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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4002) Меркель (596) Пристайко (307) Трамп (2065)

 Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав, що не варто дивуватися словам, які лідери держав використовують у конфіденційних телефонних розмовах. Він не вважає, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель могла образитися на слова про неї в розмові президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

Про це заявив німецьким ЗМІ міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, Трамп "нагадав" Зеленському, що "через свою географічну близькість європейці мають зробити більше для безпеки" України, і український лідер погодився.

Пристайко впевнений, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель не ображається на слова двох президентів. Він зазначив, що не варто дивуватися словам, які лідери держав використовують у конфіденційних телефонних розмовах.

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Стенограму розмови президентів, яка відбулася 25 липня, оприлюднили 25 вересня. Зеленський, зокрема, сказав: "Я зустрічався з Ангелою Меркель і розмовляв із нею. Я також зустрічався з Макроном, і я казав їм, що вони роблять недостатньо в питанні, що стосується санкцій [проти РФ]. Вони не застосовують санкцій. Вони не працюють так, як мають працювати для України".

Зеленський 25 вересня пояснив, що "дзвінок був у дуже складний період, коли повернули Росію в ПАРЄ, коли санкції не мали такого гучного тиску на будівництво "Північного потоку – 2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167775
 
 
 Топ коментарі
 
Не ясно только почему об этом говорит не сама Меркель, а какая-то зеленая дристайка.
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Она не обиделась, но военную помощь Германия не дала.
А так всё нармальна!
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Чего ей обижаться на убогих?
Что Зеленский, что Трамп - два клоуна-хабадника - изображают "противостояние"
хабадскому кремлю.
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Она не обиделась, но военную помощь Германия не дала.
А так всё нармальна!
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Германия и раньше военную помощь не давала,только гуманитарку
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Не ясно только почему об этом говорит не сама Меркель, а какая-то зеленая дристайка.
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Потому, что необходимо переврать содержание разговора и успокоить зебов...
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Тут даже не подслушивали Меркель,а вели разговор о ней
Да она счастлива при этом
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Чего ей обижаться на убогих?
Что Зеленский, что Трамп - два клоуна-хабадника - изображают "противостояние"
хабадскому кремлю.
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"В "еврее" пришла новая "категория"... В еврее никакой "крупицы" нет нашего, нет французского, нет немецкого, нет английского. Ничего европейского нет и не будет. Еврей сам по себе не только бесталанен, но - ужасающе бесталанен: взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный; сосать душу и дар из каждого своего соседа, из города, из страны...
Все евреи - от Спинозы до Грузенберга - не могут отвергнуть, что когда произносится слово "евреи", то все окружающие чувствуют подозрение, недоверие, ждут худого, ждут беды себе... Вот что, мои милые русские: такое всеобъемлющее недоверие и от таких древних времен - не может не иметь под собою основания. И поэтому всячески сторонитесь евреев и не вступайте в никакие отношения с ними".
В.В.РОЗАНОВ /1856 - 1919 гг./ русский писатель, философ, публицист
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Самое прикольное , если заменить слово "еврей" на " кацап" , то содержание совершенно неизменится ( это-ж надо ....)
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Дитячий садок, краще би промовчав, ображається))) Ви коли небудь на клоунів ображалися, ось і тут подібна ситуація, бо знають що ви некомпетентні, неграмотні, тому і реакція на політичну тупість відповідна..
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Долго же они думали...обижаться или нет... 😁
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тетка в курсе с кем дело имеет - без малейшего уважения к ней,,,
и еще меньшим к монике - тараканьи бега...
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"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал Пристайко.Источник: https://censor.net.ua/n3167701
Все таки обиделась.)
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Не стаття, а якась "дічь". Схоже на ситуацію з х/ф "Діамантова рука": "Сеня, ну-ка быстро объясни товарищу почему Володька сбрил усы!"
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Пристайко мысли фрау Меркель прочитал?

С чего он взял, что она не обиделась?
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кто бы лучше сказал от чего ее штормит время от времени?
чисто по причине - она же политик, и политик Главной страны в Европе - Германии.
хотелось бы знать, шо происходит и шо ждать...
може германцы на сайте обьяснят?
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Поперся Зеленский на пост Президента,а зебилы подумали,что шут может руководить государством!Кругом одни проколы и глупости: что в международной политике,что в армии,что в экономике!И чем раньше клоун уйдет с арены,тем лучше будет стране и ее людям!Держава и люди могут не выдержать,особенно в экономике!Ведь глупость Зе-команды всем очевидна!
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Статьи и очерки Меньшикова были запрещены до 1991 года. Только в 1991 в Москве были изданы его «Письма к ближним», а в 1999 - «Письма к русской нации».Привожу фрагменты из статьи Меньшикова «Еврейское нашествие» (Новое время. № 12555):
"«В Государственной думе затевается хуже, чем государственная измена, - затевается национальное предательство - разрешение целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять не военным, коммерческим и юридическим насилием нашу территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе. Под скромным именем «еврейского равноправия» отстаивающие его русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы завоевания, хотя бы и бескровного. Подчёркиваю слово «ужасы»: вы, невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, посмотрите же воочию, что делается уже в захваченных евреями христианских странах. Посмотрите, в каком состоянии находится народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским населением, хотя бы стран давно конституционных. Поглядите, как изнывает русское племя - такое же, как и мы, - в австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей и отдана на съедение паразитному народцу. Ведь то же самое, а не что иное вы готовите и для Великой России, единственной страны в Христианстве, ещё не вполне доступной для жидовства…
Вы подготавливаете нашествие… десяти миллионов азиатского, крайне опасного, крайне преступного народа, составляющего в течение четырёх тысяч лет гнойную язву на теле всякой страны, где этот паразит селится!..
Евреи одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а фальсификациями этих качеств."
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Не обижается, но Германия в военной помощи (по словам того же Пристайко) в своё время отказала. Данке, фрау Риббентроп.
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Это ни как не связано, у немцев такая внешняя политика после 1945 года.
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Может, все таки, претензии своему )(уйлу предъявишь? Меркель нам ничего не должна
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По сути нечего ответить, жаба мордовская? Катись в свои мокшанские болота Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2105
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Просто я ничего не доказываю шоколадному отребъю, пора бы запомнить уже
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Ну Германия могла бы по не официальным каналам оказывать военную помощь, разные способы есть, только видно Меркель, это вам не фюрер Третьего Рейха, тот нашёл бы способ помочь.
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а до разговора зеленского с трампом помогала или хотя бы обещала оказывать военную помощь?
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Она сама об этом пристайке и шепнула. Не ссы, мол, всё ништяк!
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Для сотрудников ШТАЗИ это терпимо,их всегда унижали и при соц лагере и при капитализме. Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3340
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Её утешает то как зовут КГБшника кремлёвского Фюрера на стороне,
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Та звісно...
Вона ж не Зеля', який кидається у відповідь на критику.
Шось не можу уявити, щоби батько Ангели почав її захищати і обзивати людей бидлом.
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дристайка молодца, нашел к бабушке личный подход
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В преддверии празднования Победы над фашизмом, следует сказать, что фашизм не побежден. Сегодня Московия перехватила эстафету германского фашизма, проповедует его идеологию, ведет захватнические войны, не признает международное право, суверенитет других государств. Сегодня Московия это четвертый Рейх. Мир начал делится на тех, кто поддерживает фашизм Московии и на тех, кто за мир, демократию, свободу. К сожалению, Германия не сделала выводов от Второй мировой войны, стала поддерживать фашизм Московии, Путина его политику. Германия отказала в военной помощи Украине, которая борется за свою независимость. В это трудное и тяжелое время США всячески поддерживают Украину, помогают ей. Хочется поблагодарить наших американских братьев за помощь Украине, за борьбу за мир, за большой вклад в борьбе против фашизма.
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Не обижается, но кабинет в газпроме по соседству с шредером обживает
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Ей тоже место в Газпроме приготовили?
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І це каже головний "дипломат" країни. Вона не буде говорити, вона не надасть воєнної допомоги. Так, в дипломатії звучитать слова " Я образилась".
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Конечно нет. Но на@уй Украину послала. Без обид.
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