 Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко

Про це заявив німецьким ЗМІ міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, Трамп "нагадав" Зеленському, що "через свою географічну близькість європейці мають зробити більше для безпеки" України, і український лідер погодився.



Пристайко впевнений, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель не ображається на слова двох президентів. Він зазначив, що не варто дивуватися словам, які лідери держав використовують у конфіденційних телефонних розмовах.

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Стенограму розмови президентів, яка відбулася 25 липня, оприлюднили 25 вересня. Зеленський, зокрема, сказав: "Я зустрічався з Ангелою Меркель і розмовляв із нею. Я також зустрічався з Макроном, і я казав їм, що вони роблять недостатньо в питанні, що стосується санкцій [проти РФ]. Вони не застосовують санкцій. Вони не працюють так, як мають працювати для України".



Зеленський 25 вересня пояснив, що "дзвінок був у дуже складний період, коли повернули Росію в ПАРЄ, коли санкції не мали такого гучного тиску на будівництво "Північного потоку – 2".



