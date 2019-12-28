 Суд у Харкові відпустив обвинуваченого в потрійному вбивстві в рамках обміну утримуваними

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

"Про те, що це вбивця звільняється в рамках обміну вказано безпосередньо в тексті ухвали. Кіллер готується їхати за поребрик. А СБУ готується вчинити злочин проти правосуддя і допомогти вбивці порушити цей запобіжний захід і уникнути правосуддя", - написав Рисенко.

Максим Мисяк підозрюється у вбивстві харківського підприємця Ярослава Бисага 1 серпня 2013 року і підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова 9 березня 2014 року, а також підготовці замаху на тодішнього депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвицького в червні того ж року. Крім того, Мисяку інкримінують зберігання вогнепальної зброї і вибухових пристроїв.

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