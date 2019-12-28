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Все про:Новий рік (162) потяг (339) Укрзалізниця (868) пасажиропотік (23)

 Новий рік у поїздах зустрічатимуть близько 17 тисяч пасажирів, - Укрзалізниця

Новорічну ніч в поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів. Всього святкового дня курсуватимуть 126 пасажирських поїздів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці, на поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

Нагадаємо, для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167785
 
 
 Топ коментарі
 
Мне один раз попался бухой проводник лет 20, у которого вдобавок был день рождения, от где трэш был...
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Главное, чтобы машинист трезвый был 😉😋
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С наступающим Новым Годом, Украина! Мира Вам!
Все пройдет...а Украина останется.
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Главное, чтобы машинист трезвый был 😉😋
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Мне один раз попался бухой проводник лет 20, у которого вдобавок был день рождения, от где трэш был...
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😊 раньше на дальние расстояния это было обычное дело
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а я с проводником раз бухал целую ночь когда в Киев с Одессы ехал
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Так будет что еще вспомнить, разнообразие. Все в основном за столом сидят по хатам и генделикам и через пару лет даже вспомнить толком ниче не могут, а тут человек вспомнит что в поезде когдато на НГ ехал.
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Ну не знаю. Моему брату пришлось лет 15 тому встречать новый год в поезде, по приезде обратно он прокомментировал это событие так - "такой встречи нового года я и врагу не пожелаю".
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С наступающим Новым Годом, Украина! Мира Вам!
Все пройдет...а Украина останется.
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Пора уже Вдову Кличко открывать, а не о политике спорить.
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