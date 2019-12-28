Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН екскерівник каналу 1 + 1, що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
27 грудня проєкт закону отримала Рада, його передали на розгляд керівництву парламенту.
Текст законопроєкту на сайті Ради ще не опубліковано.
Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розроблений Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики діючої Верховної Ради (під керівництвом О.Ткаченка, кандидатом на посаду мера і голови виконкому Києва, колишнім гендиректором Г+Г ) нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм діючого закону про мову ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19,
прийнятого попередніи складом ВР), які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо (у новому проекті Закону про мову йдеться про повернення вилученої частитни 5 статті 9 діючого Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо замість встановленого чиним Законом 90%, і те - лише з 20204 року).
І це ще не все. ... У законопроекті від "слуг народу" пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси і скасувати норму діючого Закону, відповідно до якої з 2022 року всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант. І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього».
Для него Украина место проживания и зарабатывания и не более.