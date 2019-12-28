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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (81) Милованов Тимофій (121)

 Найвірогідніший сценарій - це поступове зміцнення гривні, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов вважає, що гривня надалі буде зміцнюватися.

Про це він сказав на брифінгу 27 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням "ГОРДОН".

"Багато країн пройшло через посилення валюти, а потім був відбив. Але гарантувати цього не можна, тому що дуже багато факторів. Глобальна економічна криза, наприклад, якщо буде, може спровокувати певні наслідки для нас. Внутрішньополітична ситуація чи якісь інші ситуації – воно все впливає на макроекономічну ситуацію. Так що гарантовано сказати, що буде відбуватися з курсом гривні, не можна, але найвірогідніший сценарій – це поступове зміцнення гривні", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я скаржився не на свою зарплату, а на зарплату всіх українців, вона має бути вищою, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167774
 
 
 Топ коментарі
 
Курс то курсом, але продукти українці не за долари купують. А ціни плигонули ой-йо-йой.
Цікаво, який зараз реальний курс?
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Укрепление гривни происходит только за счет продаж облигаций, т.е. за счет увеличения внешнего долга Украины. На фоне увеличения долгов падает выручка экспортеров, падает зарплата рабочих экспортеров, растут внутренние цены и падает ценность переводов в Украину от гастарбайтеров. Как итог будет увеличение оттока украинцев из Украины, падение экономики и благосостояния.
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😂 Премия Зеидиот года достается тебе!!! Падения промышленности 7,5%,дырам в бюджете в 80 ярдов, а он к баксу по 8 возвращается. Вчера уже вернулся за день на плюс 1.5 грн))))
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Вот теперь я верю, что он ничего не понимает в экономике
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баран.... в какой стране мира укрепилась гривна ???? вы уроды после пети не перестаете печатать гривну вагонами о каком укреплении вы говорите ????
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