 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подані обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних в масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.