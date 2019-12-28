 Газові переговори тривають: робота, можливо, затягнеться на вихідні, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо активно працювати з" Газпромом ". Можливо, будемо і сьогодні, і завтра", - написав він.

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