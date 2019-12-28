 Рятувальники у зв'язку зі святами перейшли на посилений режим роботи, - ДСНС

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, в такому режимі співробітники відомства будуть працювати з 28 грудня по 2 січня і з 4 по 8 січня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Аби перевірити готовність особового складу апарату ДСНС до дій за призначенням, 27 грудня під керівництвом заступника директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Геннадія Герасимчука відбулося оповіщення та збір Штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, під час якого перевірено документацію робочих груп Штабу і готовність працівників апарату Служби до виїзду по тривозі та виконання завдань на місці події у зимовий період.

Крім цього, під час заняття проведено розгортання спеціального автомобіля мобільної оперативної групи та пересувного пункту управління ДСНС, налагоджено зв'язок зі Штабом з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при Державному агентстві автомобільних доріг України.

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Нагадаємо, що у період відзначення новорічних свят для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тис. рятувальників та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. осіб і 3 тис. 700 одиниць техніки.