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 "Слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа

Народні депутати від "Слуги народу" і "За майбутнє" подали до Верховної Ради законопроєкт 2693 про медіа.

Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН екскерівник каналу 1 + 1, що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийшов останній випуск газети "Дзеркало тижня": Зе!повіт. ФОТО

27 грудня проєкт закону отримала Рада, його передали на розгляд керівництву парламенту.

Текст законопроєкту на сайті Ради ще не опубліковано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167769
 
 
 Топ коментарі
 
Одразу можна сказати, що це буде чергове лайно. Про свободу слова після прийняття цього "закону" можна буде забути.
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Для зебилоидов вроде тебя, враги конечно *рошен*, а не хуйло в кремле! Зебилы добровольно хотят, что бы их банили и индентифицировали?!
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Да-да-да... Читал. Так значится, если кому-то, из власть предержащих, захочется какой-либо ресурс прикрыть, то он это проделает легким касанием, так? Какой своевременный законопроект, однако! А главное- удобный! Хрясь! И иди, на заборе пиши... И мне, отчего-то. не смешно.
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Одразу можна сказати, що це буде чергове лайно. Про свободу слова після прийняття цього "закону" можна буде забути.
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Проросійські українофобні "видання" вже недоторкані. Хтось на них косо подивиться - знайдуть менш ніж за добу. Арсенчик все зробе....
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Вчора Лукаш, чи то на НюсіВані, чи то 112-му (путаю бо вони одне добро) з такою ненавистю бризкала слиною і жовчу по той бік екрану, що мимоволі захотілося почистити монітор, хоча дивився всьго хвилини три. Наша свобода слова робиться більше схожою на свободу проросійських провокацій від проросійських пропагандонів.
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Будет хорошо, если закон обяжет интернет-издания вроде этого, идентифицировать комментаторов и банить тролей, в частности с ботофермы "рошен".
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Для зебилоидов вроде тебя, враги конечно *рошен*, а не ***** в кремле! Зебилы добровольно хотят, что бы их банили и индентифицировали?!
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Еще было бы неплохо дистанцированно кастрировать Зе-дятлов...
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Як заявив політолог Андрій Смолій в пості https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2666966706674448&, «"СЛУГИ НАРОДУ" ВИРІШИЛИ ТИХЦЕМ ПРОВЕСТИ РЕВІЗІЮ ДІЮЧОГО ЗАКОНУ ПРО МОВУ
Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розроблений Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики діючої Верховної Ради (під керівництвом О.Ткаченка, кандидатом на посаду мера і голови виконкому Києва, колишнім гендиректором Г+Г ) нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм діючого закону про мову ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19,

прийнятого попередніи складом ВР), які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо (у новому проекті Закону про мову йдеться про повернення вилученої частитни 5 статті 9 діючого Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо замість встановленого чиним Законом 90%, і те - лише з 20204 року).
І це ще не все. ... У законопроекті від "слуг народу" пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси і скасувати норму діючого Закону, відповідно до якої з 2022 року всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант. І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього».
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Да-да-да... Читал. Так значится, если кому-то, из власть предержащих, захочется какой-либо ресурс прикрыть, то он это проделает легким касанием, так? Какой своевременный законопроект, однако! А главное- удобный! Хрясь! И иди, на заборе пиши... И мне, отчего-то. не смешно.
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Так ведь текста даже не опубликовали, как же ты его читал?)))
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А вчера, на УКРНЕТе, длинная статья была. Даже объявили, кто именно будет представлять, на обсуждение, в Раде- Потураев.
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Я лучше подожду пубоикации, надоели эти "инсайды" если честно, никогда не знаешь кому верить.
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Не думаю, что там много соврали. Вполне нейтральная статья, как мне показалось, честно говоря- лень искать.
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Брось, не ищи, всё равно рано или поздно появится и здесь. Тогда и прочтут кому охота.
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Да, Андрюха, это именуется просто - "цензура"....Ребята "блазенятские", поняли, что "усрались", и теперь пытаются "перекрыть кислолод" тем, кто будет о этом говорить...Кстати, тебя с "58 ноября"!!! Я вчера "притаранил" полведра грибов....
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Молодца! Кстати, меня есть с Чем Поздравлять! 28-го декабря- день рождения моей первой тёщи! Во, где змеюка!!! Представь, я с её дочей развелся 32 года назад, а до сих пор эту дату помню! Грибочки(правильные) могли бы мне тогда очень пригодиться! "Слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа - Цензор.НЕТ 2034
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Андрей, если ты сейчас, в Марике, то сходи в лесопарк... Я на Полесье, грибы собираю.... Интернет тебе в помощь... Гарантию даю - ядовитых точно не найдёшь... У вас могут быть "однобочки" (вешенка степная"), или опята зимние...Первые - на пеньках, вторые - там, где растут зонтичые"... Они на их корнях, развиваются...
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Как там коты? Я ухожу, утром, за молоком, "малая" садится перед двеьрю, и мяукает....
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Я о грибочках... Сестрица надысь зеленушек наковыряла...
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Смотрите, что бы *шмаркля зеленая* памперсы не промочила, а то менять на Ррстове будет, емли успеет! Украина это не недоимперия!
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А там нет ли пункта,по которому этого самого Ткаченко надо посадить за махровую пропаганду?
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Там хіба є медіа?Олігархічний ПетуШарій,а не медіа.
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Почему преступники Сабаков и падлошенко на свободе??
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Почему гомосексуалист, педофил, наркоман и бомж, такой как ты все еще не в дурке???!!! Доколе???!!!
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Якщо під час "війнушки" немає єдиного національного медійного ресурсу-то це не нація,а худоба.
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Не читал, но осуждаю!
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90% журналистов Украины - ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ!
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Тейлор: Зеленский отстоял свою позицию перед Путиным лучше, чем это удавалось Порошенко
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Еще и унылая лошадь его хвалила,аж захлебывалась, забыл или и не знал ?
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СВОЮ позицию, а надо было отстаивать позицию Украины, а таковая у Зюзи отсутствует.
Для него Украина место проживания и зарабатывания и не более.
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ВЕСЬ аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Присутність російської мови в Україні є проявом терористичної діяльності, направленої на знищення української нації. Десятки мільйонів вбитих російськомовними українців, для того щоб це зрозуміти, мало? Треба ще?
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Неужели брехливый канал Г+Г прикроют?? А Беня разрешит???
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Нет, его сделают официальным. Все буде Беня
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Один хрен ничего хорошего они не смогут придумать в принципе. Очередная ******* будет.
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На окупованих територіях українське телебачення, єдине джерело натхнення на подальше життя. І його перекривають. Раша в 2014році, в першу чергу відрізала окуповані території від українських змі і відкрила свої до того кодовані тв канали, щоб вкладати в голови населення свою пропаганду.
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Що це як не диверсія, щодо окупованих територій?
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Ниче, зетипиллы. Мы все исправим. Все ваши проепы и типильные законы.
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Теперь посмотрим на нших журнализдов, которые при Петре рот не закрывали, аж захлебывались.
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