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 Політика України, Здоров'я
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 Лікування у клінічних інститутах академії медичних наук наступного року стане безкоштовним, - постанова Кабміну

Наступного року українцям стане доступним безкоштовне високоспеціалізоване лікування в клінічних установах Національної академії медичних наук (НАМН).

Відповідну постанову щодо зміни фінансування третинної медичної допомоги ухвалив на своєму засіданні 27 грудня Кабмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Документ вдосконалює механізм реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах НАМН - Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова; Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова; Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова; Національному науковому центрі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска.

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Постанова про "Деякі питання надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проєкту" затверджує удосконалений перелік високоспеціалізованих послуг, які надаються безкоштовно пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету, і створює систему забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної медичної допомоги.

Для реалізації цього пілотного проєкту в держбюджеті-2020 передбачено 706,4 млн грн.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167770
 
   
 Топ коментарі
 
хм... у нас везде "бесплатное" лечение. но стоит только попасть к врачам в руки, с тебя 100 шкур сдерут!
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Посмотрим,посмотрим.Главное туда еще и бесплатно попасть.Без направления лечащего врача не поселят ведь.И интересно еще,лекарства и расходный материал,то же за государственный счет?
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причем тут зрада?
это не зрада, а анекдот.

Все прекрасно знают, что лечение официально везде бесплатное.
Но пойди реально полечись - увидишь

Залебобы, похоже, реально с Марса прилетели...
"Страшно далеки они от народа" (В.И. Ленин)
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Понабирал тут стець в работники по объявлению на вокзале...
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это не ответ Лікування у клінічних інститутах академії медичних наук наступного року стане безкоштовним, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 745
ответом будет, когда ты придешь в больницу "лечиться бесплатно" - и расскажешь, как тебя там "бесплатно полечили"
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Приходил и лечился. И наблюдал иной раз забавные вещи.
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Т.е. вы уже бесплатную медецину прошли , а помогло?
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..Так а *дохтуру благодарность* не потрібно вже !?
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Посмотрим,посмотрим.Главное туда еще и бесплатно попасть.Без направления лечащего врача не поселят ведь.И интересно еще,лекарства и расходный материал,то же за государственный счет?
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Кстати в курсе, например, если палец сломал, чтобы наложить гипс, нужно штук 12 бинтов, так считают врачи, не меньше, и всего кучу остального, сходил в аптеку и купил, и обязательно в ту, что они скажут.
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хм... у нас везде "бесплатное" лечение. но стоит только попасть к врачам в руки, с тебя 100 шкур сдерут!
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Вы сами в это верите, всеравно найдут за что содрать.
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Ти що, не віриш нашому мессії і майбутньому святому Зеленському?
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Верю Зеленскому, врачам не верю, такие как ты, за бесплатно, даже пациентов не осмотрят, есть нормальные, но их мало, почти все продажные.
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Аж цікаво, як ти групу отримав? Тебе ніхто не оглядав? Ти заплатив? Але якщо заплатив- то де взяв на це гроші?
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І щодо за безкоштовно- тут ти взагалі неправий. Твоя улюблена зелена влада відправила мене у відпустку за власний рахунок аж по НР- нема грошей у бюджеті на зарплатню, чого навіть при Овочу не було, а у мене по п'ять-шість викликів щодня. І працюю. Люди ж не винні що зелені розікрали весь бюджет.
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Ну для своих конечно! Для простых смертных очередь, где вы скорее сдохнете, чем дождётесь...
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Ходил в октябре в поликлинику, надо было сделать МРТ, чтобы бесплатно, есть небольшая очередь, меня записали, а теперь внимание, записали на 26 июня 2020 года. Лечение в клинических институтах академии медицинских наук в следующем году станет бесплатным, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9090
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В Минске говорят бесплатное тоже не на много меньше...
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Тобі мрт робити не потрібно, ти ж за зє голосував, значить мізків немає.
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Даже не знаешь-плакать или смеяцца! А шо,счас на законодательном уровне по другому? У нас и в конституции записано-бесплатно! И шо? Обьяснять или и так все понятно?
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"Лечение в клинических институтах академии медицинских наук в следующем году станет бесплатным"
и принимать туда будут исключительно слуг...
где то я этим уже пользовался...
ну да в 4-ом управлении минздрава.. было классно
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почалася победoбесная репортня!
я я козу... - короче 42 мне уже.
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100 пудов гарантии, что простые смертные под такую благотворительную акция не подпадают. Это только для слуг народа! Ну и для прочей "бедноты" из коридоров власти и крупного бизнеса. Остальным варежку не раскрывать!!! Ишь чего захотели!!! На всех не хватит.
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Ню-ню... Испытал "енту вещь", три года назад.... Подобная "мулька" была... Пришлось "ошкеритьса"... "Зубки" помогли....
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Бесплатное для кого??
"Агласите весь список,пжаалыста" (с)
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будь бесплатным подопытным кроликом !
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Саджати, тільки саджати! Кожного мудака, який говорить безкоштовно! За брехню!!!
Худоба ви брехлива, не безкоштовно, а за чужий рахунок, за наші податки!!! "Благодєтєлі" довбані. Дайте мені лярд чужих коштів, я їх теж роздам, а чому ні? За чужий рахунок легко любити людей...
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Т.е. станет еще бесплатнее , или начнут еще доплачивать
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- Добрый день, бесплатный доктор !
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
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Верю, шо аж писец Лікування у клінічних інститутах академії медичних наук наступного року стане безкоштовним, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 3377 В Конституции тоже написано много чего бесплатного, но за все надо платить. Как заплатишь - так и вылечат, а не заплатишь - будут все лечить зеленкой Лікування у клінічних інститутах академії медичних наук наступного року стане безкоштовним, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 9548
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В следующем году украинцам станет доступно бесплатное.....

Всего один вопрос: каким украинцам??? Как их фамилии?
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Це завжді були такі блатні місця що як вони це зроблять? Там раніше були найкращі спеціалісти, яки за копійки працювати не будуть.
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