 10 тис. га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув усі поправки до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно аграрний комітет розглянув і схвалив остаточну версію до другого читання законопроєкту №2178-10 про запровадження ринку землі. Перешкод для голосування в сесійній залі вже не залишилося", - розповів він в суботу.

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Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня затвердив законопроєкт про обіг сільгоспземель до другого читання. Як розповів LIGA.net глава комітету Микола Сольський, основні положення реформи такі:

- купувати землю зможуть тільки українці й компанії, засновані громадянами України, а також місцеві громади і держава;

- ліміт концентрації землі в одних руках - не більше 10 000 га;

- власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю як заставу, потім вони будуть зобов'язані протягом двох років продати такі ділянки на аукціонах;

- ціна землі не може бути нижче нормативної грошової оцінки;

- іноземців до купівлі землі допустять тільки за підсумками референдуму, орієнтовної дати якого поки немає.

У січні, за словами Сольського, документ буде внесений в зал парламенту для голосування.

Як повідомлялося, законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" народні депутати ухвалили в першому читанні 13 листопада.