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Все про:Харків (1581) полонені (615)

 Суд у Харкові відпустив обвинуваченого в потрійному вбивстві в рамках обміну утримуваними

Дзержинський районний суд Харкова в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі відпустив з-під варти обвинуваченого в потрійному вбивстві Максима Мисяка. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

"Про те, що це вбивця звільняється в рамках обміну вказано безпосередньо в тексті ухвали. Кіллер готується їхати за поребрик. А СБУ готується вчинити злочин проти правосуддя і допомогти вбивці порушити цей запобіжний захід і уникнути правосуддя", - написав Рисенко.

Максим Мисяк підозрюється у вбивстві харківського підприємця Ярослава Бисага 1 серпня 2013 року і підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова 9 березня 2014 року, а також підготовці замаху на тодішнього депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвицького в червні того ж року. Крім того, Мисяку інкримінують зберігання вогнепальної зброї і вибухових пристроїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Одесі відпустив для обміну 11 підозрюваних у тероризмі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167767
 
 
 Топ коментарі
 
У сусідів сталося чудо ! Під час прямої трансляції з Зеленським , паралізований дідусь встав.... і виключив TV .
(C)
@GolosPerditu27
Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми - Цензор.НЕТ 6466
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Что-то противно о того что происходит в стране...
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зачем Московии медведчук, если его полностью заменил Зе...?




Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми - Цензор.НЕТ 7461 Олександр Бригинець

@bryhynets

·11 ч

Ви помітили, що зник Медведчук?
Він тепер недоречний, бо є повноцінна заміна.. Ой, пробачте, ЗЕ-міна(
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А может как раз наоборот?
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло... (с) "Рулатэ"
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Зелене правосуддяблуддя в дії, це повний 3,14..дець.
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Олег Леусенко

@Leusenko_Oleg

·17 ч

Генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів по справах Майдану Зеленський приховав злочини Януковича і Москви, бо Рябошапка його "людина 100%" (цитата ВАЗ). Де відставки? Де покарання за цей злочин? Де майданівці, де протести під ОПУ, ГПУ і СБУ?
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От тільки одна поправочка - матеріали були "втрачені" ДО Рябошапки...
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для неї то неважливо
у неї Зеленський винен навіть у тих злодіяннях, які були вчинені до його народження
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Безнаказанность- признак беспредела
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Вообще-то я про преступников, которых отпускают. Тем более террористов.
Неважно при какой власти.
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ЗЕЛЕНЫЙ ШАБАШ В ДЕЙСТВИИ, ЗЕЛЕНЫЙ СРУЛЬ ПРАВИТ СТРАНОЙ
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зачем Московии медведчук, если его полностью заменил Зе...?




Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми - Цензор.НЕТ 7461 Олександр Бригинець

@bryhynets

·11 ч

Ви помітили, що зник Медведчук?
Він тепер недоречний, бо є повноцінна заміна.. Ой, пробачте, ЗЕ-міна(
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насправді медведчук зник. бо усунули його куратора порошенку
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Кто "усунув", оно(парашенко) на свободе,и в сговоре с зелемойшей продолжает грабить и уничтожать Украину
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А можно по конкретней, что и где грабит Порошенко, а тем более где это он уничтожает Украины?
Это где вам такие методички выдает? На недоимперии? Или это с недореспублик такие комментарии пошли?)))
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Конкретно. Такого позора как международные устные соглашения не знала ни одна страна после Второй мировой. И они уже стоили десятки миллиардов долларов и будут стоить сотни
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Желаю всем зебилам, чтобы убийц их родных и близки отпускали, на обмен.
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ЕСЛИ УБИЛ ТРОИХ,УБЪЕТ ЕЩЕ СОТНЮ,братство дело ТОНКОЕ, что Восток
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А это какая-то явно нездоровая тенденция движется, ускоряясь. Выпускают душегубов, отчего-то! В Мариуполе, черта, которые просто зарезал довольно известного владельца кафешек, по поводу несогласия с трактовкой ПДД, пару месяцев назад- три дня назад выпустили, под домашний арест! Не помню- какой именно арест, дневной чи ночной, но- факт такой имеется! Хрен понять...
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публичная демонстрация ничтожности украинцев,
за убийство украинцев НЕ НАКАЗЫВАЮТ
все должны об этом знать, моника работает
вы это ВЫБРАЛИ ))))
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Розкажи мені про Садовника, хто його відпустив навіть без обміну?
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Розкажи, розкажи... Тим більше, Садовник - подільник і командир оцих беркутівців Янишевського, Аброськіна, Зінченко, Тамтури, Маринченко: https://censor.net.ua/photo_news/3167772
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Главное что.... Дзержинский .....суд Харькова...Железный поляк и тут дела вершит
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накопились вопросы, а шо ето и правда суд был?
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Что у людей в головах? Ведь есть же какие-то принципы, мораль, совесть, наконец, ну нельзя же быть такими жалкими лизунами, амёбами, в самом деле. У государства Украина есть своя позиция? Почему оно (государство) беспрекословно выполняет все хотелки оппонентов? Как после этого смотреть в глаза детям, родителям, женам убитых мужчин? Почему мне стыдно? И почему не стыдно им?
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Вас просто не освободили, от "химеры, именуемой совестью"(с), как очевидно. Меня тоже не освобождали, но,.. вынужден признать: я стал предельно циничен, многое стало совершенно по хрену. Вот стало... и всё тут.
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А как в сталинские репрессии смотрели , те кто под окнами ходили слушали и доносы писали?Тех кто слушали и писал , их знали. Гниль кругом одна , нет принципов нет совести.
Вчера в церковь ходили , сегодня комсомольский заначек , потом опять к батюшке.
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Путлеру нужны убийцы,много убийц,он их собирает по крупицам 20 лет к ряду,терпеливо собирает.......
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Зеленский спасает Путлера,спасет и от Трибунала по Боингу и от санкций США.ставлю доллар...
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ну шо давайте поздравим сионистов с очередной победой на их долгом и не лёхком пути.........
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По информации СБУ в Украину из России зашла крупная ДРГ. В Минске уже начались переговоры по поводу их обмена на случай провала и осуждения. Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми - Цензор.НЕТ 8518
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Эсбэу это прокацапская контора,филиал фсб,ихня информация говна вонючего не стоит
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Если кого-то из СН, то Каломойский не выпустит.
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короче бандерлохи, что происходит на самом деле - богоносная нация которая практически на сегодня контролирует большую часть мировой экономики и соответственно мировую политику
(про нашу я просто молчу) приступила к расчленению Укранины между своими группировками
при чём расчленяют не только сферы влияния но и территориально - всё остальное вытекает
от сюда.
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Спасибо парашенко ахмету коломою за "светлое" настоящее,да и будущее
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а шо не можно було цього виродка на корм ракам відпустити!!??
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..Хто цікаво складає такі списки ? .
Так ***** всю нечисть підбирає !? .. Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми - Цензор.НЕТ 6602
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При Пороху новини на Цензорі кожного дня так і рясніли інформацією - знищено стільки-то окупантів... а зараз - з-під варти звільнено стільки-то вбивць і сєпарів. Не хотіли думати - відчуйте різницю.
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Учитывая то что суды все ещё под пытром Парашей вполне логично
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НУ і хто тепер скаже ,що в нас "правова держава"--коли суди прокуратура звільняє вбивць терористів по указці з офісу президента.ой пробачте--указку від клоуна. Де дії закону і Конституції попираються. Запитайте в тих рідних в яких загинув чоловік, батько .син від руки вбивці,щоб випустити якогось придурка,що сам(а) поїхала на побачення до людини з іншої сторони. ХІБА ЦЕ СПРАВЕДЛИВО І ЗАКОННО, Нова влада створює хаос в суспільстві.неповагу і недовіру до правосуддя,хоче розділити суспільство,а мета одно----особиста нажива, і повна влада над народом.
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Ні, у нас вже пів року Зебіляндія. Дякуйте 73% дегенератів. Вони не голосували за правову країну, вони голосували за "зробимо їх разом"
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У меня только один вопрос зекоманде. США случайно не признают Украину пособниками терроризма? Мы так с терроризмом боремся? Ппц, слов нет...
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Не понятно, зачем этот цирк с судами. Я конечно не разбираюсь в тонкостях, но здравый смысл подсказывает что отпускать можно только после вынесения вырока. Применить помилование. А так получается правовой беспредел. Кто будет крайний потом, судья? Власть не хочет брать на себя такую ответственность?
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Кто будет крайний потом, судья? Суддя потім має сісти, це однозначно. Прокурор, що підписав клопотання теж, а Зебіл і Рябошапка, як організатори.
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Тут фокус у тому що їх відпускають під особисте забов'язання, а вони формально "тікають" на "суміжну територію"
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Як би я був потерпілим у цій справі, я би подав суд на Зебіла, Рябошапку і цього суддю, що його випустив. А заодно, вимагав би порушити проти них кримінальне провадження.
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Не забудьте додати туди винних у звільнені Садовника.
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https://podrobnosti.ua/996682-prokuratura-vdkrila-spravu-cherez-zvlnennja-z-pd-varti-dmitra-sadovnika.html

Прокуратура відкрила справу через звільнення з-під варти Дмитра Садовника

У чому зміст вашого посту???
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І шо, справу відкрили ще в жовтні 2014-го? Хтось поніс відповідальність чи справу вже закрили? Скільки ще років будуть розслідувати справу судді, який виніс завідомо неправомірне рішення?
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Вічно! це мертва стаття. Без фіксації так би мовити онлайн (наприклад отримання хабара за рішення) довести вину судді неможливо. Це право судді, а неправомірність оціночна категорія. Що заважає монобільшості внести зміни?
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Ну, типово для сої, якщо нема аргументів то, треба затирати коментарі "ворогів народу". Тому для мене нема різниці між тими і цими.
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Одне питання: стосовно якого права суддя звільнила з під варти і залишила без нагляду Дмитра Садовника?
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мерин, справи суддів по сутті справи вирішують самі судді - відповідно до всіх норм цивілізованого законодавства, до якого Україна намагалась дотягнутися ще пів-року тому (а нині - відкат).
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Яких півроку, справи проти Волкової були відкриті і закриті ще 2014-2016, при всьому моєму відношенню маю визнати що, ЗЕ-******* тут нідочого. ЇЇ голосно звільнили і тихенько відновили ще, за Порошенко.
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До речі, віддати питання правомірності винесених рішень самим суддям це, справа рук Порошенко. Його судова рехворма зробила суди закритими корпораціями на які немає зовнішньої управи.
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До речі, Волкова Світлана Яківна приймає в 312 кабінеті, згідно данним з автоматичного розподілу справ: Волкова Світлана Яківна період з 11.11.2019 до 29.11.2019; Відпрацьовано: 15
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Терористи з лугандона забирають до себе останніх покидьків.І в мене є сумніви що ці покидьки повернуться до мирного життя.
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Зеленський , таким чином дає москалям дозвіл на вбиство українців. І вони будуть вбивати знаючи,що завтра їх обміняють!!! Я думаю що міліони українців йому цього не пробачать!!!
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все терракты и убийства на Майдане были спланированы и совершены фсбешниками. Поэтому зепредатель поскорее их отпускает, что бы концы в воду
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Теперь каждый, кто захочет убивать украинцев знает, что их можно убивать безнаказанно. И это будет иметь страшные последствия для всех нас.
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Эти действия государства оправдывают будущие убийства.Вроде как для живых стараются ,но убийцы остаются безнаказанными.Зелёный свет киллерам,маньякам да и просто *********. Россия использует их против Украины с умножением в степень.
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