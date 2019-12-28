 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подані обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.
Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.
Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.
Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!
ни судьи, ни прокуроры участвующие в этом шоу вам не ответят на этот вопрос по одной простой причине - им приказано зельцманом срочно выпускать братушек, чтобы перед новым годом хоть как-то поднять стремительно падающий рейтинг главного клоуна страны.
Терористи були засуджені.
На документі, який підписував прем,єр було зазначено, що він пам'ятає про злочини і не пробачає.
17 хв ·
Прокурорів в суді по беркутівцям за командою Рябошапки змінили .
Вбивці Небесної сотні не будуть покарані !
Olga Khudetska
49 хв ·
На цьому відео зафіксовані смертельні влучання в 47 людей, загиблих на Інститутській.
Зеленим квадратиком позначено ще живу людину. Червоним - момент влучання\загибелі.
В хронологічній послідовності. Прив'язано до астрономічного часу.
Внизу підписано ім'я людини в кожному з епізодів.
Це відео є в матеріалах справи.
Також до астрономічного часу прив'язано переміщення та постріли Аброськіна, та інших беркутівців (це багатогодинні відеосинхронізації з усіх камер та відео, які дають повну картинку того, що відбувалось, посекундно).
Ці відео - одні з доказів у справі розстрілу на Інститутській, в якій обвинувачуються п'ятеро беркутівців. Сьогодні їх хочуть випустити в апеляційному суді заради обміну.
Більше підсудних в цій справі нема - всі втекли або померли. Це єдині, від яких можна тягнути цю ниточку.
Готові віддавати?
https://youtu.be/y7TZMjrkAB4
,,..они расстреляли 20 февраля 2014 года 88 активистов Майдана. Всего в этот день погибли 104 участника акции протеста.,,
От
https://www-dialog-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.dialog.ua/ukraine/197914_1577475128/amp?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15775254898135&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%9E%D1%82%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F197914_1577475128
"История с "беркутовцами" - это огромное облегчение для всех агентов Кремля", - Голобуцкий
"Знаете, кремлевским шпионам это все должно очень экономить нервы и здоровье. Они теперь спокойно едут на задания, потому что знают, что всегда могут вернуться, пусть и с определенной задержкой", - отметил политтехнолог.