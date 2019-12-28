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 Політика України
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Все про:ВР (5568) регламент (60)

 Нардепи із "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про внесення змін до регламенту Ради

У парламенті група народних депутатів з фракції "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт №2691, який передбачає внесення змін до регламенту Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті 27 грудня.

Його ініціаторами стали нардепи Давид Арахамія, Ігор Копитін, Євген Брагар, В'ячеслав Медяник, Галина Михайлюк, Євгенія Кравчук, Дмитро Соломчук.

Законопроєктом пропонується внести зміни до регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури.

Зокрема, встановити обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання в дні проведення пленарних засідань щотижня у вівторок і середу. У четвер - голосування (зокрема за попередньо підтриманими пропозиціями, правками) при розгляді законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання, за результатами здійснення установчої, організаційної, контрольної чи інших функцій парламенту, а також розгляд пропозицій щодо усунення неузгодженості або неточностей в прийнятому законі, розгляд законів, повернутих президентом України.

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Передбачено також проведення Радою голосування за кожною пропозицією та правками при розгляді законопроєктів у другому читанні, якщо їх підтримає не менше однієї третини нардепів.

Зазначається, що головний комітет буде проводити голосування за врахованими пропозиціями після закінчення голосування за відхиленими ним пропозиціями. Не буде допускатися і внесення ідентичних пропозицій і правок до законопроєкту.

Крім того, в тексті законопроєкту пропонується першочергово без голосування вносити до порядку денного сесії парламенту законопроєкти, визначені президентом як невідкладні.

Так, при скасуванні рішень Ради про прийняття в цілому невідкладного законопроєкту відповідний проект постанови можуть вносити на розгляд парламенту не менше 45 нардепів, президент або Кабінет міністрів.

Передбачається внесення альтернативного законопроєкту не пізніше 7-денного терміну після надання нардепам такого проєкту закону. До повторного першого читання - в 5-денний строк з дня направлення на повторне перше читання відповідного законопроєкту.

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При підготовці невідкладного законопроєкту до другого читання пропозиції і правки до нього будуть вноситися в 7-денний термін після дня прийняття законопроєкту за основу. При підготовці до повторного другого читання - в 5-денний термін після дня попереднього другого читання.

Рада за поданням відповідного комітету визначатиме порядок розгляду невідкладних законопроєктів, щодо яких надійшло підписане письмове подання про їх підтримку більшістю нардепів від конституційного складу парламенту.

Також після завершення попереднього розгляду невідкладного законопроєкту або його доопрацювання він буде вноситися до порядку денного найближчого пленарного засідання парламенту. Документ буде розглядатися позачергово з обговоренням за скороченою процедурою, якщо Рада не прийме рішення про його розгляд за процедурою повного обговорення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167766
 
 
 Топ коментарі
 
Разом з тим не читати законопроекти, а потім голосувати є профанацією законодавчої роботи. Саме це вони і роблять.
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Также после завершения предварительного рассмотрения неотложного законопроекта или его доработки он будет вноситься в порядок дневной ближайшего пленарного заседания парламента. Документ будет рассматриваться внеочередно с обсуждением по сокращенной процедуре, если Рада не примет решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения. Источник: https://censor.net.ua/n3167766
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Зрозуміло, що "бєшєний прінтер" хочуть ввести у регламент ВР.
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Якщо у вас заблокували супутниковий сигнал 1+1, знайте,це вам Бог дав останній шанс стати людиною.
(C)
@GolosPerdity27
Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады - Цензор.НЕТ 1089
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Также после завершения предварительного рассмотрения неотложного законопроекта или его доработки он будет вноситься в порядок дневной ближайшего пленарного заседания парламента. Документ будет рассматриваться внеочередно с обсуждением по сокращенной процедуре, если Рада не примет решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения. Источник: https://censor.net.ua/n3167766
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Зрозуміло, що "бєшєний прінтер" хочуть ввести у регламент ВР.
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Есть также предложение переделать пульт для голосования "па приколу". Хватит там и одной клавиши, причём голосовать можно будет не только пальцем... Киве он тоже понравится. Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады - Цензор.НЕТ 5808 Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады - Цензор.НЕТ 5428
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по вторникам вешать.... по средам расстреливать....а по субботам танцевать в Синагогах... этим еврейским убюлюдкам прямо свербит в 5 точке..... все спешат на собственные похороны вместес Зедебильной Бубочкой... Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады - Цензор.НЕТ 6651
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что им сложно запомнить как работает существующий ????
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Там проблема в другом. Им не нравится что много рабочего времени тратится на бессмысленные обсуждения которые никак не влияют на голосование. С одной стороны это правильно. Когда выступают популисты, когда просто затягивают время, или когда заваливают закон поправками. По этим причинам в прошлые 5 лет многие нужные законы так и не были приняты.
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Разом з тим не читати законопроекти, а потім голосувати є профанацією законодавчої роботи. Саме це вони і роблять.
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Да, но это уже о другом. На будущее смена регламента может быть полезной. Никто же не знает сколько этот парламент продержится, и сколько эта власть продержится. С тем что происходит сейчас им быть хоть бы год просидеть.
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Продолжается процесс превращения ВР в придаток ОП. Чего голову себе и людям морочить? Примите регламент-Пусть вообще все голосования проходят в заочном режиме. Результат -в диджитализированном телефоне Разумкова высвечивается.В телефоне Зеленского тут же подписывается электронной подписью Дубилета. А депутаты пусть идут на производство,работают. Пользу приносят. Нарид только спасибо скажет. Украина совершила движение по спирали истории вниз в эпоху развитого социализма. Словно и не было 30 лет посткоммунизма. Жаль.
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А еще проще упразднить ВР (думаю, для принятия новой конституции, в том сборище 300 мудаков не сложно будет собрать) и установить очередную жыдовскую диктатуру. И отнюдь не пролетариата. А там и царь замаячит на политическом горизонте "незалежної".
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Якщо у вас заблокували супутниковий сигнал 1+1, знайте,це вам Бог дав останній шанс стати людиною.
(C)
@GolosPerdity27

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В частности, установить обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения в дни проведения пленарных заседаний еженедельно во вторник и среду. В четверг - голосования (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, правкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций парламента, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованности или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом Украины.
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ну от моладцы же, все в поисках первого, второго или третьего чтения,
того самого аленя...
я бы их убрал.
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этого мало. регламент должен быть носовой частью ледокола и нельзя его читать двояко ссылаясь на разные ст. Конституции т.к. регламент по сути есть часть конституционного поля. все противоречия заложенные в его форме, букве, и философии есть обычное бюрократическое всевластие. глядя на страны пост совка Украина входит в тройку лидеров по укреплению охлократии. мы даже не можем себе представить себе айсберг тех законов которые нам нужны и омут не нужных иногда вредных з\актов потому, что население пост совка вырвано с исторического процесса, - ложь, что они творцы, они рабы пустой идеи.
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Парламет все больше и больше смахивает на шоу рассмеши комика, только без конца...
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Три славянских барана,кгбист ,артист и колхозник играют в детскую игру собери не ЛЕГО,а сраное СССР))))))))))))
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не люблю его, но
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает
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Хороший законопроект.Поддерживаю.В особенности :" Не будет допускаться и внесение идентичных предложений и правок к законопроекту."Это значит меньше саботажу и затягивания времени будет.
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Давно пора было навести порядок в этом совковом регламенте. Там вес сделано что бы ничего не делать и получать взятки. Профильный комитет не может собраться если нет одного урода который требует взятку. Проекты законов лежат мертвыми годами.
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Все к чему прикасается зеленое стадо...все превращается в гавно...это уже аксиома...
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Закон об импичменте...закон о снятии неприкосновенности....да в принципе абсолютно все что приняло это стадо в турборежиме....

Ни один зебил...в том числе и ты...не сможет привести ни одного закона который бы приняло это стадо...и который бы улучшил жизнь людей...
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т.е. все законы которые обещал Петя и не выполнил?
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Зеленое стадо принимает эти законы в своей...тупой редакции...
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Прикольно спорить с порохоботами на этом форуме. Все равно что играть с голубем в шахматы. Разбросает фигуры, нагадит и гордо улетит, типа победил.
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Как точно ты описал поведение зебилов на этом форуме....разве что срут они не как голуби...а как коровы...
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ты более 20 минут думал что бы написать глупость про законы?
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Я не отслеживаю высеров всяких разных зебилов...у мня есть более важные дела...когда увидел...тогда и ответил...
Так что хлебаника ты зебилушка зеленки...тебе уже надо...
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И тут путинский интерфакс продажному бутусику новость подсунул.
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