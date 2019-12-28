 Суд у Харкові відпустив обвинуваченого в потрійному вбивстві в рамках обміну утримуваними

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.
"Про те, що це вбивця звільняється в рамках обміну вказано безпосередньо в тексті ухвали. Кіллер готується їхати за поребрик. А СБУ готується вчинити злочин проти правосуддя і допомогти вбивці порушити цей запобіжний захід і уникнути правосуддя", - написав Рисенко.
Максим Мисяк підозрюється у вбивстві харківського підприємця Ярослава Бисага 1 серпня 2013 року і підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова 9 березня 2014 року, а також підготовці замаху на тодішнього депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвицького в червні того ж року. Крім того, Мисяку інкримінують зберігання вогнепальної зброї і вибухових пристроїв.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло... (с) "Рулатэ"
суддяблуддя в дії, це повний 3,14..дець.
Олег Леусенко
@Leusenko_Oleg
·17 ч
Генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів по справах Майдану Зеленський приховав злочини Януковича і Москви, бо Рябошапка його "людина 100%" (цитата ВАЗ). Де відставки? Де покарання за цей злочин? Де майданівці, де протести під ОПУ, ГПУ і СБУ?
у неї Зеленський винен навіть у тих злодіяннях, які були вчинені до його народження
Неважно при какой власти.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·11 ч
Ви помітили, що зник Медведчук?
Він тепер недоречний, бо є повноцінна заміна.. Ой, пробачте, ЗЕ-міна(
Это где вам такие методички выдает? На недоимперии? Или это с недореспублик такие комментарии пошли?)))
за убийство украинцев НЕ НАКАЗЫВАЮТ
все должны об этом знать, моника работает
вы это ВЫБРАЛИ ))))
Вчера в церковь ходили , сегодня комсомольский заначек , потом опять к батюшке.
(про нашу я просто молчу) приступила к расчленению Укранины между своими группировками
при чём расчленяют не только сферы влияния но и территориально - всё остальное вытекает
от сюда.
Так ***** всю нечисть підбирає !? ..
Прокуратура відкрила справу через звільнення з-під варти Дмитра Садовника
У чому зміст вашого посту???