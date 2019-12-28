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 Газові переговори тривають: робота, можливо, затягнеться на вихідні, - глава Оператора ГТС Макогон

Українська і російська сторони в суботу у Відні продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року. Робота, ймовірно, затягнеться на вихідні.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо активно працювати з" Газпромом ". Можливо, будемо і сьогодні, і завтра", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167778
 
 
 Топ коментарі
 
Оце так хлопці запрацювались. Будуть всі вихідні у Відні працювати... (з елітними повіями, коксом, шампусиком "Вдова Кліко" по 500 баксів).
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есть такое предложение у туроператоров "новый год в вене" ))
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Оце так хлопці запрацювались. Будуть всі вихідні у Відні працювати... (з елітними повіями, коксом, шампусиком "Вдова Кліко" по 500 баксів).
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МОСКВА - СТОЛИЦА СВЕРХДЕРЖАВЫ
Пенсионеры вечерком вышли за продуктами -
копаются в мусорках рядом с супермаркетом.

Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 8342
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есть такое предложение у туроператоров "новый год в вене" ))
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Возможно после выходных уже Украина будет кацапам должна 3млрд...
ХАХАХАХА.... Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5431 Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5431 Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5431 Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5431 Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5431 Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5431
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Що ще не дозвизділись... Чим більше триндять, тим більш тривожно.
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Гаденыш бутусик опять работает с путинским интерфаксом.
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Коломойскому и другим украинским олигархам нужен большой рынок союзного государства Украины, России и Белоруссии, т.к. они поняли, что западные рынки им не светят. К этому и идем
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Так вроде уже все сдали, выполнили условия Путена. Обнулили претензии, подарили Макшании 12 млрд в обмен на 3. Отпустили для обмена всех уголовников убийц и террористов. Или ссутся возвращаться домой с пабедой?
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Шкуру неубитого ведмедя подсунули мокшандии.
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Ты про сратега главкома ссыкуна Бубочку? Он такой, он подсунет.
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В рамках цих газових переговорів...
Російський телеканал СТС купив серіал «Папік» виробництва студії «Квартал 95», повідомив російському виданню «Коммерсант» представник телеканалу.
На сайті СТС уже оприлюднили анонс серіалу. Він має вийти в ефір 20 січня 2020 року.
«Квартал 95» наразі не коментував цю інформацію. Це вже другий продукт «Кварталу 95», який з'явиться на російському телебаченні за останній час. У середині грудня телеканал ТНТ показав три епізоди першого сезону серіалу «Слуга народу» з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.
Згодом на телеканалі повідомили,
що не збиралися показувати в ефірі весь серіал. Там розповіли, що
перший сезон можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Premier, який разом із
ТНТ входить до холдингу «Газпром-Медіа».

Прем'єра серіалу «Папік» в Україні відбулася 2 грудня на телеканалі «1+1».https://www.radiosvoboda.org/a/news-serial-papik/30348096.html
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Хорошо на премии погуляют. Бабки на шампанское и проституток в европах спустят под ноль
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О новости, что Газпром заплатил деньги порохоботы беснуются больше, чем даже руссоСМИ. Совпадение? Не думаю
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кароче, будет море халявного европейского гаса и свой гас можно будет использовать исключительно в личных целях
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Надо торопиться, а то русские успеют достроить свой СП-2, и тогда хана. У них укладка труб тоже достаточно бытро проходит. Кто не верит, молжет посмотреть здесь
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