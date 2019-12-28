 Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко

Про це заявив німецьким ЗМІ міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, Трамп "нагадав" Зеленському, що "через свою географічну близькість європейці мають зробити більше для безпеки" України, і український лідер погодився.
Пристайко впевнений, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель не ображається на слова двох президентів. Він зазначив, що не варто дивуватися словам, які лідери держав використовують у конфіденційних телефонних розмовах.
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Стенограму розмови президентів, яка відбулася 25 липня, оприлюднили 25 вересня. Зеленський, зокрема, сказав: "Я зустрічався з Ангелою Меркель і розмовляв із нею. Я також зустрічався з Макроном, і я казав їм, що вони роблять недостатньо в питанні, що стосується санкцій [проти РФ]. Вони не застосовують санкцій. Вони не працюють так, як мають працювати для України".
Зеленський 25 вересня пояснив, що "дзвінок був у дуже складний період, коли повернули Росію в ПАРЄ, коли санкції не мали такого гучного тиску на будівництво "Північного потоку – 2".
А так всё нармальна!
Да она счастлива при этом
Что Зеленский, что Трамп - два клоуна-хабадника - изображают "противостояние"
хабадскому кремлю.
Все евреи - от Спинозы до Грузенберга - не могут отвергнуть, что когда произносится слово "евреи", то все окружающие чувствуют подозрение, недоверие, ждут худого, ждут беды себе... Вот что, мои милые русские: такое всеобъемлющее недоверие и от таких древних времен - не может не иметь под собою основания. И поэтому всячески сторонитесь евреев и не вступайте в никакие отношения с ними".
В.В.РОЗАНОВ /1856 - 1919 гг./ русский писатель, философ, публицист
и еще меньшим к монике - тараканьи бега...
Все таки обиделась.)
С чего он взял, что она не обиделась?
чисто по причине - она же политик, и политик Главной страны в Европе - Германии.
хотелось бы знать, шо происходит и шо ждать...
може германцы на сайте обьяснят?
"«В Государственной думе затевается хуже, чем государственная измена, - затевается национальное предательство - разрешение целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять не военным, коммерческим и юридическим насилием нашу территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе. Под скромным именем «еврейского равноправия» отстаивающие его русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы завоевания, хотя бы и бескровного. Подчёркиваю слово «ужасы»: вы, невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, посмотрите же воочию, что делается уже в захваченных евреями христианских странах. Посмотрите, в каком состоянии находится народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским населением, хотя бы стран давно конституционных. Поглядите, как изнывает русское племя - такое же, как и мы, - в австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей и отдана на съедение паразитному народцу. Ведь то же самое, а не что иное вы готовите и для Великой России, единственной страны в Христианстве, ещё не вполне доступной для жидовства…
Вы подготавливаете нашествие… десяти миллионов азиатского, крайне опасного, крайне преступного народа, составляющего в течение четырёх тысяч лет гнойную язву на теле всякой страны, где этот паразит селится!..
Евреи одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а фальсификациями этих качеств."
Вона ж не Зеля', який кидається у відповідь на критику.
Шось не можу уявити, щоби батько Ангели почав її захищати і обзивати людей бидлом.