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Все про:обстріл (5833) Донбас (12877) найманці РФ (932) операція Об'єднаних сил (1909)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 28 грудня передає Цензор.НЕТ.

"6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 23 відеокамер ОБСЄ в зоні ООС лише 4 розміщені на окупованій території

3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
біля населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
неподалік від Луганського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.
Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167768
 
 
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Одужуй рідненький.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Смерть клятим расіянсько - масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Про нашу відповідь на обстріли і жертви серед лав агресора традиційно не пишуть. Зеленський використовує українських Воїнів як мішені для кацапів?
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"Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться об обмене пленными, о новом перемирии на Донбассе и о следующей "нормандской встрече"."
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28 грудня у 2014-2019 роках загинули 4 захисників України. Запам'ятайте їхні обличчя!
https://youtu.be/Rr0IFbIg9Qg
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ну так вова фсё порешал...они ещё нарешают...
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