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 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський апеляційний суд сьогодні, 28 грудня, продовжив розгляд апеляційних скарг колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подані обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167776
 
 
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"Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев." - зачем это представление? Как суду сказано рассмотреть, так суд и рассмотрит.
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Земрази отпускают убийц Небесной Сотни.
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а як назвати тих, хто за 5(П'ЯТЬ) років нічого не зробив, щоб вони отримали вирок????
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Эти мрази гнили в сизо пять лет. Теперь, благодаря зебилам, будут гулять на свободе. Но зебилам в штаны опять насрал ПОРОШЕНКО.
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Самое страшное в дальнейшем будет то...что "герои Л/ДНР" вдруг станут равными со всеми участниками АТО и могут нагло пользоваться всеми благами государства. А Московия всему Миру будет говорить что в Украине происходила гражданская война и часть Украины вернулась в родную гавань, Операция "Крым" удалась,теперь можно такими темпами и всю Украину вернуть в московское стойло Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 2621
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арленок, арленок, взлети выше сонца
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Наче ніхто не здогадується про результат... Відпускайте вже їх скоріше, бо Портнову і зеняші нікуди добробатів та волонтерів саджать!
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Какъв Позор!

Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!
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вопрос не стоит о том нужно ли нам освобождать наших воинов из плена или не нужно. тут вопрос в другом: на каком законном основании государство снимает обвинения с мусоров убивших более 100 граждан Украины?!
ни судьи, ни прокуроры участвующие в этом шоу вам не ответят на этот вопрос по одной простой причине - им приказано зельцманом срочно выпускать братушек, чтобы перед новым годом хоть как-то поднять стремительно падающий рейтинг главного клоуна страны.
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В Ізраїлі обмін терористів погоджувався з суспільством. Остаточне рішення прийняв уряд, голосуючи за та проти.
Терористи були засуджені.

На документі, який підписував прем,єр було зазначено, що він пам'ятає про злочини і не пробачає.
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Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 916Дмитро Корчинський
17 хв ·

Прокурорів в суді по беркутівцям за командою Рябошапки змінили .
Вбивці Небесної сотні не будуть покарані !

Olga Khudetska
49 хв ·

На цьому відео зафіксовані смертельні влучання в 47 людей, загиблих на Інститутській.
Зеленим квадратиком позначено ще живу людину. Червоним - момент влучання\загибелі.
В хронологічній послідовності. Прив'язано до астрономічного часу.

Внизу підписано ім'я людини в кожному з епізодів.
Це відео є в матеріалах справи.
Також до астрономічного часу прив'язано переміщення та постріли Аброськіна, та інших беркутівців (це багатогодинні відеосинхронізації з усіх камер та відео, які дають повну картинку того, що відбувалось, посекундно).
Ці відео - одні з доказів у справі розстрілу на Інститутській, в якій обвинувачуються п'ятеро беркутівців. Сьогодні їх хочуть випустити в апеляційному суді заради обміну.
Більше підсудних в цій справі нема - всі втекли або померли. Це єдині, від яких можна тягнути цю ниточку.
Готові віддавати?

https://youtu.be/y7TZMjrkAB4

Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 718
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ОТСТРЕЛ на украинци от кгбсволочите просто като дивеч

,,..они расстреляли 20 февраля 2014 года 88 активистов Майдана. Всего в этот день погибли 104 участника акции протеста.,,

От ​

https://www-dialog-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.dialog.ua/ukraine/197914_1577475128/amp?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15775254898135&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%9E%D1%82%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F197914_1577475128

"История с "беркутовцами" - это огромное облегчение для всех агентов Кремля", - Голобуцкий
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,,...такие услуги агрессору серьезно подрывают национальную безопасность Украины.

"Знаете, кремлевским шпионам это все должно очень экономить нервы и здоровье. Они теперь спокойно едут на задания, потому что знают, что всегда могут вернуться, пусть и с определенной задержкой", - отметил политтехнолог.
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