курсе?
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зебилы ну вот у вас приматов появился шанс заработать и прикупить земельки Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 4902
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А чек дадут при оплате? Или втемную платить дохтуру?
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Только с чеком,а то вдруг некондицию подсунут,с кого спрашивать тогда?
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С 2020 года украинцы получат возможность лечиться у высококвалифицированных врачей в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук на безоплатной основе.
Соответствующее постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи принял в четверг, 27 декабря, Кабинет министров.
Документ направлен на реализацию проекта в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова; Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 2926
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Практически даром...любой учитель со своей зарплатой в 4000 баксов может себе позволить?..
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сколько стоит пересадить совесть депутату?
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Совесть депутату можно пересадить только от депутата...иначе будет отторжение...
Но беда в том что совести у депутатов нет...от слова совсем..
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Но вы не расстраивайтесь, ибо даже за такие деньги скоро некому будет лечить.
... на самом деле Украина оказалась на пороге катастрофы - людей скоро некому будет лечить. Недавно народный депутат Денис Монастырский заявил, что прокурор минимальной квалификации будет зарабатывать не менее 25 тыс. грн, - это на фоне 6200 грн зарплаты практикующего хирурга с 10-летним стажем и 3980 грн оклада квалифицированной медсестры. При этом контракт полного курса в Днепропетровской медицинской академии Минздрава Украины будет стоить 304 896 грн, а для получения образования прокурора в Харьковском университете им. Ярослава Мудрого понадобится 135 750 грн.
Прокуроры будут лечить, строить и учить ...
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Этот каталог надо не людям доводить , а сразу в ВР повесить. для простыхэто всеравно ничего не даст.
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...и не жалко тебе будет этим восьми процентам отдавать свое последнее, вася? Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 6849
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Только тупому порохоботу не ясно что даже в германии за эти операции платят страховые компании...прикинь и в штатах аналогично....так что куриные мозги твой шанс на выздоровление!

Сцуке свинорылой опять 5 лет не хватило чтоб сделать медицину страховой?
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...походу, с тебя даже анализы взять нельзя, не говоря уже о куриных мозгах... Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів - Цензор.НЕТ 8586
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Что 8% зебилов совсем безнадежные?так может лучше пристрелить?гуманнее будет...
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В этом комменты феерично фсьо!Особенно то, что 8% Ылитка стала называть сторонников Зе восьми процентными)))Батенька, у вас оговорочка то по Фрейду))
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Глазки раззуй зебил...
Я говорю о 8% ..из числа 73%....
Об особо упоротых...типа тебя...
Так чир попей зеленки...тебе уже надо...
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А откуда такая дивная цифирь взялась, целых 8% из 73%?)))Методичку новую привезли?))
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Ну це доступно для будь якого зебіла! Так зебіли?
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Так. Можна тепер трансплантаціею кредит погасити на стіралку.
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Медреформа остановлена; так что, естественно, вся хирургия будет платной.
Уляна планировала реформу больничного звена; но, народ решил что не хочет иметь гарантированный пакет бесплатных медуслуг. Хотели "страховую медицину" ? Нате.
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страхова медицина не є поганим вибором. Проте якщо її реалізлвувати під чуйним керівництвом дикунів зі сходу - матимемо щось таке як зараз - з прайсом на органи
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Бгггг....Вот это истинный проукраинский кабмин... Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 3104
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Будущее генная инженерия и клонирование. А это прошлый век
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Будущее у тих, хто вспіє звалити, з кульки, поки ракова пухлина дикунів, які вкрали ядерні технології в США, не знищили тут все живе.
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Тобто, якщо життя погане то треба себе склонувати - хоча б буде друг який тебе розуміє.
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Где завсегдатай Цензора Игорь Д. Бо некому отмазывать правительство и лично Щелю? Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 6028
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Игорь Д-на пересадке мозга от орангутанга - стоит 55 миллионов!
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Тут ещо "адвокат к" есть, который стоя на коленях расцеловывает сраки папику и его НЕлоху.
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В благополучной Японии ввиду превышения смертности над рождаемостью резко сокращается население с 2007 года.В 2019-рекорд-сокращение населения на 512 тыс.Не хотят японцы плодить бедность.За год в Японии всего 860 тыс рождений на 120 миллионов жителей.Японцы бьют тревогу и ищут пути изменения ситуации.
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Є тільки один перевірений шлях - секс називається.
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На такие цены обычным украинцам никаких денег не хватит.

Это медицина для богатых, но не для рядовых украинцев.
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Ждем прайс от Кабинета министров, сколько стоит труп украинца, по запчастям.
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Жизнь клоуна-дегенерата и его Папы Карлы ничего не стоит по сравнению с жизнями миллионов украинцев.
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Клоуни Коломойського починають вже українців розчленовувати на органи ! Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів - Цензор.НЕТ 2192
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ни то что с минималкой, даже со средней как врет держстат 10к гривен ни то что операция, ГОЛОД И СМЕРТЬ!
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Так от куди люди пропадають ?! Українців тупо викрадають на органи ...
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Опять Конституцией себе задницу вытерли. Получается на выборы только за бабками шли, никакой государственности. Порохоботам молчать, мародерство не является признаком государственного мышления.
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Ну а дерибан людського тіла на органи - це звісно краще за мародьорство на крові
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Цена человеческого тела - точная сумма денег, которую нужно потратить на «материалы» (то есть химические элементы), из которых состоит наше тело.
Кислород - 27 гривен. Водород - 487 гривен. Азот - 8 гривен.
12 килограмм очищенного углерода - 1 365 487 гривен.
2 килограмма кальция, фосфора и калия - 1 448 690 гривен.
Микроскопические дозы еще 52 элементов - около 163 000 гривен.
Если человек будет весить около 70 килограмм, его тело стоит 2 977 699 гривен.
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Ну все, розпродаємо підприємства, землю, громадян на органи і розбігаємось...
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войну проиграли еще в 1991м, тогда американцы должны были нас всех уничтожить ядерной бомбой, но они решили растянуть удовольствие.
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Жаль что этим ГОНДОНАМ нельзя нормальную ,человеческую душу пересадить а то бы мы скинулись ... Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів - Цензор.НЕТ 8970 Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів - Цензор.НЕТ 8970
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Хирург- ортопед отказался лечить и поставил диагност;
"Заменить две шейки бедра (каждая по150000грн),
заменить оба коленных сустава(каждый по 112000грн).
почистить дисковые грыжи (140 000грн) и почистить сосуды -(проходимость17-34%-
цена договорная) .И это без других спецов. Вот так и живём.
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Забули ще додати цінник на пересадку мізків (особливо знадобиться членам уряду та ВР).
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Це так коштувало вже давно просто нарешті вони чесно виклали розцінки для широкої публіки.
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Теперь "Слуги Хабада" смогут жить вечно!
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А мозок скільки..ми скинемся,щоб вам (укам пересадити
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Это будет основной источник дохода, когда зебилы разбазарят землю. Берегите печень, не бухайте. Она еще кому нибудь пригодится.
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сейчас украинец на периферии думает купить пол хлеба или целый....а тут 400000 гриве...к тому же для операции нужны органы.....
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Та не все так погано. Якщо комусь треба вставляти зуби чи покрити їх вінірами, а грошей нема, то можна продати нирку та зробити собі голлівудську посмішку. Що там та нирка, її всеодно ніхто не бачить, а зуби бачать усі.
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Хворіти в цій країні ніззя, дешевше просто померти, аніж лікуватись.
Тому бажаю всім міцного здоров`я!
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***
и только взяв кредит в банке Олег наконец понял
что врожденная третья почка... это совсем не патология ..
это просто дар Божий )))))
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Пан Василь, ми з вами мислимо в одному напрямку.
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Я мала на увазі, що ми згадали про нирку одночасно.
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Свинные органы будут дешевле /вопрос технический и решаемый, по отторжению/, разве, что иудеям и мусульманам религия не позволяет!
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