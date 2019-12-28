 Лікування у клінічних інститутах академії медичних наук наступного року стане безкоштовним, - постанова Кабміну

Відповідну постанову щодо зміни фінансування третинної медичної допомоги ухвалив на своєму засіданні 27 грудня Кабмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Документ вдосконалює механізм реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах НАМН - Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова; Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова; Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова; Національному науковому центрі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска.
Постанова про "Деякі питання надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проєкту" затверджує удосконалений перелік високоспеціалізованих послуг, які надаються безкоштовно пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету, і створює систему забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної медичної допомоги.
Для реалізації цього пілотного проєкту в держбюджеті-2020 передбачено 706,4 млн грн.
это не зрада, а анекдот.
Все прекрасно знают, что лечение официально везде бесплатное.
Но пойди реально полечись - увидишь
Залебобы, похоже, реально с Марса прилетели...
"Страшно далеки они от народа" (В.И. Ленин)
ответом будет, когда ты придешь в больницу "лечиться бесплатно" - и расскажешь, как тебя там "бесплатно полечили"
и принимать туда будут исключительно слуг...
где то я этим уже пользовался...
ну да в 4-ом управлении минздрава.. было классно
я я козу... - короче 42 мне уже.
"Агласите весь список,пжаалыста" (с)
Худоба ви брехлива, не безкоштовно, а за чужий рахунок, за наші податки!!! "Благодєтєлі" довбані. Дайте мені лярд чужих коштів, я їх теж роздам, а чому ні? За чужий рахунок легко любити людей...
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
Всего один вопрос: каким украинцам??? Как их фамилии?