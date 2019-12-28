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 Політика України
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 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ВIДЕО

Київський апеляційний суд сьогодні, 28 грудня, продовжив розгляд апеляційних скарг колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають від Рябошапки пояснень через зміну прокурорів у справі. ДОКУМЕНТ

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подані обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167776
 
 
 Топ коментарі
 
Земрази отпускают убийц Небесной Сотни.
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Самое страшное в дальнейшем будет то...что "герои Л/ДНР" вдруг станут равными со всеми участниками АТО и могут нагло пользоваться всеми благами государства. А Московия всему Миру будет говорить что в Украине происходила гражданская война и часть Украины вернулась в родную гавань, Операция "Крым" удалась,теперь можно такими темпами и всю Украину вернуть в московское стойло Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 2621
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"Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев." - зачем это представление? Как суду сказано рассмотреть, так суд и рассмотрит.
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"Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев." - зачем это представление? Как суду сказано рассмотреть, так суд и рассмотрит.
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Земрази отпускают убийц Небесной Сотни.
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а як назвати тих, хто за 5(П'ЯТЬ) років нічого не зробив, щоб вони отримали вирок????
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Эти мрази гнили в сизо пять лет. Теперь, благодаря зебилам, будут гулять на свободе. Но зебилам в штаны опять насрал ПОРОШЕНКО.
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ви впевнені що вони там "гнили"? ви з цим порошенком геть глузд втратили - де вироки після "суперрозсідувань" цінних прокурорів??? невже часу не вистачило???, та і судова ж рехворма проведена - чи забули? судді ж всі петрухою реформовані, наче не "земразі" їх призначали
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А ви брали участь у процесі, чи вам просто не подобається, що це довго?
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Уже год как зелёная плесень у власти. Так что не рассказывай сказки.. эта мразь уже давно везде своих людей расставило.
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дивний ви якийсь - до солоденького за 5 років питань не виникло - чого ніхто не покараний???? його казки влаштовували???
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Какая "судова ж реформа проведена"? Вот это супер!!! Народ желают, чтобы судебная реформа была проведена за 5 лет!!! Известно ли вам, что, например, реформа в сфере среднего образования началась в прошлом году, а завершение её планируется только в 2027 году? И после 2027 г. еще приличное количество лет пройдёт, прежде чем система среднего образования полностью перейдёт на европейские стандарты и будет осуществляться автоматически без надрыва и потрясений. А сколько лет надо, чтобы нашу коррумпированную, зависимую от политической конъюктуры систему правосудия, перевести на европейские стандарты и обеспечить верховенство права в старе? Один только кадровый вопрос чего стоит!!!
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ну це ж не я розповідала про 147 завершених рехворм
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Похоже, что всё-таки вы. Я, например, не слышала о 147 ЗАВЕРШЕННЫХ реформах. А о 144 реформах, которые проводятся в Украине слышала. https://censor.net.ua/ua/video_news/453397/poroshenko_144_reformy_za_3_roky_tse_ostatochne_proschavayi_radyanskiyi_rosiyiskiyi_imperiyi_video
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ви так фахово розповіли скільки часу потрібно щоб досягти результату, а 144 "потужні" одночасно вас не дивують? судова видавалася як завершена...
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При наявності фінресурсу я судову реформу всю би зробив за Один рік. І були би прекрасні суди .
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Нашому теляті та вовка б з"їсти. Зелёный тоже думал, что придёт и всё рукой разведёт. Как это у него сейчас получается, мы все свидетели. Смех сквозь слёзы.
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він зупинився невідомо де. Щоправда, це краще ніж банда соєвих мародерів
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тут мій брат підвозив заробітчанина з Болгарії на днях (я сам два роки був в Угорщині). Так от він розповів, що він два роки працює в найбідніший країні Європи і ми відстаємо і від них по всіх питаннях. Те саме я можу сказати, що ми відстаємо і від поляків і від угорців і від словаків з чехами і це я мовчу про прибалтів, які давно вже віддійшли від московії та радянщини. І лише ми українці та білоруси живемо в якійсь казці, де якщо розмовляєш мовою, то або бандерівець або ще хтось... А якщо прагнеш певних змін, то говорять, що вали звідси тощо. Так що якось так.
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Особбено если учесть что кроме этих то всех суд жеПарашенковский и отпустил
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Самое страшное в дальнейшем будет то...что "герои Л/ДНР" вдруг станут равными со всеми участниками АТО и могут нагло пользоваться всеми благами государства. А Московия всему Миру будет говорить что в Украине происходила гражданская война и часть Украины вернулась в родную гавань, Операция "Крым" удалась,теперь можно такими темпами и всю Украину вернуть в московское стойло Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 2621
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арленок, арленок, взлети выше сонца
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Наче ніхто не здогадується про результат... Відпускайте вже їх скоріше, бо Портнову і зеняші нікуди добробатів та волонтерів саджать!
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Какъв Позор!

Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!
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вопрос не стоит о том нужно ли нам освобождать наших воинов из плена или не нужно. тут вопрос в другом: на каком законном основании государство снимает обвинения с мусоров убивших более 100 граждан Украины?!
ни судьи, ни прокуроры участвующие в этом шоу вам не ответят на этот вопрос по одной простой причине - им приказано зельцманом срочно выпускать братушек, чтобы перед новым годом хоть как-то поднять стремительно падающий рейтинг главного клоуна страны.
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Гилад Шалид.
1:1027.
По моему из 1027 только 400 являлись осужденными за терроризм,остальные подозреваемые.
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В Ізраїлі обмін терористів погоджувався з суспільством. Остаточне рішення прийняв уряд, голосуючи за та проти.
Терористи були засуджені.

На документі, який підписував прем,єр було зазначено, що він пам'ятає про злочини і не пробачає.
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Всё идёт по плану - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
Не равняйте евреев тех которые в Израиле с нашими евреями, в Израиле и землю не продают. - В Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности.
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Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 916Дмитро Корчинський
17 хв ·

Прокурорів в суді по беркутівцям за командою Рябошапки змінили .
Вбивці Небесної сотні не будуть покарані !

Olga Khudetska
49 хв ·

На цьому відео зафіксовані смертельні влучання в 47 людей, загиблих на Інститутській.
Зеленим квадратиком позначено ще живу людину. Червоним - момент влучання\загибелі.
В хронологічній послідовності. Прив'язано до астрономічного часу.

Внизу підписано ім'я людини в кожному з епізодів.
Це відео є в матеріалах справи.
Також до астрономічного часу прив'язано переміщення та постріли Аброськіна, та інших беркутівців (це багатогодинні відеосинхронізації з усіх камер та відео, які дають повну картинку того, що відбувалось, посекундно).
Ці відео - одні з доказів у справі розстрілу на Інститутській, в якій обвинувачуються п'ятеро беркутівців. Сьогодні їх хочуть випустити в апеляційному суді заради обміну.
Більше підсудних в цій справі нема - всі втекли або померли. Це єдині, від яких можна тягнути цю ниточку.
Готові віддавати?

https://youtu.be/y7TZMjrkAB4

Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 718
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ОТСТРЕЛ на украинци от кгбсволочите просто като дивеч

,,..они расстреляли 20 февраля 2014 года 88 активистов Майдана. Всего в этот день погибли 104 участника акции протеста.,,

От ​

https://www-dialog-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.dialog.ua/ukraine/197914_1577475128/amp?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15775254898135&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%9E%D1%82%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F197914_1577475128

"История с "беркутовцами" - это огромное облегчение для всех агентов Кремля", - Голобуцкий
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,,...такие услуги агрессору серьезно подрывают национальную безопасность Украины.

"Знаете, кремлевским шпионам это все должно очень экономить нервы и здоровье. Они теперь спокойно едут на задания, потому что знают, что всегда могут вернуться, пусть и с определенной задержкой", - отметил политтехнолог.
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Суд рассматривает апилляцию,на арест.
Далее,пять лет они находятся под следствием,но суд не признал их виновными.
Убийцами они будут только тогда,когда они будут осуждены.Сейчас они подозреваемые.
Как по вашему быть подозреваемыми в СИЗО пять лет?
Что пять лет делала пгокугатуга?
Не дай Вам Бог,пять лет в СИЗО быть подозреваемым.
А штампы,что они,именно они убийцы,это всего лишь штампы.Докажите осудите!
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Один из обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане экс-«беркутовец» Павел Аброськин, прикрепил к куртке нашивку с символикой, похожей на российский флаг.

Эти убийцы вместе с зеленой властью уже просто издеваются над памятью наших погибших!
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 5080
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Что ты пишешь мразь ублюдочная - они расстреливали безоружных людей как в тире.
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Если эти суки отпустят этих убийц - то все они - судьи, кукловоды этих шавок-судей автоматически становятся вне закона без всяких сроков давности.
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і що ? вони всі дуже бояться тупу аморфну біомасу, якою є український народ?
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Зелень казала що переріже телефон із свого кабінету у суд. Збрехав, як завжди. Їх вже включили у списки на обмін. Для чого цей цирк із " судом" ?
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Клоунська влада відпускає на волю вбивць, які вбили і будуть вбивати українців !


Будьте прокляті зелені клоуни !!! Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 4761
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Я за гуманность, нужно отпускать на обмен, но перед этим обязательно выколоть глаза и отрезать пальцы, что бы больше никого не могли убивать.
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Беда в том, что Украина (74%) заплясала под дудку Путина. Тот сказал: выбирайте кого угодно, только не Порошенко. - Выбрали кого угодно. Отведите войска. - Не пикнули, отвели, хотя в Минских соглашениях ни слова об отводе у войск нет, там стоит отвод тяжёлых вооружений. Заберите претензию на 12 млд $. - Забирают. Отдайте наших убийц и ценных свидетелей преступлений. - Отдают.
Украина, ты была Героем в 2014-ом.
Сейчас ты жалкое зрелище.
Ты зачёркиваешь будущее своих потомков.
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Все потому что удалось поставить своего кремлевского функционера порошенко, создателя 5 колонны кремля в Украине - партии регионов, возглавляемой кошельками кремля, миллиардерами-гражданами Украины. Этому ублюдку удалось полностью сохранить всю прогнившую систему 5 колонны, которая полностью поразила все органы гос. власти, суды это одна из ветвей, которую отдали функционеру кремля - кивалову и он так же справился с задачей на 100%, суды полностью под контролем кремля. У нас сейчас идет борьба патриотического меньшинства против массированного ОПГ с огромными миллиардными бюджетами, которые выделяются на уничтожение Украины. У страны нет будущего, пока не начнут чистить любыми способами гос структуры от агентов и любителей кремлевского живодерства.
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а чому б цьому суду не розглянути питання: 1) про повернення України до складу Росії; 2) Виселення до Сибіру та Далекого Сходу "буржуазніых украинских националистов"; 3) Визнання України Малороссией; 4) Остаточну заборону української мови... Цього вже достатньо.
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на выходные что никто в Киеве не соберется что б остановить этот произвол ...и похер курс по 23 грн если что ....людей убивали в центре Киева в правительственном квартале и убийц теперь цинично под предлогом обмена выпустят ? это гониво
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Шахматист Беня подвел своего короля (фигуру мелкую и слабую) под шах и готов уже убрать его с доски... Как только он это сделает путин возьмет доску и саданет Беню этой доской по башке... путин в шахматы не умеет, - он в Чапаева могет и в дурака (подкидного)
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