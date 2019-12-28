 Найвірогідніший сценарій - це поступове зміцнення гривні, - Милованов

Про це він сказав на брифінгу 27 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням "ГОРДОН".



"Багато країн пройшло через посилення валюти, а потім був відбив. Але гарантувати цього не можна, тому що дуже багато факторів. Глобальна економічна криза, наприклад, якщо буде, може спровокувати певні наслідки для нас. Внутрішньополітична ситуація чи якісь інші ситуації – воно все впливає на макроекономічну ситуацію. Так що гарантовано сказати, що буде відбуватися з курсом гривні, не можна, але найвірогідніший сценарій – це поступове зміцнення гривні", – сказав міністр.

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