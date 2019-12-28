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 Політика України
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Все про:Беркут (321) Луценко (2178) полонені (615)

 Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко

Справу про вбивства на Майдані треба спочатку довести до вироку суду, а лише потім проводити обмін ексберкутівців.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо суд над обвинуваченими в розстрілі 48 і пораненні 80 беззбройних майданівців тягнеться роками - це погано.
Якщо влада на завершальній стадії відпускає підсудних і унеможливлює рішення суду, це руйнування не тільки справедливості, а й власне держави. Я розумію, що треба витягувати з російських тюрем наших. Сам працював на обміни, під час яких додому повернулися сотні українців. Але, по-перше, за час моєї каденції було засуджено 1200 терористів і ще 1300 перебуває на стадії слідства. Тож міняти є на кого. По-друге, справу про вбивства на Майдані треба спочатку довести до вироку суду. І лиш затим - міняти. Непокаране зло регенерує себе. Невизнане зло в Москві оголосить себе добром і нищитиме правду, за яку віддали життя Герої Небесної Сотні", - заявив колишній генпрокурор.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 01
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 02
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 03
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 04
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 05
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 06
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 07
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 08
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167780
 
   
 Топ коментарі
 
Чего же он сам не довел, а теперь самый умный советы раздавать
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мертвых уже не вернуть, а пока живых можно... эта тварь луценко бездействовала а сейчас сука крылья распускает петушиные...
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и ЭТО еще смеет гавкать??????????
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Самокритично.
Але ви впевнені, що Цензор - місце для публічного каяття перед дзеркалом?
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Майдану спасибо за безвиз! А ти, лох, так и сиди в своем задрищенске! Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко - Цензор.НЕТ 6696
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Игра на пианино пуем Бубочки - это просто для поржать. И за это на сосне не вздернут. А вот предательство - это уже другое дело. Тут поржать не выйдет, зетипиллы. И будет не по приколу болтаться на гилляке.
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Уж чья бы корова мычала,а этого мерзавца молчала.
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Зеленскому то, что произошло на Майдане и после него, не болит.
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Умник картавий, подонок, ти чого втік..
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ГЛАВНОЕ,чтобы этих убийц после обмена,обратно в Украину не пускали.
На расее они хунь кому нужны.
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Їх там в космонавти візьмуть, будуть мирні протести розганяти і свідчити в суді, що їм пластмасовим стаканчиком руку зламали.
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Ти і розвалював Країну, геніатальний!
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За 5 лет при Пете и Луценко как то не торопились осудить Беркут, т.к. понимали, что такое осуждение тут же вызовет резкую реакцию западных спонсоров и ЕСПЧ, хоть вечная проволочка с судом тоже привела к жалобе в ЕСПЧ, имеющей 100% на удовлетворение. Теперь деятели прежней власти мечтают, чтоб Зе вляпался туда, куда им самим вляпаться было неохота.
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судові проволочки влаштовують адвокати, зебіл ти кльопаний
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А хто сказав що Зеленському не вигідно зруйнувати Україну??? Йому російське ху@ло вже наперед заплатив... В Зелі і його друзях в усіх віли в Іспанії і на мальдівах... Грошики всі в офшорах... Так що Зеля спокійно втілює установки окупантів по нищенню України і українців.
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Как этот флюгер уже достал.У твоего патрона было 5 лет,чтобы все было по другому.Теперь не квакайте,ваше мнение интересно только свидетелям святого рошена.
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Слышь пуголо огородное,залезть туда откуда вылезло,может и за умного пойдешь,хотя такое обычно безнадежно.
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козлота пишущая херню... если вы на столько деловые то пойдите сами или отправьте своих родственников и замените пленных в россии.....а луценка гниду вместе с порошенко не меньшей гнидой на нары....
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юГик, не в Лондон ехай или в Испанию, пойди займи место одного из "отдыхающих" в паРаше. а потом вякай, мол не надо меня менять, оставьте себе беркутню, а меня гнить в паРаше.
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Югик а не твой ли шеф посылал украинских моряков поучаствовать в авантюре , после которой их пришлось вызволять путём обмена на арестованную спецслужбами сепарню и высокопоставленную кацапскую агентуру ?
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Юга а если суд признает их невиновными!?
Ты пьяная морда такую возможность не учел?Или ты уже и суд и пгокугог в одном лице.
И что делала сторона обвинения пять лет?
Бухала и свадьбы *****...ков устраивала,с собачкой танцевала.
А ну да,ей простительно у нее юридического образования нет!
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Кто мешал алкашу луценку расследовать это дело за 5 лет бесславного правления соевого ублюдка??? Видимо, только то, что ниточки тянутся к пашинскому, парубию и прочей соевой сволочи?
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Ну и наворотили Вы говна,выше крыши!Был расстрел Майдана онлайн,по секундам.Не надо наводить тень на плетень.На видео мы прекрасно видим ,как чёрная рота стреляет по демонстрантам из воздушек?Причём в том видео Пашинский и К.Лишь бы кучу наложить.
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Алкаш на посту генпрокурора не разрушил государство - значит как-то и это переживем!
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