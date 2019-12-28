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Все про:ВР (5568) земельна реформа (114) Мушак Олексій (6) ринок землі (79) Сольський Микола (10)

 10 тис. га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув усі поправки до законопроєкту про ринок землі

Парламентський комітет із питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня розглянув всі правки до другого читання законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно аграрний комітет розглянув і схвалив остаточну версію до другого читання законопроєкту №2178-10 про запровадження ринку землі. Перешкод для голосування в сесійній залі вже не залишилося", - розповів він в суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня затвердив законопроєкт про обіг сільгоспземель до другого читання. Як розповів LIGA.net  глава комітету Микола Сольський, основні положення реформи такі:

- купувати землю зможуть тільки українці й компанії, засновані громадянами України, а також місцеві громади і держава;

- ліміт концентрації землі в одних руках - не більше 10 000 га;

- власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю як заставу, потім вони будуть зобов'язані протягом двох років продати такі ділянки на аукціонах;

- ціна землі не може бути нижче нормативної грошової оцінки;

- іноземців до купівлі землі допустять тільки за підсумками референдуму, орієнтовної дати  якого поки немає.

У січні, за словами Сольського, документ буде внесений в зал парламенту для голосування.

Як повідомлялося, законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" народні депутати ухвалили в першому читанні 13 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167783
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так для этого приготовили закон двойного гражданства заблаговременно .
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Ніхто не проти продажу землі як такого.
Проблема в десятках тисяч гектар в одні пейсаті руки. В Польщі 500 га в Угорщині 300.
Зебільний, так званий "ліміт", в 10000га просто кричить криком що земля буде скуповуваться для спекуляцій.
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и кто такие есть иностранцы для зедебилов? Так любой сепар из дыры имеет пасполрт Украины и рашенский паспорт он тоже может купить, и вот вам купил инностранец.
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10 тыс это 3 совдеповских колхоза в одни руки!
Учитывая чел 8 ближайших родственников это целый район во владении одной семьи!
Да здравствует феодализм в Украине!
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Те граждане кто имеет паи ничего не заработают от продажи земли.Фонарь.
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Я так полагаю что 73% Казлазеленских это и есть тот лохорат который Россия до 2014 года,на всех своих экономических форумах предполагала отправить осваивать Сибирь и Дальний Восток.А Украину заселить кацапом скрепоносным.В принцыпе ничего нового,- такая политика проводилась еще до революции.Почитайте хотя-бы рассказы Бунина "На край света" или "Козацким ходом",- в последнем к стати автор делится своими ощущениями между двумя народами.
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А морда не трісне нашим олігархам??? В Польщі дозволено купляти тільки 300га, тому там і фермерство процвітає, і сторено сотні тисяч робочих місць!!!
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В Польше максимальная площадь участка в собственности - 500 га. В Словакии не ограничено Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403
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І шо там в Словакії не обмежено? Скільки у найбільшого землевласника?
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Я против словак ничего не имею, но слыхал что у чехов словаки за молдован, ну вы поняли.
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соевые против рынка земли. Хорошо. Примем закон, чтоб соевым не давать землю, будут батрачить безземельные.
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Але сільгосп продукції вони вирощують більше ніж в Україні.
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Та- да, в Ізраїлі таки була пустиня. Зауважте, нема великих агрохолдингів, все клаптиками.
10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 1721
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ЗІ: а ось вам ще трохи ізраїльської пустині. Що витворяють кібуцники/колгоспники, Україна відпочиває.
10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 7797
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Машинобудування угробили, хімпром угробили, гмк добивають. Тепер добрались до землі.
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Фермерство вирішили похєрити. Політика тетчеризму- підтримки великого бізнесу за рахунок всіх інших верств населення залишається в силі. Ну, що ж, тоді Зеленському не залишається нічого іншого ніж збільшувати чисельність орлів Авакова.
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Чья земля того и воля. Если будет их земля значит унас не будет воли. Дожились.
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а чья замля у пети рошенистого? 10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8072
откуда у него 1000 га лично и дружбанов косюков-бахматюков? ))
откуда они её взяли если она не продавалась 10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 6946 10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 6946
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У вас и так же факто ее нету.За 25лет раздерибанено все под ноль.
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Вже скушно, банально і буденно писати про це.
Пітор Зеленський знов наіпав всю країну. Підписав меморандум, що правки до закону про крадіжку землі на комітеті будуть голосуватися та розглядатися чесно, а сьогодні свій підпис похеряв, 4000 правки за півгодини були відхилені, закон підтриманий і в будь-яку мить, по свистку, стадо ЗЕлених баранів збереться і проголосує це лайно вже в залі, на сесії.
Так, бидлото Зеленський, нам подобається така гра.
Особливо ії наслідки, коли гравець в кінці демонструє нам вільний, парящий полет(3 секунди), з 17 поверху об асфальт. )))
Не забудь нам повідомити, з якого будинку ти будеш паріть. Щоб ми встигли зарядити телефони і зафіксувати твою гру для історії...))

10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 4067
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ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! И те лохи которые думают что обогатятся на своих паях и те лохи которые думают что им все похеру и их рынок земли не касается! ОБЕ ГРУППЫ ЛОХОВ ПОЙДУТ В МАГАЗИНЫ НА ЗАПРАВКИ В БАНКИ И ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!! ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!! РАЗ НЕТУ МОЗГОВ!!
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І заборона продажі купленої землі на 10 років , щоб спекуляцій не було . Громадяни певної нації уже потирають руки робити гешевти з українською землею . P.S і коли вони встигли турборежимні врахувати всі поправки ? Цій владі вірити , себе не поважати . Влада шулерів , колаборантів і брехунів .
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Это самое ТУПОЕ, что можно придумать во время войны.
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С точки зрения Украины. Но не сточки зрения врага.
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Ну шо?!Осталось всем пожелать в Новом году,кота в сапогах
Будет тебе хозяин.И земля,и замок,и принцесса женой
10 тис.га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув всі поправки до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8067
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"Земля вам не принадлежит, Конституция - это обман", - Зеленский В.А.
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А шо вы хотели лохи ? Маланский вундеркинд вам сказал чесно и откровенно что с его приходом закончилась эпоха бедности и началась эпоха ************** и маланских зиферов С горечью вижу чсто ни одно его предвыборное обещание Выполнено не будет Во первыъ Нет желания у маланца их выполнять и во вторых Не с кем их выполнять Вы посмотрите на морду лица премьера По ней видно что мама его потратила много бабла чтобы он окончил школу
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один гражданин украины учереждает 20 фирм и покупает по 10 тыс га, итого выходит опять на 200 тыс)))
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Та заборона для негромадян не на купівлю повинна бути, а на володіння, мать вашу!
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100 квадратных километров в одни руки. Неплохо, не правда ли?
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Ніде у Європі не має право одна особа володіти такою площею орної землі. Найбільш це- 1тисяча!
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Нихто нихрена не понимает из народа, референдум такой же фонарь как и выборы кандидата в кого вложены большие деньги и *********.
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Был земля и нет земли у простолюдина, у олигархов очередная статья доходов.
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З прийняттям цього закону українці перетворяться на чужинців на своїй землі. Нагадаю, що Зеленський вже подав до Ради закон який легалізує подвійне громадянство. Причому пріоритет на отримання українського громадянства отримають громадяни Росії. Їм навіть не потрібно буде виходити з російського громадянства. Будьте прокляті всі хто голосував за Зеленського та Слуг народу.
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Посодовци нарушили закон они не легитимн. Доверя им нет.
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Кто-нибудь может остановить этих идиотов из слуги урода? Почему не начинается майдан?
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