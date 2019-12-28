 "Слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа

Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН екскерівник каналу 1 + 1, що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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27 грудня проєкт закону отримала Рада, його передали на розгляд керівництву парламенту.

Текст законопроєкту на сайті Ради ще не опубліковано.