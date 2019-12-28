 Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо суд над обвинуваченими в розстрілі 48 і пораненні 80 беззбройних майданівців тягнеться роками - це погано.

Якщо влада на завершальній стадії відпускає підсудних і унеможливлює рішення суду, це руйнування не тільки справедливості, а й власне держави. Я розумію, що треба витягувати з російських тюрем наших. Сам працював на обміни, під час яких додому повернулися сотні українців. Але, по-перше, за час моєї каденції було засуджено 1200 терористів і ще 1300 перебуває на стадії слідства. Тож міняти є на кого. По-друге, справу про вбивства на Майдані треба спочатку довести до вироку суду. І лиш затим - міняти. Непокаране зло регенерує себе. Невизнане зло в Москві оголосить себе добром і нищитиме правду, за яку віддали життя Герої Небесної Сотні", - заявив колишній генпрокурор.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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