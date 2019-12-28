 10 тис. га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув усі поправки до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щойно аграрний комітет розглянув і схвалив остаточну версію до другого читання законопроєкту №2178-10 про запровадження ринку землі. Перешкод для голосування в сесійній залі вже не залишилося", - розповів він в суботу.
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня затвердив законопроєкт про обіг сільгоспземель до другого читання. Як розповів LIGA.net глава комітету Микола Сольський, основні положення реформи такі:
- купувати землю зможуть тільки українці й компанії, засновані громадянами України, а також місцеві громади і держава;
- ліміт концентрації землі в одних руках - не більше 10 000 га;
- власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю як заставу, потім вони будуть зобов'язані протягом двох років продати такі ділянки на аукціонах;
- ціна землі не може бути нижче нормативної грошової оцінки;
- іноземців до купівлі землі допустять тільки за підсумками референдуму, орієнтовної дати якого поки немає.
У січні, за словами Сольського, документ буде внесений в зал парламенту для голосування.
Як повідомлялося, законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" народні депутати ухвалили в першому читанні 13 листопада.
Учитывая чел 8 ближайших родственников это целый район во владении одной семьи!
Да здравствует феодализм в Украине!
откуда у него 1000 га лично и дружбанов косюков-бахматюков? ))
откуда они её взяли если она не продавалась
Пітор Зеленський знов наіпав всю країну. Підписав меморандум, що правки до закону про крадіжку землі на комітеті будуть голосуватися та розглядатися чесно, а сьогодні свій підпис похеряв, 4000 правки за півгодини були відхилені, закон підтриманий і в будь-яку мить, по свистку, стадо ЗЕлених баранів збереться і проголосує це лайно вже в залі, на сесії.
Так, бидлото Зеленський, нам подобається така гра.
Особливо ії наслідки, коли гравець в кінці демонструє нам вільний, парящий полет(3 секунди), з 17 поверху об асфальт. )))
Не забудь нам повідомити, з якого будинку ти будеш паріть. Щоб ми встигли зарядити телефони і зафіксувати твою гру для історії...))
Будет тебе хозяин.И земля,и замок,и принцесса женой
"Земля вам не принадлежит, Конституция - это обман", - Зеленский В.А.